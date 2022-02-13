Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х

Гламурные девушки на обложках журналов 1940-х годов.

1. Фотограф Эрл Тейсен (Earl Theisen), 1940 год

Рита Хейворт (Rita Hayworth) - одна из самых популярных кинозвёзд своего времени.

2. Фотограф Норман Паркинсон (Norman Parkinson) для Vogue, 1940 год

Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) - шведская модель, в отношении которой впервые был применён термин супермодель.

3. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1940 год

Американская актриса и модель Хелен Беннетт (Helen Bennett) была известна своими несравненными прическами.

4. Фотограф Тони Фрисселл (Toni Frissell) для Vogue, 1941 год

Модель в сером лыжном костюме.

5. Фотограф Джон Мехле (John Miehle), 1940 год

Американская комедийная актриса Кэрол Ломбард (Carole Lombard).

6. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1940 год

Модель в коротком желтом летнем сарафане.

7. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1941 год

Модель в длинном шелковом платье в белую и зеленую полоску с декорированным лифом и широким поясом .

8. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1941 год

Американская актриса Лоретта Янг (Loretta Young) – олицетворение изящества и элегантности.

9. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1941 год

Модель Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) по популярности сравнилась с самыми известными актрисами Голливуда.

10. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1941 год

Модель в юбке-колоколе с широким поясом – очень популярный фасон юбок 1940-х годов.

11. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1942 год

Модель в шерстяном трикотажном платье и красном пальто с «леопардовой» подкладкой.

12. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Glamour, 1942 год

Модель в купальном костюме с цветочным принтом стоящая внутри тренировочного кольца.

13. Фотограф Луиза Даль Вулф (Louise Dahl- Wolfe) для Harper's Bazaar, 1942 год

Модель в летнем длинном платье с рукавами- фонариками и бабочками.

14. Фотограф Элиот Элисофон (Eliot Elisofon), 1942 год

Американская актриса Вероника Лейк (Veronica Lake) ввела в моду особую прическу – длинные волосы с локонами, прикрывающие один глаз

15. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Модели в верхней одежде, которой в 1940-х годах был присущ строгий и практичный стиль.

16. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год

Модели в изящных и стильных головных уборах, которые были любимым аксессуаром женщин 1940-х годов.

17. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год

Модель в темном платье, сочетающемся с контрастной ярко-желтой шляпкой.

18. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год

Модель в льняном костюме с декорированным пиджаком на фабрике по изготовлению флагов.

19. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Джон Ролингс был одним из самых талантливых и важных модных фотографов 20-го века .

20. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Модель в серо-коричневом твидовом костюме, пиджак которого имеет популярные в то время широкие плечи.

21. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Модель в желтой шляпке с вуалью и свитере, декорированном широким бантом.

22. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1943 год

Модель в узком клетчатом платье с карманами на фоне плаката с дядей Сэмом.

23. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1943 год

Модель в сером костюме, дополненном яркими аксессуарами – шарфом, перчаткам и сумочкой.

24. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Модель в богатой норковой шубе и элегантной черной шляпке, декорированной перьями.

25. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Модель Джессика Паттон Баркингтон (Jessica Patton Barkington) в красном пиджаке, зеленых брюках и замшевых туфлях в тон.

26. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год

Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в белом платье с розовым атласным поясом.

27. Фотограф Константин Иоффе (Constantin Joffе) для Vogue, 1944 год

Модель в костюме с клетчатым пиджаком на фоне огромной военной фотографии.

28. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1944 год

Модель в бархатной шляпке, декорированной зимними розами.

29. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1944 год

Модель в атласной розовой шляпке, сшитой в виде большого цветка .

30. Фотограф Фрэнсис Маклафлин-Гилл (Frances McLaughlin-Gill) для Vogue, 1944 год

Модель в ярко-розовом плаще на фоне окна, выходящего на Манхэттен .