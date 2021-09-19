10 советов по ремонту, которые помогут легко справиться с раздражающими мелочами

1. Как убрать желтые пятна от воды на потолке или стенах?

Даже с желтыми пятнами на обоях можно справиться без ремонта. /Фото: obustroeno.com

2. Убираем вмятины с ковра

Даже после вмятин ковер может стать идеально ровным. /Фото: img.3a2ilati.com

3. Как достать ржавый винт?

Справиться с ржавчиной поможет небольшая хитрость. /Фото: nacrux.com

4. Пузырь воздуха в обоях

Простая процедура для удаления лишнего воздуха под обоями. /Фото: decorexpro.com

5. Борьба с недостатками на полу

Если на полу есть потертости, исправить их поможет теннисный мяч. /Фото: i.pinimg.com

6. Выдвижной ящик вредничает?

Если выдвижной ящик не задвигается или делает это с видимым усилием, пора пустить в ход хитрость. /Фото: 7ft-seo.com

7. Убираем масляное пятно

Во дворе тоже нужно наводить порядок. /Фото: steinfresh.de

8. Штукатурка стен

Новичкам в оштукатуривании стен придется кстати этот совет. /Фото: decorexpro.com

9. Капающий кран

Капающий кран — наиболее частая проблема в доме. /Фото: tengrinews.kz