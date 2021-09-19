10 советов по ремонту, которые помогут легко справиться с раздражающими мелочами

Наверняка каждый вспомнит момент, если друзья приходили к вам в гости, что-то обязательно ломалось. Да и со временем элементы мебели или декора просто изнашиваются, вынуждая хозяев к ремонту. Но не стоит огорчаться и подсчитывать расходы на приглашенных мастеров, ведь можно многое сделать и самому.
1. Как убрать желтые пятна от воды на потолке или стенах?
Даже с желтыми пятнами на обоях можно справиться без ремонта. /Фото: obustroeno.com
Когда живешь с соседями, никто не застрахован от неприятных неожиданностей. Бывает, прорывает трубу, могут затопить, забыв закрыть кран. Такое само по себе неприятное происшествие приводит к последствиям: некрасивым желтым пятнам на обоях. Считается, что после этого никакие средства уже не спасут отделку, и ее придется менять. Но одно средство все же можно попробовать. Нужно добавить несколько столовых ложек отбеливателя в большую бутылку с распылителем, перемешать, распылить и дать высохнуть. После этого пятна должны полностью исчезнуть или стать менее заметными.
2. Убираем вмятины с ковра
Даже после вмятин ковер может стать идеально ровным. /Фото: img.3a2ilati.com
Когда на ковре стоит тяжелая мебель, после ее перемещения часто остаются некрасивые примятые области. Они бросаются в глаза и портят весь окружающий интерьер. Но не покупать же из-за этого новый ковер? Нужно просто разложить по примятым областям кусочки льда и позволить им постепенно растаять. Ворс ковра хорошо пропитается и станет влажным, тогда его нужно промокнуть губкой и разровнять с помощью вилки. Когда все высохнет, вмятины как не бывало.
3. Как достать ржавый винт?
Справиться с ржавчиной поможет небольшая хитрость. /Фото: nacrux.com
Если есть ржавый винт, который не получается ослабить, пора идти на кухню. А там нужно взять немного уксуса и налить поверх шляпки. Кислота разъест ржавчину и поможет ослабить винт. После этого он должен выйти без каких-либо проблем и не будет задерживать ремонт.
4. Пузырь воздуха в обоях
Простая процедура для удаления лишнего воздуха под обоями. /Фото: decorexpro.com
Если при поклейке обоев возникла подобная неприятность, не стоит сразу переклеивать участок. Можно справиться малыми усилиями. Для решения проблемы понадобится всего лишь шприц, который продается в строительных магазинах. С его помощью можно проткнуть отверстие и выпустить воздух, а потом ввести немного клея там, где это необходимо. Чтобы не испортить виниловые обои на бумажной основе, прежде чем вставлять шприц, нужно сделать небольшую прорезь с помощью канцелярского ножа, а потом в полученное отверстие вводить иголку.
5. Борьба с недостатками на полу
Если на полу есть потертости, исправить их поможет теннисный мяч. /Фото: i.pinimg.com
В быту может произойти что угодно. Следы резины, грязи или какие-либо некрасивые потертости портят внешний вид плитки, линолеума, ламината или другого напольного покрытия. Чтобы убрать эти следы и вернуть красивый вид вашему интерьеру можно попробовать использовать простой прием с теннисным мячом. Он хорошо стирает все лишнее. Чтобы мячиком было удобно пользоваться, в нем можно сделать надрез, в который поместить ручку метлы или чего-то похожего. Так тереть будет намного проще.
6. Выдвижной ящик вредничает?
Если выдвижной ящик не задвигается или делает это с видимым усилием, пора пустить в ход хитрость. /Фото: 7ft-seo.com
От времени выдвижные ящики часто начинают хуже задвигаться и могут даже не полностью закрываться. Чтобы исправить эту проблему, нужно потереть кусочком мыла по бокам ящика, тогда он начнет плавно выдвигаться и задвигаться. Мыло должно быть сухим.
7. Убираем масляное пятно
Во дворе тоже нужно наводить порядок. /Фото: steinfresh.de
Если на дорожках на улице есть пятна от машинного масла или мазута, вывести их довольно сложно. Но возможно, если знать один небольшой секрет. Нужно посыпать пятно наполнителем для кошачьего туалета и оставить на 15 минут. Наполнитель имеет отличные впитывающие свойства, поэтому заберет основную часть загрязнения. Остальное можно смыть с помощью небольшого количества моющего средства, а потом просто промыть водой.
8. Штукатурка стен
Новичкам в оштукатуривании стен придется кстати этот совет. /Фото: decorexpro.com
Замаскировать грубоватую штукатурку можно с помощью матовой краски. Она поможет скрыть любые недостатки. Если использовать краску с блеском, дела будут плохи. Глянцевый вариант — не лучший выбор, потому что она отсвечивает и за счет этого все недостатки подчеркиваются с новой силой.
9. Капающий кран
Капающий кран — наиболее частая проблема в доме. /Фото: tengrinews.kz
Чтобы исправить утечку или протекание крана, нужно отключить воду и снять кран с раковины. Вокруг уплотнительных колец нужно намазать немного вазелина, затем кран можно ставить на место. Такая маленькая хитрость поможет решить проблему, чтобы вода нигде не протекала.
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