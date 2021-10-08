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Самые стильные варианты челки этого сезона

Обрезать челку хоть раз решала каждая девушка, голливудские звезды – не исключение. Поскольку в преддверии лета обновить свой образ хочется особенно, предлагаем 10 стильных способов носить челку так, как это делают селебрити. Здесь есть варианты на любой вкус и…текстуру волос!

Самые стильные варианты челки этого сезона

Одри Хепберн

Самые стильные варианты челки этого сезона

Рита Ора

Самые стильные варианты челки этого сезона

Дакота Джонсон

Самые стильные варианты челки этого сезона

Холли Берри

Самые стильные варианты челки этого сезона

Кирстен Данст

Самые стильные варианты челки этого сезона
Хлое Грейс Морец
Самые стильные варианты челки этого сезона
Эмилия Кларк
Самые стильные варианты челки этого сезона
Рашида Джонс
Самые стильные варианты челки этого сезона
Эмили Ратажковски
Самые стильные варианты челки этого сезона
Лили Коллинз

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