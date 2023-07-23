10 диковинных летательных аппаратов, которые были созданы на заре авиастроения

Самолёт Philips и другие невероятные авиапроекты.
Проекты летательных аппаратов, которые появлялись на заре авиастроения, сегодня выглядят как наивные, а то и откровенно абсурдные попытки человека оторваться от земли. И хотя некоторые самолёты успешно поднимались в воздух, единой концепции того, как их нужно строить не было. Поэтому практический каждый летательный аппарат того времени выглядит как попытка совершить переворот в отрасли. В нашем обзоре самые диковинные самолёты, созданные ещё до Второй мировой войны.
1. Armstrong Whitworth - Ape
Armstrong Whitworth - Ape.
Экспериментальный самолет – это всегда дорогое удовольствие. Большинство из подобных аппаратов строятся только для испытания определенного режима полета или какой-либо конкретной идеи. Именно так было в случае с самолетом Ape, который был создан британской фирмой Armstrong Whitworth Aircraft. Для исследований аэродинамики полета британцы решили построить «бесконечно регулируемый» самолет, в котором можно было бы изменять конфигурацию фюзеляжа и хвостовой части.
Эти особенности сделали Ape чрезвычайно уродливым самолетом. Также довольно тяжелый аппарат оснастили очень слабым двигателем, из-за чего он мог развивать максимальную скорость всего 145 км/ч. Через несколько месяцев испытаний стало ясно, что Ape полностью бесполезен в исследованиях аэродинамики, после чего проект был закрыт.
2. Сикорский - Илья Муромец
Сикорский - Илья Муромец.
На момент постройки «Илья Муромец» был самым большим самолетом в мире. Первоначально конструктор Игорь Сикорский разработал «Муромца» как четырехмоторный пассажирский самолет, который должен был произвести революцию в авиаперевозках. В самолете, который впервые поднялся в небо в 1913 году, было множество инноваций, которые ранее не встречались в авиастроении. К примеру, пассажирский салон отапливался выхлопными газами двигателей, а также был оснащен электрическим освещением. Также впервые в истории пассажирский салон был оснащен спальными комнатами и ванной с туалетом.
Мечта Сикорского сбылась. Однако, начало Первой мировой войны помешало окончательно наладить пассажирские перевозки и «Муромец» был переоборудован в тяжелый бомбардировщик. Учитывая дальность перелета и полезную нагрузку, которая намного превосходила все бомбардировщики той эпохи, «Муромцу просто не было равных. Важность этого самолета сложно переоценить. Благодаря ему были успешно внедрены новые идеи в коммерческой авиации, а также была доказана практичность стратегических бомбардировщиков.
3. Blackburn - Blackburd
Blackburn - Blackburd.
Морская авиация во время Первой мировой войны пребывала в зачаточном состоянии. На тот момент ни одна страна мира не располагала специально созданными авианосцами. Вместо этого использовались суда, переоборудованные под то, чтобы нести самолеты на палубе. Большинство военно-морских самолетов требовали достаточно длинной взлетно-посадочной полосы и могли взлетать с кораблей только при сильном встречном ветре, а садиться они могли только на воду.
Компания Blackburn решила разработать новый торпедоносец, оснащенный гораздо более мощным торпедным вооружением, который мог бы приземляться на палубу корабля.Самолет Blackburd боказался некрасив, но функционален. Его большие крылья могли складываться, чтобы самолет мог поместиться в ангаре корабля. Также Blackburd нес на консоли торпеду Mark VII, которая была одной из самых мощных на то время. К сожалению, прототип Blackburd разбился во время первого же испытательного полета, поскольку был слишком тяжелым и имел отвратительные аэродинамические качества.
4. Blackburn - TB
Blackburn - TB.
Дирижабли были одним из залогов успехов на полях боев во время Первой мировой войны. Поскольку не существовало перехватчиков, цеппелины могли практически беспрепятственно бомбить цели с воздуха. Британское Адмиралтейство было так обеспокоено угрозой дирижаблей, что заказало разработку самолетов, специально предназначенных для борьбы с цеппелинами. На просьбу откликнулась компания Blackburn, создав наиболее специализированный самолет в истории.
Большой двухфюзеляжный биплан, получивший название «TB» (сокращение от Twin Blackburn), был вооружен… стальными зажигательными дротиками Ranken. Эти дротики, размещавшиеся в контейнерах по 24 штуки, были предназначены для проникновения сквозь обшивку дирижабля и зажигания газа внутри его оболочки. Но дротики можно было сбрасывать на дирижабль только сверху, а слабые двигатели TB попросту не позволяли набрать требуемую высоту. В итоге самолет не был принят на вооружение.
