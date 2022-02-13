Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х

Гламурные девушки на обложках журналов 1940-х годов.
Если кто-то думает, что интересные старые фото можно найти только в библиотеках, исторических архивах или на специализированных сайтах, тот заблуждается. Есть ещё один великолепный источник старых фото – глянцевые журналы минувших эпох. Так, в 1940-х на страницах журналов печатали просто великолепные снимки гламурных красоток. На фото можно рассмотреть интереснейшие детали того времени, а можно просто смотреть – и наслаждаться.
1. Фотограф Эрл Тейсен (Earl Theisen), 1940 год
Рита Хейворт (Rita Hayworth) - одна из самых популярных кинозвёзд своего времени.
2. Фотограф Норман Паркинсон (Norman Parkinson) для Vogue, 1940 год
Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) - шведская модель, в отношении которой впервые был применён термин супермодель.
3. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1940 год
Американская актриса и модель Хелен Беннетт (Helen Bennett) была известна своими несравненными прическами.
4. Фотограф Тони Фрисселл (Toni Frissell) для Vogue, 1941 год
Модель в сером лыжном костюме.
5. Фотограф Джон Мехле (John Miehle), 1940 год
Американская комедийная актриса Кэрол Ломбард (Carole Lombard).
6. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1940 год
Модель в коротком желтом летнем сарафане.
7. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1941 год
Модель в длинном шелковом платье в белую и зеленую полоску с декорированным лифом и широким поясом.
8. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1941 год
Американская актриса Лоретта Янг (Loretta Young) – олицетворение изящества и элегантности.
9. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1941 год
Модель Лиза Фонсагривс (Lisa Fonssagrives) по популярности сравнилась с самыми известными актрисами Голливуда.
10. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1941 год
Модель в юбке-колоколе с широким поясом – очень популярный фасон юбок 1940-х годов.
11. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings), 1942 год
Модель в шерстяном трикотажном платье и красном пальто с «леопардовой» подкладкой.
12. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Glamour, 1942 год
Модель в купальном костюме с цветочным принтом стоящая внутри тренировочного кольца.
13. Фотограф Луиза Даль Вулф (Louise Dahl- Wolfe) для Harper's Bazaar, 1942 год
Модель в летнем длинном платье с рукавами-фонариками и бабочками.
14. Фотограф Элиот Элисофон (Eliot Elisofon), 1942 год
Американская актриса Вероника Лейк (Veronica Lake) ввела в моду особую прическу – длинные волосы с локонами, прикрывающие один глаз
15. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Модели в верхней одежде, которой в 1940-х годах был присущ строгий и практичный стиль.
16. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год
Модели в изящных и стильных головных уборах, которые были любимым аксессуаром женщин 1940-х годов.
17. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год
Модель в темном платье, сочетающемся с контрастной ярко-желтой шляпкой.
18. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst) для Vogue, 1943 год
Модель в льняном костюме с декорированным пиджаком на фабрике по изготовлению флагов.
19. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Джон Ролингс был одним из самых талантливых и важных модных фотографов 20-го века.
20. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Модель в серо-коричневом твидовом костюме, пиджак которого имеет популярные в то время широкие плечи.
21. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Модель в желтой шляпке с вуалью и свитере, декорированном широким бантом.
22. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1943 год
Модель в узком клетчатом платье с карманами на фоне плаката с дядей Сэмом.
23. Фотограф Хорст П. Хорст (Horst P. Horst), 1943 год
Модель в сером костюме, дополненном яркими аксессуарами – шарфом, перчаткам и сумочкой.
24. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Модель в богатой норковой шубе и элегантной черной шляпке, декорированной перьями.
25. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Модель Джессика Паттон Баркингтон (Jessica Patton Barkington) в красном пиджаке, зеленых брюках и замшевых туфлях в тон.
26. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1943 год
Модель Дориан Ли (Dorian Leigh) в белом платье с розовым атласным поясом.
27. Фотограф Константин Иоффе (Constantin Joffе) для Vogue, 1944 год
Модель в костюме с клетчатым пиджаком на фоне огромной военной фотографии.
28. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1944 год
Модель в бархатной шляпке, декорированной зимними розами.
29. Фотограф Джон Ролингс (John Rawlings) для Vogue, 1944 год
Модель в атласной розовой шляпке, сшитой в виде большого цветка.
30. Фотограф Фрэнсис Маклафлин-Гилл (Frances McLaughlin-Gill) для Vogue, 1944 год
Модель в ярко-розовом плаще на фоне окна, выходящего на Манхэттен.
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