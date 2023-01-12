10 фактов о том, как в разных странах принято бороться с похмельем. Бороться и побеждать!

1. Германия: соленая сельдь
Соленая или маринованная сельдь — главный ингредиент немецкого блюда под названием «рольмопс». Филе селедки скручивают в крошечные рулетики, а внутрь добавляют корнишон или лук. Рольмопсы — прекрасное средство от похмелья. В Германии их также называют Katerfrühstück, что означает «завтрак после попойки».
2. США: томатный сок, яйца
Ах, «Устрица прерий»! Для большинства американцев это тонизирующее средство номер один. Но что же это такое?! По сути это коктейль из томатного сока, вустерширского соуса, черного перца и сырого яичного желтка. Некоторые бармены добавляют в смесь немного спиртного, чтобы эффект был еще более чумовым. В любом случае, глотать его надо быстро. Очень быстро.
3. Голландия: пиво
Имя «Страна Heineken» говорит само за себя. Голландия — страна светлого пива — лагера. Здесь повсеместно бытует мнение, что парочка ледяных порций, которые вам приносят в высоких стеклянных бокалах, — это единственный способ избавиться от похмелья.
4. Китай: крепкий зеленый чай
Если страдаете похмельем в Китае, делайте то же, что делают китайцы: пейте чай, крепкий зеленый чай. Вода с лимоном или уксус также помогают добиться нужного результата.
5. Мексика: креветки
Мексиканцы уверяют, что ракообразные — лучший способ привести себя в норму, если перебрал накануне с выпивкой. Vuelva a la vida — салат из морепродуктов с креветками и другими моллюсками. В соусе из томатов, лайма, лука и кинзы его яркий, придающий энергию вкус полностью объясняет название салата, которое в переводе означает «Возвратить к жизни».
6. Япония: консервированная слива
Umeboshi — одно из любимых блюд для многих людей, однако, эти пикантные маринованные сливы — еще и самое популярное антипохмельное средство среди японских любителей выпить. Сливы можно есть отдельно или запивая зеленым чаем, чтобы снять симптомы того, что Японии называют «futsuka yoi», в Англии — «two days drunk», а в России — «запой».
Среди прочих японских средств от похмелья: суп мисо с пресноводными моллюсками и свежая или сушеная хурма.
7. Польша: рассол
Все антипохмельные средства в Польше так или иначе связаны с чем-то кислым или квашеным. Некоторые уверяют, что лучшее средство — это кислое молоко, непастеризованное и простоявшее при комнатной температуре день или два. Другое излюбленное средство — очень кислое — рассол с большим количеством уксуса.
8. Италия: кофе
Кофе — главный продукт в рационе многих итальянцев, которые пьют его утром, после каждого приема пищи и, как следствие, после каждой попойки. Крепкий домашний эспрессо — именно то, что помогает снять ужасную головную боль, даже если для это потребуется выпить целый кофейник.
9. Румыния: суп из потрохов
Коровий желудок — ключевой продукт для румын, страдающих похмельем. Также это весьма распространенное «лекарство» в Мексике, Турции и многих других странах. Но в Румынии из съедобных потрохов варят жирный соленый бульон, добавляя в него корнеплоды, чеснок, уксус и сливки.
10. Россия: рассол и баня
- Проснуться в 6 утра, выпить 2 таблетки обычного советского аспирина, почистить зубы и лечь спать дальше. Аспирин разжижает кровь и, следовательно, разгружает сердце (а кровь после алкоголя густая — от этого тахикардия и прочие неприятности). Запить водой. Ну или рассолом;
- Проснуться в 9, душ, много жидкости и горячий супец с легкими жирами (уха — идеально). Рассол (восстанавливает соляной баланс);
- Главное в вечер пьянки лечь спать до 12 ночи. Хоть в 23.30, но — до 00 часов.
Неизвестно почему, но это работает.
Помимо всего вышеперечисленного, некоторые «исследователи» считают, что вместо того, чтобы пить или есть что-либо, для избавления от похмелья нежно непременно сходить в баню. Считается, что в парной вместе с потом из организма выводятся все токсины.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии