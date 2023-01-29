5 леденящих душу фактов о людях, которые любили есть других людей

1. Елизавета Батори
Графиня Елизавета Батори, жившая в Венгрии в 16 веке, «прославилась» как одна из самых жестоких женщин в истории человечества. По разным оценкам, от десятков до нескольких сотен молодых девушек были убиты и изувечены по приказу кровожадной аристократки. Поговаривали, что Елизавета поедала мясо своих жертв и принимала ванны с кровью, вероятно, надеясь обрести вечную молодость с помощью таких «косметических процедур».
Согласно некоторым сведениям, Батори даже заставляла некоторых несчастных есть свою собственную плоть и, хотя подтверждений этому нет, такие случаи могли иметь место, ведь идея накормить простолюдинов их же мясом была вполне в духе сумасшедшей графини.
2. Иди Амин
Когда Уганда добилась колониальной независимости, Иди Амин стал главнокомандующим ее вооруженными силами, а через пять лет пришёл к власти.
Начался кровавый террор. Бывший начальник штаба армии Сулейман Хуссейн был брошен в тюрьму, а вскоре его отрубленную голову привезли в новый роскошный дворец Амина в Кампале. Тот положил ее в морозильную камеру, чтобы время от времени доставать ее оттуда и любоваться мертвым врагом. Однажды августовским вечером 1972 года в разгар официального ужина в резиденции Амина в Энтеббе, где присутствовали почетные гости и послы иностранных государств, диктатор вдруг вышел из-за стола и вернулся, неся в руках заледеневшую голову Хуссейна. После такой выходки гостям не оставалось ничего иного, как покинуть столь «гостеприимного» хозяина.
В его президентском дворце находились вместительные холодильники, забитые расчлененными и замороженными трупами людей. Особое предпочтение Амин отдавал женским грудям, ягодицам и вырезкам из спины. У мужчин отрезал руки и ноги. Но особенно он обожал детские головы, тушеные с овощами. Повара специальной пилой вскрывали верхнюю часть черепа ребенка, и Амин, огромный, ростом под два метра, брал большую ложку и приступал к трапезе. Но перед этим он сваренный мозг обязательно приправлял перцем и лимоном.
Еду из человеческого мяса ему готовили заирские черные маги. Своих соратников, заподозренных в измене или даже неблагонадежности, Амин приказывал убивать и готовить из них различные мясные блюда. Как правило, на такой обед он приглашал оставшихся в живых, которые прекрасно понимали, чье мясо едят, но выбора у них не было.
3. Бокасса II
Апрельской ночью 1978 года в парижском квартале Сен-Жермен в такси сел молодой высокий африканец. В руках он держал два огромных дорогих чемодана. «Булонский лес!» — коротко распорядился молодой человек. Когда такси остановилось на берегу небольшого пруда, странный пассажир вынес чемоданы и швырнул их в воду.
Чемоданы были обнаружены, а затем изъяты полицией. Они были полностью забиты человеческими останками. Таксист впоследствии показал полицейским пару окурков элитных сигар, которые курил его пассажир, и пояснил, что приберег их в качестве сувениров. На них золотом была выгравирована монограмма «Бокасса II».
В своем пассажире водитель уверенно опознал известного студента-африканца, сына императора Бокассы I. Теперь не было ни малейшего сомнения, что выловленный чемодан принадлежит именно ему. В квартире венценосного принца был проведен тщательный обыск. Результаты его шокировали даже многое повидавших на своем веку полицейских. Два огромных холодильника были снизу доверху заполнены отрезанными женскими грудями, вырезками с бедер и многими другими «деликатесами». Кроме этого под кроватью Бокассы II хранились отполированные до зеркального блеска человеческие черепа.
4. Алексей Суклетин
Летом 1985 года в Казани прервалась шестилетняя каннибальская кровавая эпопея Алексея Суклетина, охранника садоводческого товарищества «Каенлык», и его 31-летней сожительницы Мадины Шакировой.
Осенью 1979 года в Суклетине проснулся зверь, и он решил совершать «систематические убийства лиц женского пола для последующего употребления их в пищу». О своем намерении он сообщил Шакировой и потребовал от нее помощи. Та согласилась, так как и раньше помогала любовнику совершать преступления и грабить таксистов. В ноябре 1979 года Суклетин привел в дом молодую девушку Екатерину Осетрову. После половой связи с ней он молотком, обмотанным тряпкой, ударил ее по голове. Затем положил жертву в корыто, принесенное Шакировой, и ножом перерезал ей горло. После этого они вместе расчленили тело несчастной. Часть трупа закопали возле дома, а остальное в течение нескольких дней употребляли в пищу.
Первое убийство, прошедшее без сучка, без задоринки, подвигло зловещую парочку на новое преступление. Буквально через два месяца, 13 января 1980 года, была умерщвлена Татьяна Илларионова. После этого убийства пошли одно за другим. В феврале — 15-летняя Резеда Галимова, в марте — Надежда Ситявина, в мае — Наталья Школьникова, в июле — 11-летняя Валентина Еликова.
Однако после последнего убийства отношения у пары не заладились. Они крепко разругались, и Шакирова ушла от Суклетина к родителям. Алексея это не очень сильно опечалило. Вскоре он обзавелся новой любовницей — 23-летней Лилией Федоровой, а заодно приобрел еще и друга в лице её родственника Анатолия Никитина.
Отношения с новой подружкой у каннибала длились три года. 12 марта 1985 года Суклетин и Никитин договорились убить Федорову. Мужчины расчленили тело убитой, часть съели, а остальное спрятали в трансформаторной будке.
С 18 марта Суклетин стал вновь сожительствовать с Шакировой. То, каким способом он расправился с Федоровой, для неё тайны не составляло — возлюбленный сам ей все рассказал.
Летом 1985 года Суклетин и Шакирова решили «тряхнуть стариной» и «раскрутить» какого-нибудь доверчивого таксиста. Однако на этот раз их афера не удалась. Таксист заявил на них в милицию. Милиция провела обыск на квартире Суклетина и нашла вещи, которые они брали напрокат по документам пропавших женщин. Так, можно сказать, случайно была остановлена кровавая эпопея убийц-людоедов. Суклетин по приговору суда был вскоре расстрелян. Шакирова получила 15 лет строгого режима.
5. Армин Майвес
Детство Майвеса тяжело назвать счастливым — в 8 лет развелись его родители, а мать чрезмерно опекала сына. После её смерти Армин жил уединенно, занимаясь системным администрированием и встречаясь с мужчинами.
В 2001 году он разместил в интернете объявление, в котором предлагал любому желающему быть съеденным по собственной воле. Как ни странно, но запрос получил положительный ответ. На объявление откликнулся 43-летний гомосексуалист Бернд Юрген Брандес.
10 марта мужчины встретились. После полового акта и нескольких часов добровольных садомазохистских «развлечений», включающих ампутацию полового органа Брандеса, Майвес убил и разделал его на куски.
Несколько последующих месяцев немец питался своим бывшим партнёром. Когда каннибала арестовали в декабре 2002 года, он успел съесть около 20 кг человечины.
Сперва суд приговорил каннибала к 8,5 годам лишения свободы, так как убийство было признано «непреднамеренным». Но в мае 2006 года дело было пересмотрено. Новый приговор означал пожизненное заключение. Любопытно, что в тюрьме Майвес стал вегетарианцем и возглавил отделение партии «зеленых».
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