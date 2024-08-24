Как уберечь комнатные растения от увядания в разгар жары

Комнатные растения, как и люди, требуют не только внимания, а и особого ухода. Тем более в знойные летние дни. В такой период времени духота буквально обволакивает всё вокруг, а влажность то поднимается, то снижается из-за постоянных перепадов температуры. Рассказываем о том, как уберечь растения в жару, сохраняя их здоровье и свежесть.

1. Первое правило: регулярный полив

2. Второе правило: увлажнение воздуха

3. Третье правило: переместить подальше от солнца

4. Четвёртое правило: охлаждение помещения

5. Пятое правило: душ

6. Шестое правило: опрыскивание

7. Седьмое правило: проветривание комнат

Обеспечьте в жару регулярный полив комнатным растениям.В жаркую погоду важно регулярно поливать комнатные растения, чтобы они не испытывали недостатка влаги. Из-за повышения температуры влага из почвы и воздуха испаряется гораздо быстрее, чем в обычный период времени. Это в свою очередь приводит к пересыханию почвы, болезням и увяданию растений. Обязательно внимательно следите за состоянием почвы, поскольку в особо жаркие дни полив должен быть чаще, чем обычно.Несмотря на региулярный полив, помните о том, что злоупотреблять им всё-таки не стоит.При поливе комнатных растений важно следить за тем, чтобы вода не переливалась через край. Неправильный чрезмерный полив несёт вред, нежели пользу, так как избыток влаги, накапливаясь в почве и вокруг основания растения, приводит к застою, загниванию корней или другим повреждениям. Помимо всего этого, вода, которая застаивается в почве, привлекает мух и других насекомых, создавая очередную проблему в виде борьбы с нежелательными вредителями. Лучше всего поливать растения медленно, давая им время пропитаться водой, прежде чем излишки начнут стекать и застаиваться. Старайтесь не поливать их под прямыми солнечными лучами и используйте только тёплую воду комнатной температуры. Кроме того, стоит позаботиться о дополнительном повышении влажности в доме. Для этого лучше всего использовать увлажнитель воздуха и регулярно опрыскивать растения.Позаботьтесь об увлажнении воздуха.Как мы уже писали выше, увлажнение воздуха – играет далеко не последнюю роль, и является правильным полезным решением для поддержания здоровья и свежести комнатных растений. Оно помогает создать среду, более близкую к естественным условиям, которые предпочитают многие растения, особенно тропические. Увлажнение также предотвращает пересыхание почвы, уберегая её от растрескивания и предотвращая образование пыли, а также аллергенов. Ко всему прочему, увлажнённый воздух предотвращает чрезмерный или недостаточный полив, поскольку создаёт среду с оптимальным уровнем влажности, идеально подходящую для растений.Используйте увлажнитель воздуха и другие способы для достижения желаемого эффекта.Добиться увлажнения воздуха можно различными способами. Самый простой из наиболее распространённых – увлажнитель. Другие способы включают в себя использование миски с водой поблизости, развешивание влажных полотенец по комнате или кипячение воды в кастрюле на плите. Кроме того, дополнительно можно обзавестись растениями с крупными листьями, поскольку многие из них естественным образом повышают влажность воздуха вокруг себя, выделяя воду через листья и почву.Переместите подальше от прямых солнечных лучей.Стоит помнить о том, что чрезмерное пребывание под прямыми солнечными лучами в разгар жары наносит не только колоссальный вред многим видам комнатных растений, а и вызывает ожоги, приводя к их увяданию и гибели. Если вазоны с растениями находятся на солнце длительный период времени, вам следует перенести их в место с непрямым или фильтрованным солнечным светом. Также не будет лишним повесить шторы, жалюзи или прозрачные занавески, тем самым уменьшая количество света, попадающего на растения.Также лишним не будет и охлаждение помещения.Ещё один способ уберечь растения в жару – это охладить помещение с помощью кондиционера или вентилятора до комфортной температуры. Если нет ни того, ни другого, то можно использовать пакеты или ёмкости со льдом, разместив их поблизости от растений и по периметру комнаты. Также можно повесить жалюзи или светоотражающую плёнку, а также закрыть шторы – всё это поможет сократить попадание прямых солнечных лучей в помещение, тем самым снизив температуру на несколько градусов. Если вы используете кондиционер или вентилятор, то важно не переборщить с охлаждением, поскольку неправильно высаленная температура и поток могут навредить растениям, заморозив их. Направляйте холодный воздух либо вверх, либо в сторону, но ни в коему случаем не прямо на вазоны с цветами. Также можно пустить прохладу и по полу.При необходимости устройте растениям комфортный душ.В случае, если повышенная температура и жара держится в течении длительного времени, то помочь растениям пережить этот период можно с помощью душа. Однако важно соблюдать осторожность и не переусердствовать, так как слишком частый душ, скорее нанесёт им вред, нежели принесёт пользу. Как правило, в жаркую погоду рекомендуется обливать растения раз в неделю в том случае, если у них нет признаков стресса, таких как увядание. Поставьте цветочные горшки с растениями в ванну или таз, наполненный водой, откройте душ и настройте поток воды, так чтобы она текла плавно. Отрегулируйте температуру, она должна быть чуть ниже комнатной, но ни в коем случае не холодной.Обязательно опрыскивайте растения.Ещё один способ сохранить растения здоровыми во время жары — это периодически опрыскивать их водой. Для опрыскивания лучше всего использовать пульверизатор. При этом важно соблюдать осторожность и не переувлажнять их, так как из-за жары многим растениям требуется значительно меньше воды, чем обычно, поэтому обязательно проверяйте почву на сухость перед каждым опрыскиванием. При желании также можно добавить в воду для опрыскивания растений антистрессовую подкормку или другие специальные питательные вещества. Такой раствор укрепляет растения, обеспечивая их дополнительным питанием, необходимым для борьбы с высокими летними температурами. Обязательно следуйте всем указаниям в инструкции, чтобы не переборщить с дозировкой.Не забывайте про регулярное проветривание помещений, в которых находятся комнатыне растения.Важно помнить о том, что помещение должно хорошо проветриваться, так как это благоприятно скажется на состоянии комнатных растений. Старайтесь регулярно открывать окна хотя бы на несколько минут в день или используйте вентилятор для обеспечения циркуляции воздуха. Это позволит растениям получать достаточное количество свежего воздуха, а также снизит температуру в комнате. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха, уменьшает присутствие или образование плесени и других вредных загрязнений. Если на улице сильный ветер, рекомендуется убирать растения с подоконника во время проветривания комнаты. Это поможет предотвратить их повреждение потоком, поскольку сильный ветер может быть очень вредным для комнатных растений. Также, подобная предосторожность снижает риск того, что горшки с растениями упадут с подоконника и разобьются.