5. Caproni - Ca.60
Caproni - Ca.60.
Джанни Капрони был одним из пионеров в области авиастроения. Во время Первой мировой войны он построил несколько большие многомоторных бомбардировщиков для ВВС Италии. После окончания войны Капрони сосредоточился на своей мечте - создании пассажирского самолета вместимостью более 100 человек, способного пересечь Атлантику. Для того чтобы сделать самолет как можно более безопасным, Капрони решил оснастить его 9 крыльями и 8 двигателями. Построенный Ca.60 являлся некой помесью гидросамолета и лодки, а внешне скорее напоминал огромный сарай. Странная конструкция развалилась во время первого же пробного полета.
6. Christmas - Bullet
Christmas - Bullet.
Уильям Уитни Кристмас был врачом, который решил заняться перспективным авиационным бизнесом. Доктору, который не имел ни малейшего понятия о принципах авиаконструирования, удалось собрать достаточно денег, чтобы основать свою собственную авиастроительную компанию. Конструкция большинства самолетов того времени включала в себя стойки и расчалки, которые поддерживали крылья, однако Кристмас решил построить полутораплан с свободнонесущими крыльями. Первый прототип самолета разбился во время пробного полета, после чего все работы над ним прекратили.
7. AEA - Cygnet
AEA - Cygnet.
Когда братья Райт в 1903 году запустили свой первый самолет, не все согласились их выбором биплана в качестве идеальной конструкции для летательного аппарата. Среди критиков был даже Александр Грэм Белл, известный изобретатель телефона. Белл считал, что братья Райт придумали интересный дизайн, но он непрактичен для полетов. Экспериментируя с новыми идеями, Белл основал Aerial Experimental Association (AEA) - канадско-американскую группу молодых людей, заинтересованных в авиации. Ими был сконструирован самолет с гигантским ячеистым крылом в форме тетраэдра. Построенный весной 1912 года образец смог оторваться от земли всего на полметра, после чего ячеистое крыло разрушилось.
8. Philips - Multiplane
Philips - Multiplane.
Еще одним человеком, не согласным с братьями Райт, стал Горацио Фредерик Филлипс. В 1891 году компания Philips подала один из первых патентов, описывающих современную форму крыла. Испытания в аэродинамической трубе показали, что многочисленные тонкие крылья создают достаточную подъемную силу. Его первый самолет имел 50 3,8-сантиметровых крыльев, которые были расположены на высоте 5 см друг от друга. Эта решетка из крыльев достигала 2 метров в высоту и более 6 метров в ширину. Самолет был очень нестабильным даже на земле, а во время испытательного полета рухнул на землю, поднявшись на 15 м в воздух. Но это не остановило Филлипса, который создал следующий мультиплан, у которого было целых 200 крыльев. Во время испытательного полета в 1907 году этот мультиплан пролетел 150 метров.
9. Seddon - Mayfly
Seddon - Mayfly.
Творение лейтенанта британского флота Джона Седдона было больше похожим на часть современной арт-инсталляции, чем на самолет. По мнению Седдона изогнутые стальные трубы имели большую прочность, чем принятые в то время системы деревянных распорок и проволочных растяжек. Из 610 метров стальных тонкостенных труб на велосипедном заводе он построил настоящий кошмар аэродинамики. Вес аппарата, оснащенного двумя 6-цилиндровыми двигателями NEC по 65 л.с., составлял невероятные по тем временам 1180 кг. Во время попытки пробного взлета, Mayfly так и не сумел оторвался от взлетной полосы и опрокинулся.
10. Flettner - Airplane
Flettner - Airplane.
Немецкий инженер Антон Флеттнер известен тем, что создал один из самых необычных в мире самолетов. Ранее Флеттнер уже смог создать корабль, в котором вместо обычного пропеллера использовался цилиндр. После успеха с роторным кораблем, он построил прототип самолета, в котором крылья были заменены на два больших металлических цилиндра. Самолет был оснащен двумя двигателями: один из них вращал стандартный воздушный винт, а другой - цилиндры. Теоретически, самолет должен был взлететь, но не сохранилось никаких записей относительно успешности пробного полета. Современные энтузиасты авиации создали модели самолета Флеттнера и доказали, что подобные концепты могут летать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии