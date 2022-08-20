Как правильно пересадить взрослый куст на другое место

Рано или поздно практически каждый дачник задумывается над тем, можно ли пересадить куст на новое место и при этом не навредить растению. Поговорим о том, как пересадить большой куст и помочь растению пережить этот стресс.

Необходимость пересадки взрослого растения может возникнуть в случае, когда требуется омолодить старый кустарник или если участок земли, на котором растет растение, истощился и урожайность значительно снизилась.



Как пересадить куст смородины

Как пересадить куст винограда

Как пересадить куст малины

Для начала нужно определиться со сроками пересадки смородины. Для северных регионов оптимальная пора для этой процедуры – весна, сразу после схода снега, до того, как растение пойдет в рост. Обычно это период с середины до конца марта. Если вы не успели пересадить куст, пока он еще в «спячке», лучше отложить работы до осенней поры, примерно до середины ноября.В крайнем случае, пересадить куст смородины можно и в летнюю пору. При этом растение поливают ежедневно на протяжении нескольких дней.В средней полосе взрослые кусты смородины обычно пересаживают осенью, с середины до конца октября. Выбирая новое место для взрослого куста смородины, помните, что это растение не любит находиться в тени, поэтому лучше всего посадить куст подальше от стен, заборов и деревьев с широкой кроной.За 2-3 недели до начала пересадки участок, на который будет переселяться смородина, нужно перекопать, удаляя сорняки и старые корешки. Если кустов несколько, то ямы (диаметром 50-60 см и глубиной 30-40 см) располагают на расстоянии не менее 1-1,5 м друг от друга. В каждую ямку укладывают дренажный слой (например, битые кирпичи или некрупные камни), затем засыпают смесь плодородной почвы с удобрениями (1 ведро компоста, перегноя или торфа, 40-50 г сернокислого калия, 150-200 г суперфосфата).При пересадке красной смородины в питательную смесь добавляют немного песка либо засыпают им дренажный слой.Куст необходимо подготовить к стрессовой для него процедуре. Для этого старые засохшие ветки срезают полностью, а молодые побеги обрезают наполовину. Смородиновый куст необходимо обкопать по радиусу 30 см на глубину 1,5-2 штыка лопаты, затем растение нужно аккуратно извлечь из ямы, стараясь не тянуть за ветки. Если есть подозрения, что куст поражен заболеванием, корневую систему внимательно осматривают, удаляют поврежденные корешки, убирают личинки насекомых и обрабатывают корни 1%-ным раствором марганцовки. Здоровый куст выкапывают вместе с земляным комом и пересаживают на новое место.В подготовленную яму наливают 3-4 ведра воды, чтобы питательная смесь стала жидкой. Куст помещают по центру посадочной ямы и, придерживая, засыпают землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 6-8 см в землю. Заключительный этап – обильный полив куста и уплотнение почвы вокруг растения.Касательно того, как пересаживать кусты крыжовника, принципиальных отличий от пересадки смородиновых кустов нет, поэтому для выполнения этой процедуры, можно смело следовать советам выше.Наиболее подходящее время для пересадки куста винограда на новое место – осень. Когда с куста опадут листья, можно приступать к «переезду». Важно успеть все до прихода морозов, чтобы не навредить корням винограда. Если время упущено, пересадить виноград можно и весной, до того, как начнется сокодвижение.Пересадка винограда начинается с обрезки: на кусте оставляют 2 рукава с молодыми лозами (возрастом 1-2 года) на них, верхние побеги обрезают на 2-3 глазка, срезы замазывают варом. После этого куст обкапывают по кругу (радиус – 50 см) и извлекают растение из ямы. Затем корневище освобождают от земли, обновляют срезы, старые корни удаляют, а молодые и сильные (возрастом 2-3 года) оставляют.В выкопанную яму насыпают слой гравия и песка, а сверху – плодородную землю горкой. Перед посадкой в нее выливают 1-2 ведра воды. Корни растения обмакивают в глиняную болтушку и под наклоном укладывают куст в посадочную яму вместе с рукавами.Молодые кусты винограда (1-3 года) пересаживают на новое место методом перевалки, то есть перемещают растение в яму большего размера вместе с земляным комом. За 2-3 дня до перевалки куст прекращают поливать, чтобы ком не рассыпался. Корни в таком случае обрезать не надо.Однолетние лозы выводят немного выше уровня земли и продолжают засыпать яму, также вливая воду. Затем землю уплотняют и снова поливают. Чтобы виноградный куст после пересадки на другое место восстановился быстрее, в первый год нужно удалять все соцветия, а во второй год – треть соцветий.Из-за того, что со временем почва истощается, многие садоводы предпочитают каждые 5-6 лет пересаживать кусты малины на новое место. Как и другие кустарники, малина лучше всего переносит осеннюю пересадку (оптимально для средней полосы), но допускается и пересадка весной. Чтобы после «переезда» продуктивность малинника не понизилась, необходимо выполнять процедуру аккуратно и правильно.Малина – растение светолюбивое, поэтому сажать ее нужно на хорошо освещенных участках. Хорошие предшественники для малины: капуста, огурцы, помидоры.Для начала подготовьте место, на котором будут расти кусты малины. Землю перекопайте и взрыхлите, удалите сорняки. Диаметр ямы для куста должен составлять 40-50 см, глубина – 30-40 см, расстояние между рядами кустов – не менее 50-60 см. В яму внесите 4-5 кг перепревшего навоза, затем – смесь плодородной почвы с удобрениями: 40 г сернокислого калия и 70 г суперфосфата.Для пересадки выберите самые мощные и здоровые кусты со стеблями диаметром не меньше 1 см и обрежьте побеги на высоту 1 м от земли. Выкопайте растение вместе с корневой системой и перенесите в «новую» ямку. Установите куст в центре ямы и засыпьте оставшейся почвой до уровня земли. Уплотните грунт и обильно полейте растение. После этого подвяжите побеги малины к опоре (например, к деревянному колышку), а почву замульчируйте перегноем или компостом.Некоторые дачники задаются вопросом о том, можно ли пересаживать цветущую клубнику. Делать то нежелательно, так как после пересадки куст будет отдавать все силы на укрепление и восстановление, а значит, цветки засохнут и опадут. Пересадка клубники в период цветения или плодоношения возможна только в том случае, если предварительно оборвать с кустика цветки (или ягоды). Так растению будет легче справиться со стрессом, и уже в следующем сезоне вы соберете урожай.