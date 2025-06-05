Почему в Лондоне автобусы и телефонные будки выкрашены в красный цвет

Каждый город обладает своим неповторимым духом, определяемым уникальными чертами, которые выделяют его на фоне других мест мира. Чтобы по-настоящему ощутить атмосферу Лондона, необходимо познакомиться с его символами: величественным Биг-Беном, внушительным Букингемским дворцом, иконическими красными телефонными будками… Эти детали являются визитной карточкой мегаполиса.
Лондон /Фото:mykaleidoscope.ru
Однако, ни один визит не будет полным без поездки на знаменитом красном двухэтажном автобусе, который британцы ласково называют «даблдекером», отражая его двухуровневую структуру.
Двести лет тому назад на улицах Лондона впервые появился общественный транспорт, который кардинально отличался от того, что все привыкли видеть сегодня. Конные дилижансы, известные как омнибусы, были первыми средствами передвижения, предлагающими лондонцам возможность перемещаться по городу. И только почти через тридцать лет после их появления омнибусы преобразились, приобретя второй этаж.
Первый общественный транспорт /Фото:dzen.ru
В 1852 году были внесены улучшения в конструкцию, в том числе и в лестницу на второй этаж, который до того момента был открытым. С развитием технологий, омнибусы начали уступать новым видам транспорта, таким как троллейбусы и трамваи, которые предлагали больше удобства. В ответ на это, в двадцатых годах двадцатого века были разработаны моторизированные омнибусы, положившие начало эре автобусов в Лондоне. Среди них особенно выделялся Routemaster, или «хозяин дорог», который стал знаменит благодаря своему второму этажу и отсутствию дверей, что позволяло пассажирам свободно садиться и выходить, ускоряя таким образом движение транспорта по городу.
В заре своей истории, Лондонский городской пейзаж был разнообразен множеством транспортных операторов, каждый из которых выделял свои автобусы уникальным окрасом. В попытке превзойти конкурентов, компания London General Omnibus Company приняла решение окрасить свои автобусы в ярко-красный цвет. Этот ход оказался настолько успешным, что к 1907 году красные автобусы стали доминировать на улицах Лондона.
Более современная модель /Фото:ru.wallpaper.mob.org
Первые двухэтажные автобусы, которые стали популярными в Лондоне, были окрашены в красный цвет как способ привлечь больше внимания к самому виду транспорта — яркий оттенок помогал различать автобусы на улицах и делал их более заметными для пассажиров. Кроме того, красный цвет был выбран из-за своей ассоциации с безопасностью и надежностью. В условиях легендарных лондонских туманов, он очень хорошо прижился.
Эти автобусы стали символом города и в честь серебряного юбилея королевы Елизаветы II в 1977 году некоторые были перекрашены в серебристый цвет, а в 2002 году — в золотой, отмечая золотой юбилей её восшествия на трон.
Действительно хорошо заметен /Фото:trip-for-the-soul.ru
Кстати, сейчас в Лондоне красные двухэтажные автобусы используются как туристические «рутмастеры», чтобы пассажиры могли увидеть и почувствовать всю атмосферу города, путешествуя на этом легендарном транспорте. Одноэтажные автобусы в Лондоне — редкость, что, возможно, связано с их меньшей вместимостью по сравнению с двухэтажными аналогами.
Малоизвестный факт заключается в том, что лондонские туманы не всегда были чисто природными явлениями. В эпоху индустриализации середины прошлого века Лондон страдал от загрязнения воздуха, вызванного дымом от многочисленных новых заводов и фабрик — ныне известным, как смог. Густой дым, сливаясь с естественными туманами, которые не редкость для Лондона, создавал на улицах сгущенную атмосферу хаоса, где перемешивались автомобили, пешеходы и автобусы.
Лондон в смоге /Фото:disgustingmen.com
Это приводило к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, к человеческим жертвам. Сложности с вызовом скорой помощи в таких условиях, когда даже телефонная будка была едва различима в тумане, вынудили лондонские власти принять решительные меры. Потому телефонные будки в Лондоне были покрашены в красный цвет по заказу королевской семьи.
