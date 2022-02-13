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Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х


Гламурные девушки на обложках журналов 1940-х годов.

Гламурные девушки на обложках журналов 1940-х годов.

Если кто-то думает, что интересные старые фото можно найти только в библиотеках, исторических архивах или на специализированных сайтах, тот заблуждается. Есть ещё один великолепный источник старых фото – глянцевые журналы минувших эпох. Так, в 1940-х на страницах журналов печатали просто великолепные снимки гламурных красоток. На фото можно рассмотреть интереснейшие детали того времени, а можно просто смотреть – и наслаждаться.

1. Фотограф Эрл Тейсен (Earl Theisen), 1940 год


Рита Хейворт (Rita Hayworth) - одна из самых популярных кинозвёзд своего времени.

Рита Хейворт (Rita Hayworth) - одна из самых популярных кинозвёзд своего времени.

 

2. Фотограф Норман Паркинсон (Norman Parkinson) для Vogue, 1940 год


Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) - шведская модель, в отношении которой впервые был применён термин супермодель.

Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) - шведская модель, в отношении которой впервые был применён термин супермодель.

 

3. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1940 год


Американская актриса и модель Хелен Беннетт (Helen Bennett) была известна своими несравненными прическами.

Американская актриса и модель Хелен Беннетт (Helen Bennett) была известна своими несравненными прическами.

 

4. Фотограф Тони Фрисселл (Toni Frissell) для Vogue, 1941 год


Модель в сером лыжном костюме.

Модель в сером лыжном костюме.

 

5. Фотограф Джон Мехле (John Miehle), 1940 год


Американская комедийная актриса Кэрол Ломбард (Carole Lombard).

Американская комедийная актриса Кэрол Ломбард (Carole Lombard).

 

6. Фотограф Хорст П.
Хорст (Horst P. Horst), 1940 год


Модель в коротком желтом летнем сарафане.

Модель в коротком желтом летнем сарафане.

 

7. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1941 год


Модель в длинном шелковом платье в белую и зеленую полоску с декорированным лифом и широким поясом.

Модель в длинном шелковом платье в белую и зеленую полоску с декорированным лифом и широким поясом.

 

8. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1941 год


Американская актриса Лоретта Янг (Loretta Young) – олицетворение изящества и элегантности.

Американская актриса Лоретта Янг (Loretta Young) – олицетворение изящества и элегантности.

 

9. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1941 год


Модель Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) по популярности сравнилась с самыми известными актрисами Голливуда.

Модель Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) по популярности сравнилась с самыми известными актрисами Голливуда.

 

10. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1941 год


Модель в юбке-колоколе с широким поясом – очень популярный фасон юбок 1940-х годов.

Модель в юбке-колоколе с широким поясом – очень популярный фасон юбок 1940-х годов.

 

11. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1942 год


Модель в шерстяном трикотажном платье и красном пальто с «леопардовой» подкладкой.

Модель в шерстяном трикотажном платье и красном пальто с «леопардовой» подкладкой.

 

12. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Glamour, 1942 год


Модель в купальном костюме с цветочным принтом стоящая внутри тренировочного кольца.

Модель в купальном костюме с цветочным принтом стоящая внутри тренировочного кольца.

 

13. Фотограф Луиза Даль Вулф (Louise Dahl- Wolfe) для Harper's Bazaar, 1942 год


Модель в летнем длинном платье с рукавами-фонариками и бабочками.

Модель в летнем длинном платье с рукавами-фонариками и бабочками.

 

14. Фотограф Элиот Элисофон (Eliot Elisofon), 1942 год


Американская актриса Вероника Лейк (Veronica Lake) ввела в моду особую прическу – длинные волосы с локонами, прикрывающие один глаз

Американская актриса Вероника Лейк (Veronica Lake) ввела в моду особую прическу – длинные волосы с локонами, прикрывающие один глаз

 

15. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Модели в верхней одежде, которой в 1940-х годах был присущ строгий и практичный стиль.

Модели в верхней одежде, которой в 1940-х годах был присущ строгий и практичный стиль.

 

16. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год


Модели в изящных и стильных головных уборах, которые были любимым аксессуаром женщин 1940-х годов.

Модели в изящных и стильных головных уборах, которые были любимым аксессуаром женщин 1940-х годов.

 

17. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год


Модель в темном платье, сочетающемся с контрастной ярко-желтой шляпкой.

Модель в темном платье, сочетающемся с контрастной ярко-желтой шляпкой.

 

18. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год


Модель в льняном костюме с декорированным пиджаком на фабрике по изготовлению флагов.

Модель в льняном костюме с декорированным пиджаком на фабрике по изготовлению флагов.

 

19. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Джон Ролингс был одним из самых талантливых и важных модных фотографов 20-го века.

Джон Ролингс был одним из самых талантливых и важных модных фотографов 20-го века.

 

20. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Модель в серо-коричневом твидовом костюме, пиджак которого имеет популярные в то время широкие плечи.

Модель в серо-коричневом твидовом костюме, пиджак которого имеет популярные в то время широкие плечи.

 

21. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Модель в желтой шляпке с вуалью и свитере, декорированном широким бантом.

Модель в желтой шляпке с вуалью и свитере, декорированном широким бантом.

 

22. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1943 год


Модель в узком клетчатом платье с карманами на фоне плаката с дядей Сэмом.

Модель в узком клетчатом платье с карманами на фоне плаката с дядей Сэмом.

 

23. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1943 год


Модель в сером костюме, дополненном яркими аксессуарами – шарфом, перчаткам и сумочкой.

Модель в сером костюме, дополненном яркими аксессуарами – шарфом, перчаткам и сумочкой.

 

24. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Модель в богатой норковой шубе и элегантной черной шляпке, декорированной перьями.

Модель в богатой норковой шубе и элегантной черной шляпке, декорированной перьями.

 

25. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Модель Джессика Паттон Баркингтон (Jessica Patton Barkington) в красном пиджаке, зеленых брюках и замшевых туфлях в тон.

Модель Джессика Паттон Баркингтон (Jessica Patton Barkington) в красном пиджаке, зеленых брюках и замшевых туфлях в тон.

 

26. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год


Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в белом платье с розовым атласным поясом.

Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в белом платье с розовым атласным поясом.

 

27. Фотограф Константин Иоффе (Constantin Joffе) для Vogue, 1944 год


Модель в костюме с клетчатым пиджаком на фоне огромной военной фотографии.

Модель в костюме с клетчатым пиджаком на фоне огромной военной фотографии.

 

28. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1944 год


Модель в бархатной шляпке, декорированной зимними розами.

Модель в бархатной шляпке, декорированной зимними розами.

 

29. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1944 год


Модель в атласной розовой шляпке, сшитой в виде большого цветка.

Модель в атласной розовой шляпке, сшитой в виде большого цветка.

 

30. Фотограф Фрэнсис Маклафлин-Гилл (Frances McLaughlin-Gill) для Vogue, 1944 год


Модель в ярко-розовом плаще на фоне окна, выходящего на Манхэттен.

Модель в ярко-розовом плаще на фоне окна, выходящего на Манхэттен.

 

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Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х

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Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-хПодписаться на мой Instagram
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