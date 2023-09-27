Европейский городок, где можно выходить на прогулку только с оружием и запрещено умирать

Лонгйир – самый северный город на Земле (Норвегия).

Архипелаг Шпицберген (Норвегия).

Арктический оазис города Лонгйир (Норвегия).

С помощью канатной дороги уголь доставляли к берегу или в город.

В 1975 году в самом северном городе появился аэропорт (Лонгйир).

В аэропорту всех путешествующих встречает символ города – белый медведь.

На архипелаге Шпицберген находится более тысячи особей белых медведей.

На прогулку можно идти только с ружьем (Лонгйир, Норвегия).

На архипелаге Шпицберген очень много северных оленей.

Лонгйир – самый северный город на Земле (Норвегия).

В этом городе пенсионеров и безработных нет.

Родиться в самом северном городе мира невозможно.

В городе Лонгйир нет кладбищ (Норвегия).

Зимой все жители и туристы передвигаются на снегоходах (Лонгйир, Норвегия).

Город Лонгйир славится на весь мир необычными разноцветными домами.

Всемирное семенохранилище на архипелаге Шпицберген.

Особая конструкция Хранилища Судного дня выдержит любые катаклизмы (Норвегия).

Особый северный ландшафт города Лонгйир на Шпицбергене.