В 1921 году на лондонских улицах появились телефонные будки, первая из которых представляла собой конструкцию из бетона с остроконечной крышей. Однако такой дизайн не нашел отклика у жителей столицы. В поисках идеального облика для будущего символа Лондона были подключены ведущие архитекторы страны, а также представители Королевской почты и активисты Бирмингема.
Красный для привлечения внимания /Фото:torg-oboi.ru
Из всех предложений особенно выделилось творение Джилза Гилберта Скотта. Культовая красная телефонная будка К2, созданная им, отличалась своей металлической структурой, окрашенной в насыщенный красный цвет, с изящно изогнутой крышей и стеклянными стенками, украшенными королевскими символами. Оснащенная внутренним освещением, она служила горожанам и гостям столицы даже в темное время суток. Дизайн будки был вдохновлен мавзолеем, созданным Сэром Джоном Соуном в честь своей возлюбленной.
Красная будка стала символом Великобритании и ее истории. Каждый турист, побывавший в Лондоне, обязательно сделает селфи у красной телефонной будки, чтобы запомнить свой визит.
Самый узнаваемый символ Лондона /Фото:hotwalls.ru
К 1956 году, началась активная кампания по очистке воздуха, и плотные туманы, которые когда-то окутывали улицы, начали рассеиваться. Тем не менее, символические красные телефонные будки остались, отражая консервативный дух англичан и их привязанность к традициям. Сегодня, красные телефонные будки не только сохранились, но и адаптировались к современным реалиям, превратившись в нечто большее, чем просто пункты связи. Некоторые из них теперь оснащены банкоматами, хотя это и вызывает дискуссии о сохранении исторического облика знаковых объектов.
Лондонские такси, известные как «черные кэбы», являются неотъемлемой частью городского пейзажа и культурного наследия. Эти такси не только служат удобным средством передвижения, но и являются символом британской элегантности. Они действительно имеют репутацию одних из самых профессиональных и надежных такси в мире. Этот статус достигается благодаря строгому отбору водителей и их высокому уровню подготовки, необходимо пройти специальное обучение и сдать сложные экзамены, на знание улиц и достопримечательностей города.
Лондонское такси /Фото:bangkokbook.ru
Они действительно отличаются удивительным знанием улиц города. Они знают Лондон как свои пять пальцев и способны быстро и безошибочно довести пассажира до нужного места. Благодаря этому многие водители такси не используют навигаторы, полагаясь только на свои знания. Это делает поездку более комфортной и быстрой для пассажира, так как водитель выбирает оптимальный маршрут.
Они же вызывают хорошую ассоциацию с легендарным детективом Шерлоком Холмсом, чье имя стало еще более популярным у совсем молодых людей благодаря современным телевизионным адаптациям, где эти автомобили часто появляются на экране.
Кадр из сериала Шерлок. Герои в лондонском такси /Фото:YouTube
Шерлок Холмс вымышленный персонаж, созданный британским писателем Сэр Артуром Конан Дойлем. Гениальный сыщик, обладающий уникальными наблюдательными способностями и логическим мышлением, который решает самые сложные и запутанные преступления. Он известен своим непревзойденным интеллектом и умением разгадывать самые сложные загадки.
Персонаж Шерлок Холмс был впервые представлен публике в романе «История первая. Скандал в Богемии», опубликованном в 1887 году в журнале «Beeton's Christmas Annual». Создание Холмса Дойлом было вдохновлено наблюдениями за своим профессором доктором Джозефом Беллом, который также обладал уникальными наблюдательными способностями.
Бейкер стрит /Фото:trip-for-the-soul.ru
Лондон также гордится и своим музеем Шерлока Холмса, расположенным на знаменитой Бейкер-Стрит. Хотя ни сам персонаж, ни его создатель, Артур Конан Дойл, никогда там не проживали, музей привлекает множество посетителей благодаря своей аутентичной атмосфере и экспонатам.
Бейкер-Стрит — это не только адрес известного детектива, но и название одной из первых станций лондонского метро, открытой в 1863 году. Лондонская подземка, со своими уникальными особенностями, такими как узкие и низкие вагоны, с потолками всего в 1,90 метра, представляет собой часть истории городского транспорта.
Метро /Фото:cevrecigeek.com
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