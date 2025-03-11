Как ведут себя первые лица США во время теракта 11 сентября

Национальный архив США рассекретил фотографии, которые были сделаны во время экстренного совещания в Белом доме по поводу теракта 11 сентября 2001 года. Как ведут себя первые лица в тот период, когда они должны принимать решения немедленно и не в силах изменить ситуацию. Когда приходится сохранять спокойствие в то время, как внутри все сжимается.

Вице-президент Дик Чейни следит за сводками новостей . Белый дом. 11 сентября 2001 года.Вице-президент Дик Чейни и начальник его штаба Льюис «Скутер» Либби.Супруга вице-президента США Дика Чейни Линн Чейни была рядом и поддерживала мужа в первые часы после трагедии 11 сентября 2001 года.Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни во время совещания в Белом доме после атаки 11 сентября 2001 года.Президент США Джордж Буш, вице-президент Дик Чейни и советник по вопросам нацбезопасности Кондолиза Райс.Советник по нацбезопасности США Кондолиза Райс и госсекретарь Колин Пауэлл.Совещание в Белом доме в день теракта 11 сентября 2001 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)