Подробно о категориях мясных продуктов

Одна из самых важных отраслей пищевой промышленности является мясная. Каждый день для нашего организма необходимо топливо для полноценной его жизнедеятельности. Многие не могут жить без мяса в чистом виде и в обработанном. Но не все знают, что существуют категории мясных продуктов, по которым они классифицируются.







Попытаемся разобраться, как разделять мясные продукты по группам.

И чтобы не отравить себя и свою семью и не купить испорченный продукт, в таком разделении должна ориентироваться каждая хозяйка.



Как определить категорию мясных продуктов?

Страна производства продукта

Порода скота

Классификация мяса по виду убойных животных

I. Мясо крупного рогатого скота:

II. Мясо мелкого рогатого скота: баранина и козлятина.

ІІІ. Свинина

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие

Что собой представляет мясной полуфабрикат категории «А»?

Мясная продукция категории «Б»

Что такое мясной полуфабрикат категории «В»?

Мясной полуфабрикат категории «Г»

Полуфабрикат мясосодержащий категории «Д»

Основные правила, на которые следует обращать внимание при выборе полуфабриката