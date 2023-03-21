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25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мира


25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мира

Не стоит переживать по поводу тщетных надежд на путешествие – мы всегда готовы помочь! Устраивайтесь поудобнее в креслах (ремни безопасности можно не пристегивать), берите в руки пульт и вуаля – любой город мира для посещения открыт. Сегодня мы сделали подборку фильмов, которые помогут вам перенестись в желанный уголок земли, окунуться в незабываемую атмосферу Парижа и Нью-Йорка, Барселоны и Токио, Лондона и Берлина. Ведь эти мегаполисы любят не только обычные туристы; режиссеры очень часто идут на дополнительные расходы, чтобы с натуры снять умопомрачительные виды и увековечить красоту прекрасных городов.

Нью-Йорк


Прошлой ночью в Нью-Йорке./Фото:www.ru.kinorium.com

Прошлой ночью в Нью-Йорке./Фото:www.ru.kinorium.com


Без сомнения, Нью-Йорк – самый популярный в среде киносоздателей город. Поэтому не удивительно, что с видами Центрального парка, статуи Свободы, панорамы побережья со стороны залива, да и самих авеню с многочисленными небоскребами, наши читатели уже знакомы. Вспомнить хотя бы несколько популярных фильмов: именно на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг карабкается запуганный Кинг-Конг, у фешенебельного отеля Plaza героиня «Секса в большом городе» расстается с возлюбленным, а вечная «потеряшка», сыгранный Маколеем Калкиным, в холле знакомится с Дональдом Трампом.

И пока Двуликий из фильма «Бэтмен навсегда» разбирается со статуей Свободы, героиня очаровательной Одри Хепберн мирно наслаждается завтраком возле магазина Tiffany. Американскому мегаполису дарили признания в нежных чувствах Вуди Аллен, Сидни Люмет, он становился декорацией в шедеврах Мартина Скорсезе и Спайка Ли. Если предстоит снимать очередной фильм-катастрофу или же супергеройскую историю, то она непременно будет происходить на фоне городских пейзажей Нью-Йорка. Да и фильмы об обретении веры в свои силы или же мелодрамы, где главным героям необходимо сделать решительный шаг, обязательно будут сняты в этом чудесном месте. Предлагаем вам насладиться лучшими картинами, которые в полной мере передают атмосферу этого сумасшедшего, амбициозного и романтичного города:
«Прошлой ночью в Нью-Йорке»
«Помни меня»
«Новый Человек-паук»
«Дьявол носит Prada»
«Бронкская история».

Лондон


25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мира


Оставьте путеводители по британской столице: их с легкостью могут заменить популярные фильмы. Знаменитый символ королевства – Букингемский дворец – без него не обходится не одна драма о членах правящей династии: «Королева», «Король говорит!», сериал «Корона». Еще одна популярная достопримечательность, о которой мы знаем еще с детства, это башня Биг Бен. Именно на ее часах висел герой фильма Хичкока «39 ступеней». А вот Питеру Пену из мультфильма Уолта Диснея это место очень понравилось: с высоты в 96 метров открывался потрясающий вид на город и звездное небо. Однако не все гости из фильмов были столь дружелюбно настроены, некоторые из них покушались на вековые достопримечательности.

Так, легендарный Тауэрский мост хотел разрушить Мистерио из «Человека-паука:Вдали от дома», а вот более могущественным Пожирателям смерти из «Гарри Поттера» удалось нанести непоправимый урон пешеходному мосту Миллениум. Давайте пока немного расслабимся и заглянем в самые аппетитные уголки столицы. Лондонский Боро-маркет – вот где рождаются гастрономические изыски и приятные воспоминания. Поэтому не удивительно, что его можно увидеть и в «Воображариуме доктора Парнаса», и в «Дневнике Бриджит Джонс», и в «Приключениях Паддингтона». Предлагаем присоединиться к компании главных героев этих кинофильмов и пройтись по лучшему городу Великобритании:

«28 дней спустя»
«Дориан Грей»
«Kingsman: Секретная служба»
«Джентльмены»
«Телохранитель».

Берлин


Беги, Лола, беги./Фото:wwwstyleinsider.com.ua

Беги, Лола, беги./Фото:wwwstyleinsider.com.ua

Сейчас у этой европейской столицы есть звание одного из выдающихся культурных центров мира, ведь здесь проходит престижный Берлинский кинофестиваль. А ведь не так давно она перенесла грандиозные исторические потрясения и была разделена огромной стеной. В фильме Вима Вендерса «Небо над Берлином» два ангела наблюдают за миром людей, которые живут по разные стороны этого ужасного строения. Их огромное преимущество – они могут свободно парить над городом поэтов и восседать на плечах богини, которая венчает одну из главных достопримечательностей – колонну Победы. Другая достопримечательность – Берлинская телебашня и знаменитая площадь перед ней Александерплац фигурирует в картине о Джейсоне Борне («Превосходство Борна») и многосерийном телефильме «Берлин, Александерплац».

А вот Бранденбургские ворота увековечил Билли Уайлдер, сняв их в комедийной картине «Один, два, три». Любопытно, что во время съемок началась сооружаться Берлинская стена, и оставшиеся сцены пришлось снимать в павильоне. Фильмы, которые стали лучшей рекламой столицы Германии:
«Беги, Лола, беги»
«Шпионский мост»
«Жизнь других»
«Фанатки на завтрак не остаются»
«Красавчик».

Париж


Немудрено, что столица романтиков, поэтов и живописцев притягивает к себе взоры всех любителей кино. Кинематографисты объясняются ей в любви («Париж, я люблю тебя»), беззаботно и красочно прогуливаю свою героиню («Амели»), и даже превращают ее в современный конструктор («Начало»). Чудо «важнейшего из искусств» заключается в том, что даже сгоревший собор Норт-Дам-де-Пари можно восстановить в воспоминаниях по картине Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери», почувствовать легкий ветерок на набережной Сены и аромат французских круассанов из булочных Монмартра с фильмом «Забавная мордашка», а с героями картины «Любовники с Нового моста» побывать на острове Сите, что в центре города. Вся красота Парижа представлена во всех красках в следующих фильмах:

«Полночь в Париже»
«Мечтатели»
«Два дня в Париже»
«Он и она»
«Ив Сен-Лоран».

Токио


25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мира


Эта восточная столица, в которой слились воедино древние традиции и инновационность современности, своим имиджем во многом обязана фильмам, манге и аниме. Узнаваемость многих мест, которые непременно спешат воочию увидеть туристы, пришла благодаря стараниям кинематографистов: например, финальная сцена из «Трудностей перевода» - пешеходный переход в районе Сибуя – также красиво обыгран и в «Тройном форсаже», и в картине «Обитель зла». Фильм «Росомаха: Бессмертный» поможет посетить храм Дзодзё-дзи, а побывать на Радужном мосту и насладиться игрой света можно вместе с действующими лицами боевика «Убить Билла».

Любопытно, что находить локации мест из полюбившихся кинофильмов стало одним из развлечений туристов. Такие туры называются «аниме-туризм», экскурсии проводятся как дань искусству кино. Вместе с картиной «Девочка, покорившая время» можно стать посетителем Токийского национального музея, любоваться громадиной высотки NTT Docomo с «Твоим именем» и пробежаться по закоулкам райончика Адзабу-Дзюбан вслед за девушкой из «Сейлор Мун». Есть еще множество фильмов, где фигурирует Японская столица.

Предлагаем остановиться пока на этих:
«Вход в пустоту»
«Норвежский лес»
«Дитя погоды»,
«Ученик чудовища»
«Суши-girl».

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25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мира

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25 фильмов «для глаз», благодаря которым можно увидеть красоту лучших городов мираПодписаться на мой Instagram
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