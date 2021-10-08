Самые стильные варианты челки этого сезона

Обрезать челку хоть раз решала каждая девушка, голливудские звезды – не исключение. Поскольку в преддверии лета обновить свой образ хочется особенно, предлагаем 10 стильных способов носить челку так, как это делают селебрити. Здесь есть варианты на любой вкус и…текстуру волос!







Одри Хепберн







Рита Ора







Дакота Джонсон







Холли Берри







Кирстен Данст





Хлое Грейс Морец



Эмилия Кларк



Рашида Джонс



Эмили Ратажковски



Лили Коллинз



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