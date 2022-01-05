Как избавить ковер от неприятного запаха буквально за 10 минут

Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Говорят, что чистота – залог здоровья. А ещё хорошего настроения. По крайней мере, если речь идёт о чистоте дома. Ведь согласитесь: сидеть в «чудесной» компании грязи и неприятного запаха как-то не слишком вдохновляет. Да-да, ковровое покрытие, мы смотрим на тебя. Ваш ковер тоже стал плохо пахнуть? Тогда время использовать вот это секретное оружие.
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
В силу своей повышенной ворсистости ковры не только согревают зимой, но и обладают не самым располагающим свойством – буквально впитывают и удерживают все запахи. Особенно, неприятные. Особенно, если в доме есть домашние животные. Звучит знакомо? Тогда предлагаем избавиться от этой неприятности с помощью доступного средства, сделать которое может каждый. Этот порошок-дезодорант быстро избавит ковёр и комнату от неприятного «амбре».
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Чтобы сделать дезодорант для ковра, вам понадобятся:
1. Полстакана соды;
2. Полстакана буры (она же Borax, она же натриевая соль борной кислоты);
3. 20 капель любого ароматного эфирного масла или 1 чайная ложка молотой корицы или гвоздики (НО! Лучше не используйте корицу, если ваш ковёр белого или другого светлого оттенка);
4. Контейнер для хранения
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Все ингредиенты смешайте между собой и засыпьте в контейнер.
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Хорошенько встряхните пару раз, чтоб компоненты ещё лучше смешались.
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Как использовать: посыпьте пудрой-дезодорантом ковер, оставьте на 15-20 минут и пропылесосьте.
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
Делаем «дезодорант», который избавит ковёр от неприятного запаха за считанные минуты
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