За что Папу Бенедикта IX называли «демоном в обличье священника» и худшим Папой Римским в истории

«Демон из ада в обличье священника», - эти слова, написанные в XI веке монахом-реформатором и кардиналом Петром Дамиани, относятся вовсе не к какому-то развратному клирику и даже не к епископу с «грешками за душой». На самом деле Дамиани говорил о самом важном человеке в католической религии – о Папе Римском Бенедикте IX. Он был самым молодым из священников, когда-либо занимавших этот пост и Папой с самой скандальной репутацией за 2000-летнюю историю папства.
Церковный историк Имон Даффи утверждает, что Бенедикт IX получил свою должность путем подкупа и применения силы. Впоследствии новоиспеченный Папа изрядно запятнал репутацию престола скандальным поведением и в конечном итоге продал должность тому, кто предложил самую высокую цену, когда решил отречься от престола и жениться на своей двоюродной сестре.
Самый молодой папа в истории продал папство, чтобы жениться на кузине.
Конец X и начало XI веков стали одними из самых мрачных лет в истории средневекового папства, поскольку ряд безнравственных и развратных пап почти уничтожили этот институт. В этот период папский престол находился под строгим контролем горстки влиятельных, аристократических итальянских семей, которые использовали власть, чтобы предоставить себе максимальные преференции.
Бенедикт IX: Как продавалось папство.
Бенедикт IX, урожденный Теофилакт III граф Тусколо, родился в Риме примерно в 1002 году н. э. Он был сыном Альбериха III, графа Тускулумского, ключевого политического игрока в римской политике. Папство было тесно связано с его семьей: два предшествующих Бенедикту Папы были его дядями. Когда папский престол освободился после смерти папы Иоанна XIX, Альбери[ решил назначить своего сына новым Папой.
Даффи объясняет, что далее источники расходятся во мнениях относительно возраста Бенедикта, когда он стал папой в 1032 году. Хотя некоторые источники, основанные на сообщениях немецкого монаха Руперта Глабера, предполагают, что ему было всего 11 или 12 лет, большинство историков считают, что ему на самом деле было около 20 лет.
В любом случае, это делает его самым молодым Папой, когда-либо занимавшим этот пост, и создается впечатление, что внезапное обретение такой власти явно ударило юноше в голову.
Папа Иоанн XIX.
Бенедикт вскоре заработал репутацию ужасного понтифика даже по меркам своих коррумпированных предшественников. По словам Даффи, «Он был и жестоким, и развратным, и даже римские народы, привыкшие ко всему, считали поведение Папы слишком аморальным». Он стал известен своим аморальным и развратным поведением, и даже участвовал в жестоких оргиях в Латеранском дворце.
Неудивительно, что Бенедикту было трудно удержаться на престоле. В 1044 году взбунтовавшаяся толпа изгнала Бенедикта из города и назначила нового Папу, Сильвестра III. Однако всего через год Бенедикт, при поддержке частной армии своей семьи, штурмовал город и восстановил власть после жестокой и кровавой стычки.
Синод Сутри сверг трех пап за симонию (покупку и продажу сана): Бенедикта IX, Сильвестра III и Григория VI
Несмотря на возвращение к власти, Бенедикт, похоже, не был уверен в своем положении и устал от конфликта. Он хотел жениться, предположительно, на своей двоюродной сестре, и поэтому начал поиски возможного преемника.
Дядя Бенедикта, благочестивый ученый Иоанн Грациан, предложил ему солидную сумму за отречение. В итоге Бенедикт отрекся от престола, а Грациан принял папство под именем Григорий VI.
Папа Римский Бенедикт IX
Спустя года Бенедикт передумал и вернулся в Рим, чтобы снова выдвинуть свои претензии на папство. К нему присоединился Сильвестр III, сторонники которого еще не потеряли надежду, что он может быть восстановлен в должности папы.
Таким образом, к 1046 году три противоборствующих папы были вовлечены в ужасный конфликт, который угрожал напрочь разрушить самое важное учреждение в средневековом христианском мире.
В этот момент император Священной Римской империи Генрих III решил вмешаться и положить конец хаосу. На Синоде Сутри в декабре 1046 года он сверг Бенедикта и Сильвестра и попросил Григория VI подать в отставку.
Затем он посадил на престол своего кандидата, Климента II, начав эру немецких пап-реформаторов, которая должна была вывести папский престол из-под контроля итальянской аристократии, и обелила учреждение в глазах людей после разврата понтифика Бенедикта.
Предполагаемая могила Папы Римского Бенедикта IX.
Бенедикт отказался подчиниться Генриху, и ненадолго занял Латеранский дворец после смерти Климента II в 1047 году. Немцы выгнали его из Рима еще раз, и бывший Папа был окончательно отлучен от церкви в 1049 году.
Позже он раскаялся и прожил свои дни в аббатстве Гроттаферрата. Тем не менее, понтификат Бенедикта вошел в историю как один из самых скандальных эпизодов в истории средневекового папства и стал черным пятном на репутации священного учреждения.
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