Европейский городок, где можно выходить на прогулку только с оружием и запрещено умирать

Лонгйир – самый северный город на Земле (Норвегия).
На карте мира есть одно очень интересное место, которое в последнее время стало туристической достопримечательностью – норвежский Лонгйир. Этот самый северный город земного шара является крупнейшим населённым пунктом на Шпицбергене и административным центром сурового архипелага. На его территории находится все самое северное – аэропорт, международный университет, музей, библиотека и даже особое Хранилище Судного дня. Здесь действуют очень странные законы: одни запрещают гулять без оружия, другие и вовсе – умирать на его территории.
Архипелаг Шпицберген (Норвегия).
Сам архипелаг Шпицберген является очень специфическим местом, ведь его территория до начала прошлого века не принадлежала ни одному из государств мира. Здесь, конечно же, хозяйничали представители близлежащих стран, это были охотники или угледобытчики, но охранять территорию и заботиться о ней было некому. Поэтому в 1920 году на мирной конференции в Париже был подписан Договор о Шпицбергене, который закрепил право на полное самоуправление над архипелагом за Норвегией, а остальные страны, подписавшие его, получали возможность беспрепятственно вести хозяйственную и научную деятельность на этом месте.
Арктический оазис города Лонгйир (Норвегия).
Сам же город Лонгйир был основан еще в 1906 американским угледобытчиком, заложившим угольный рудник, который был продан через десять лет норвежской компании Store Norske.
С помощью канатной дороги уголь доставляли к берегу или в город.
Естественно, в первое время поселение процветало, ведь страна так нуждалась в угле, и даже после полной разрухи во время Второй мировой войны его быстро восстановили. Но уже к началу 1990-х годов угледобыча в городе и его окрестностях практически прекратилась, осталась действовать только одна шахта, которая обеспечивает топливом местную электростанцию.
В 1975 году в самом северном городе появился аэропорт (Лонгйир).
В аэропорту всех путешествующих встречает символ города – белый медведь.
Поэтому, чтобы остаться на плаву, город активно начал развивать туристическую инфраструктуру, а также научно-исследовательскую деятельность. Ведь этот регион представляет особый интерес как для туристов-экстремалов, так и для ученых-натуралистов.
На архипелаге Шпицберген находится более тысячи особей белых медведей.
Один из странных законов в Лонгйире – запрет на прогулку без оружия. Ведь этот архипелаг является царством белых медведей, и встреча с ними может закончиться фатально. Поэтому всем туристам запрещено покидать город без вооруженного сопровождающего.
На прогулку можно идти только с ружьем (Лонгйир, Норвегия).
На улицах города тоже небезопасно, ведь в любой момент можно встретить столь опасного гостя. Учитывая, что здесь находится Свальбардский международный университет и отделение Норвежского Полярного Университета, а его студенты не всегда местные жители, то их с первых же дней обучают правильному поведению при встрече с диким животным и стрельбе.
На архипелаге Шпицберген очень много северных оленей.
При этом убивать медведей без самой веской причины строжайше запрещено. Каждый случай гибели животного очень тщательно расследуется, и если выяснится, что вы убили медведя с большего за 50 метров расстояния, то огромного штрафа или даже тюремного заключения вам не избежать.
Лонгйир – самый северный город на Земле (Норвегия).
Учитывая паломничество туристов и бездумное запугивание косолапых, появился новый вид штрафа "За запугивание животного без причины", который тоже ощутимо ударит по карману нерадивого гостя.
В этом городе пенсионеров и безработных нет.
Несмотря на то, что Шпицберген является норвежской территорией, он во многом живет по своим собственным законам, продиктованным суровой жизнью архипелага. Самый первый из них ограничивает въезд пенсионерам и безработным, поэтому здесь находится только трудоспособное население, и неважно, жителями какой страны они изначально являются.
Родиться в самом северном городе мира невозможно.
Да и родиться в этом городе нет никакой возможности, всех беременных женщин на последнем месяце вывозят на Большую землю. Не говоря уже о тяжело больных людях, которым здесь находиться строжайше запрещено, их сразу же отправляют на материк.
В городе Лонгйир нет кладбищ (Норвегия).
В этом регионе есть еще один необычный закон, который запрещает захоронение на территории архипелага. Вот почему вывозят всех больных и не разрешают жить людям преклонного возраста. Но такой кощунственный закон, тоже продиктован экстремальными реалиями жизни.
Зимой все жители и туристы передвигаются на снегоходах (Лонгйир, Норвегия).
Единственное кладбище в Лонгйире было закрыто еще 70 назад, когда после набега диких животных, вырывших могилы, обнаружилось, что тела просто замерзают и совсем не тлеют, сохраняя при этом все опасные вирусы и болезни. Вначале такое открытие очень обрадовало ученых-медиков, которые получили возможность исследовать многие болезни и даже смогли выделить штамм вируса гриппа, который унес много жизней в далеком 1917 году.
Город Лонгйир славится на весь мир необычными разноцветными домами.
Но, спохватившись, они поняли, что последствия таких набегов могут быть просто фатальны для живущих на этой территории людей. Вот и пришлось издать закон, по которому каждый тяжелобольной человек должен незамедлительно покинуть территории города, а внезапно умерших просто перевозят в ближайший город на материке и предают земле.
Всемирное семенохранилище на архипелаге Шпицберген.
Не только особыми законами прославилось это суровое место, здесь было создано уникальное Всемирное семенохранилище, которое имеет более яркое и точное образное определение – Хранилище Судного дня. Именно норвежцы инициировали этот проект, поставив перед собой весьма амбициозную и благородную задачу — обеспечить стратегический запас семян растений со всех уголков Земного шара.
Особая конструкция Хранилища Судного дня выдержит любые катаклизмы (Норвегия).
И Шпицберген был выбран неслучайно, ведь условия вечной мерзлоты как нельзя лучше подходят для такого хранилища, а его особая конструкция способна выдержать любые катаклизмы.
Особый северный ландшафт города Лонгйир на Шпицбергене.
Этому краю есть, чем удивить туристов, которые не боятся ни морозов, ни грозных белых медведей. Хоть здесь и нет особых архитектурных достопримечательностей, но визит к особому Хранилищу Судного дня и незабываемый северный пейзаж, безбрежное море и яркие дома — все это великолепие останется в памяти любого путешественника.
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