25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мира

Не стоит переживать по поводу тщетных надежд на путешествие – мы всегда готовы помочь! Устраивайтесь поудобнее в креслах (ремни безопасности можно не пристегивать), берите в руки пульт и вуаля – любой город мира для посещения открыт. Сегодня мы сделали подборку фильмов, которые помогут вам перенестись в желанный уголок земли, окунуться в незабываемую атмосферу Парижа и Нью-Йорка, Барселоны и Токио, Лондона и Берлина. Ведь эти мегаполисы любят не только обычные туристы; режиссеры очень часто идут на дополнительные расходы, чтобы с натуры снять умопомрачительные виды и увековечить красоту прекрасных городов.
Нью-Йорк
Прошлой ночью в Нью-Йорке./Фото:www.ru.kinorium.com
Без сомнения, Нью-Йорк – самый популярный в среде киносоздателей город. Поэтому не удивительно, что с видами Центрального парка, статуи Свободы, панорамы побережья со стороны залива, да и самих авеню с многочисленными небоскребами, наши читатели уже знакомы. Вспомнить хотя бы несколько популярных фильмов: именно на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг карабкается запуганный Кинг-Конг, у фешенебельного отеля Plaza героиня «Секса в большом городе» расстается с возлюбленным, а вечная «потеряшка», сыгранный Маколеем Калкиным, в холле знакомится с Дональдом Трампом.
И пока Двуликий из фильма «Бэтмен навсегда» разбирается со статуей Свободы, героиня очаровательной Одри Хепберн мирно наслаждается завтраком возле магазина Tiffany. Американскому мегаполису дарили признания в нежных чувствах Вуди Аллен, Сидни Люмет, он становился декорацией в шедеврах Мартина Скорсезе и Спайка Ли. Если предстоит снимать очередной фильм-катастрофу или же супергеройскую историю, то она непременно будет происходить на фоне городских пейзажей Нью-Йорка. Да и фильмы об обретении веры в свои силы или же мелодрамы, где главным героям необходимо сделать решительный шаг, обязательно будут сняты в этом чудесном месте. Предлагаем вам насладиться лучшими картинами, которые в полной мере передают атмосферу этого сумасшедшего, амбициозного и романтичного города:
«Прошлой ночью в Нью-Йорке»
«Помни меня»
«Новый Человек-паук»
«Дьявол носит Prada»
«Бронкская история».
Лондон
Оставьте путеводители по британской столице: их с легкостью могут заменить популярные фильмы. Знаменитый символ королевства – Букингемский дворец – без него не обходится не одна драма о членах правящей династии: «Королева», «Король говорит!», сериал «Корона». Еще одна популярная достопримечательность, о которой мы знаем еще с детства, это башня Биг Бен. Именно на ее часах висел герой фильма Хичкока «39 ступеней». А вот Питеру Пену из мультфильма Уолта Диснея это место очень понравилось: с высоты в 96 метров открывался потрясающий вид на город и звездное небо. Однако не все гости из фильмов были столь дружелюбно настроены, некоторые из них покушались на вековые достопримечательности.
Так, легендарный Тауэрский мост хотел разрушить Мистерио из «Человека-паука:Вдали от дома», а вот более могущественным Пожирателям смерти из «Гарри Поттера» удалось нанести непоправимый урон пешеходному мосту Миллениум. Давайте пока немного расслабимся и заглянем в самые аппетитные уголки столицы. Лондонский Боро-маркет – вот где рождаются гастрономические изыски и приятные воспоминания. Поэтому не удивительно, что его можно увидеть и в «Воображариуме доктора Парнаса», и в «Дневнике Бриджит Джонс», и в «Приключениях Паддингтона». Предлагаем присоединиться к компании главных героев этих кинофильмов и пройтись по лучшему городу Великобритании:
«28 дней спустя»
«Дориан Грей»
«Kingsman: Секретная служба»
«Джентльмены»
«Телохранитель».
Берлин
Беги, Лола, беги./Фото:wwwstyleinsider.com.ua
Сейчас у этой европейской столицы есть звание одного из выдающихся культурных центров мира, ведь здесь проходит престижный Берлинский кинофестиваль. А ведь не так давно она перенесла грандиозные исторические потрясения и была разделена огромной стеной. В фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» два ангела наблюдают за миром людей, которые живут по разные стороны этого ужасного строения. Их огромное преимущество – они могут свободно парить над городом поэтов и восседать на плечах богини, которая венчает одну из главных достопримечательностей – колонну Победы. Другая достопримечательность – Берлинская телебашня и знаменитая площадь перед ней Александерплац фигурирует в картине о Джейсоне Борне («Превосходство Борна») и многосерийном телефильме «Берлин, Александерплац».
А вот Бранденбургские ворота увековечил Билли Уайлдер, сняв их в комедийной картине «Один, два, три». Любопытно, что во время съемок началась сооружаться Берлинская стена, и оставшиеся сцены пришлось снимать в павильоне. Фильмы, которые стали лучшей рекламой столицы Германии:
«Беги, Лола, беги»
«Шпионский мост»
«Жизнь других»
«Фанатки на завтрак не остаются»
«Красавчик».
Париж
Немудрено, что столица романтиков, поэтов и живописцев притягивает к себе взоры всех любителей кино. Кинематографисты объясняются ей в любви («Париж, я люблю тебя»), беззаботно и красочно прогуливаю свою героиню («Амели»), и даже превращают ее в современный конструктор («Начало»). Чудо «важнейшего из искусств» заключается в том, что даже сгоревший собор Норт-Дам-де-Пари можно восстановить в воспоминаниях по картине Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери», почувствовать легкий ветерок на набережной Сены и аромат французских круассанов из булочных Монмартра с фильмом «Забавная мордашка», а с героями картины «Любовники с Нового моста» побывать на острове Сите, что в центре города. Вся красота Парижа представлена во всех красках в следующих фильмах:
«Полночь в Париже»
«Мечтатели»
«Два дня в Париже»
«Он и она»
«Ив Сен-Лоран».
Токио
Эта восточная столица, в которой слились воедино древние традиции и инновационность современности, своим имиджем во многом обязана фильмам, манге и аниме. Узнаваемость многих мест, которые непременно спешат воочию увидеть туристы, пришла благодаря стараниям кинематографистов: например, финальная сцена из «Трудностей перевода» - пешеходный переход в районе Сибуя – также красиво обыгран и в «Тройном форсаже», и в картине «Обитель зла». Фильм «Росомаха: Бессмертный» поможет посетить храм Дзодзё-дзи, а побывать на Радужном мосту и насладиться игрой света можно вместе с действующими лицами боевика «Убить Билла».
Любопытно, что находить локации мест из полюбившихся кинофильмов стало одним из развлечений туристов. Такие туры называются «аниме-туризм», экскурсии проводятся как дань искусству кино. Вместе с картиной «Девочка, покорившая время» можно стать посетителем Токийского национального музея, любоваться громадиной высотки NTT Docomo с «Твоим именем» и пробежаться по закоулкам райончика Адзабу-Дзюбан вслед за девушкой из «Сейлор Мун». Есть еще множество фильмов, где фигурирует Японская столица.
Предлагаем остановиться пока на этих:
«Вход в пустоту»
«Норвежский лес»
«Дитя погоды»,
«Ученик чудовища»
«Суши-girl».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии