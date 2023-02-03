Как историки опровергают новую немецкую версию боя Битвы машин под Прохоровкой

Военная история знает случаи, когда один бой решал исход целой цепочки крупнейших операций. Таковым эксперты называют крупнейшее танковой сражение по южному фасу Курской дуги – у Прохоровки. Несколько лет назад немецкое издание Die Welt опубликовало материал, автор которого назвал исходом того боя полный провал Красной Армии на фоне едва ли не полностью уцелевших немцев. И даже предложил снести памятник тем победоносным событиям, возведенный на Прохоровском поле.
Мощный немецкий кулак бронетехники
Немцы приготовили к операции сотни новых бронемашин. /Фото: m.politnavigator.net
Битва под Прохоровкой осталась важнейшим шагом в сражениях по всей Курской дуге с июля по август 1943-го. Немцам было жизненно важно перехватить на Восточном фронте инициативу. Они уже отбили только вырванные красноармейцами Харьков с Белгородом, передвинув фронтовую линию на Курский выступ. Гитлеровцы планировали взять реванш путем сосредоточения максимальных сил по обоим флангам курской косы и одновременного мощного удара с двух направлений. После выравнивания фронта стояла сложнейшая задача прорыва советской обороны с дальнейшим взятием Курска.
Немецкая операция планировалась не один месяц, сроки дважды переносились. Гитлер создавал мощнейший бронекулак из новых типов танков, сошедших с конвейера специально для Курского сражения. На современную технику возлагались большие надежды. Тяжелые «Тигры» и «Пантеры», штурмовые «Гризли», самоходные противотанковые орудия «Фердинанды» и «Носороги» - инновационные машины стекались к Курску рекой.
В июле 1943-го немцы на 35 километров вклинились в советскую оборону, прорвали несколько оборонительных рубежей и вплотную подошли к Прохоровке. Оставалось разобраться с последней линией обороны и выйти на окружение Курска.
Советский контрудар и танковый хаос
Танковое месиво у Прохоровки.
Ожидаемое наступление нужно было останавливать любой ценой. Сомкнись немцы в Прохоровке, крупная советская группа оказалась бы в полном окружении. Не говоря уже о всех вытекающих в плане дальнейшего продвижения последствиях. У советского командования был один вариант - контрудар по сильнейшей вражеской группировке. Первая танковая армия в том квадрате потеряла боеспособность, поэтому встречать фашистские бронированные корпуса перебросили подразделения Ротмистрова и Жадова. Легендарное танковое побоище случилось 12 июля. На Прохоровском поле схлестнулись около 800 советских танков против 4 сотен вражеских. О точном количестве машин историки спорят по сей день.
После неудачной рассветной попытки советской пехоты выбить гитлеровцев с позиций, пришлось отступать с тяжелейшими потерями. В 8.30 пошли танки. Бой со старта принял бескомпромиссный характер. Танковые бригады в сопровождении самоходных установок и стрелкового полка поочередно накатывались на вражеский укрепрайон, но нанизывались на мощное сопротивление и отходили назад. Положение усугублялось немецкой атакой с воздуха на фоне отсутствия авиаприкрытия у нашей наступавшей армии. Первые советские истребители показались в черном от гари небе лишь после полудня.
Советским танкистам приходилось идти на ближний бой, что называется, «броня к броне». Дистанция поражения даже авторитетного Т-34 не превышала 800 м, а остальные не могли похвастать и этим. Зато немецкие пушки доставали наши танки с 1,5-2 км. Разумеется, сближение влекло за собой громадные потери. Отдельные советские части лишились 80% личного состава и 2\3 машин. Но бойцы исступленно шли вперед. На поле боя стало тесно не только бронемашинам, но и снарядам. Смертоносные трассы переплелись, нанося прожигающие броню удары.
Бронебойники с легкостью выламывали из танков огромные куски, калеча и уничтожая людей. Взрывы срывали и разбрасывали на десятки метров вокруг пятитонные башни. В какой-то момент двум советским соединениям удалось оттеснить фашистов в одном из направлений. Это стало переломным психологическим моментом для уцелевших солдат. С новой силой разгорелись маневренные бои между малыми танковыми группами. Эсэсовцы пятились, советская армия давила. Штаб даже не знал о состоянии дел, где каждый метр то и дело переходил из рук в руки. Пушки утихли к 9 вечера.
Результаты грандиозного боя
Советские воины у разбитой «Пантеры». /Фото: fs3.fotoload.ru
Накануне контратаки перед армией Ротмистрова ставилась задача разгромить наступающую гитлеровскую группировку. Абсолютный результат в той страшной битве достигнут не был. 5-я танковая остановила прорыв, но выраженная громадными потерями цена оказалась колоссальной. Немцы, взявшие курс на Курск, больше так и не смогли продвинуться вперед. После 12 июля 43-го наступательное немецкое движение надломилось, и основные силы гитлеровцев были вынуждены перейти к обороне. Конечно, кое-какие атаки предпринимались, но так или иначе, 16 июля начался отход врага на исходные позиции. Наступательная фаза немцев в Курской битве закончилась. На тот момент корпуса Ротмистрова потеряли не менее 60% бронемашин, при этом немцы лишились до 30% боевой техники.
Опровержения современных «расследований»
Памятник-музей на Прохоровском поле, который предложил снести немецкий журналист.
Возвращаясь к заморским попыткам переписать историю, нужно сказать, что отечественные историки отвечают на подобные выпады несколькими простыми вопросами. Если предположить, что Красная армия действительно потерпела полное поражение под Прохоровкой, а немцы фактически остались невредимы, почему наступление захлебнулось? Или может продолжать все же было нечем? Разбитая в пух и прах советская армия каким-то чудом уже 17 июля провела несколько наступательных операций, а победившие гитлеровцы бодро катились назад. В считанные недели освободили Белгород, Орел, Харьков, добив противника на Курской дуге. Что касается непосредственно 5-я танковой армии генерала Ротмистрова, то уже к началу осени она принимала участие в дальнейшем наступлении, будучи под завязку укомплектованной.
Можно бесконечно импровизировать на тему сражения под Прохоровкой, смещая акценты и виляя трактовками. Но исход Курской битвы слишком однозначный, и впредь поддаваться корректировке здесь могут только отдельно взятые цифры.
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