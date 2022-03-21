Лишние вещи и продукты на кухне, которые захламляют и без того ограниченное пространство

Как часто у нас возникает ситуация, что мы чем-то не пользуемся, но выбросить жалко. Однако надо бороться со своими слабостями и не хранить на кухне лишние вещи, которые не только занимают место, но и могут быть опасны для здоровья.

Можно назвать это генеральной уборкой или расхламлением перед Новым годом, но лучше просто взять и навести идеальный порядок в самых дальних уголках шкафов и полок. После этого сразу станет легче дышать.

1. Просроченные специи

Все специи имеют разный срок хранения.

Те, кто любит экспериментировать со вкусом блюд и различными ароматами обычно имеют на кухне целую коллекцию трав и специй. Однако проблема заключается в том, что если не использовать их достаточно быстро, они теряют свои качества и не придадут блюду ожидаемого эффект. Максимальный срок хранения большинства молотых специй и сушеных трав составляет три года. При этом некоторые вкусы исчезают быстрее, чем другие, особенно если хранить в пакетике плохо запечатанными. Периодически, например, раз в год, лучше всего проводить тест на вкус приправ, и несоответствующие требованиям выбрасывать. Чтобы не приходилось выбрасывать много, рекомендуется брать большое количество только тех приправ, которые часто используются.

2. Пустые пластиковые бутылки

На повторно использованной бутылке может быть много микробов.

Конечно, иногда сложно выбрасывать бутылки, в которых была вода, всего после одного использования. Обычно такие емкости используются для повторного набора воды или хранения домашних компотов, соков. Однако как только пластик начинает разрушаться, он может выделять химические вещества в воду. А также после первого употребления на бутылке могут остаться микробы, которые проникнут в новую жидкость незаметно и станут источником заражения.

3. Забытые орехи

Долго хранить орехи в шкафу — не лучшая идея.

Голод или заманчивые акции могут заставить нас купить больше продуктов, чем нам необходимо. Однако даже такая еда как орехи имеет свой срок годности, который значительно меньше, чем нам представляется. Если держать их в шкафу дольше, то у них появляется прогорклый вкус, а полезность резко уменьшается. У большинства орехов короткий срок хранения — всего несколько месяцев при комнатной температуре и до года в морозильной камере. Лучше избавиться от них вовремя, чем испортить себе настроение или десерт неприятным вкусом.

4. Губки, которые прослужили слишком долго

Частая смена губок на кухне поможет уберечь свое здоровье.

Научное исследование показало, что даже если обдать грязную, зараженную бактериями губку, горячей водой из-под крана, она остается такой же опасной для здоровья человека. Губку необходимо хранить не дольше недели, при этом после каждого использования ее нужно тщательно мыть, чтобы там не оставалось частичек еды и бактерий, а потом полностью просушивать, чтобы там не размножались микроорганизмы и плесень.

Полезный совет: Есть несколько полезных советов, которые помогают устранить бактерии из губки. Например, после использования ее можно продезинфицировать в микроволновой печи или замочить на пару минут в уксусе.

5. Безвкусный кофе

Чтобы пить вкусный и ароматный кофе, нужно не забывать о его сроке годности.

Многие люди любят разнообразие, поэтому покупают сразу слишком много пакетов кофе, поддаваясь импульсу или во время распродажи, а затем даже не подозревают, чем такое решение чревато. Кажется, что кофе — продукт, который никогда не потеряет своих свойств, как и чай. Однако молотый кофе начинает черстветь уже через две недели, если хранить его в распечатанном виде. Влага и воздух проникают в пакет через микроскопические щелочки и портят все хорошие качества напитка. Поэтому не стоит делать слишком большие запасы кофе на полке. А если уж так случилось, то вовремя приглашать друзей и близких на кофепитие.

6. Треснувшие пластиковые пищевые контейнеры

Контейнеров в доме не должно быть слишком много.

При разогреве продуктов следует использовать пластиковые контейнеры с надписью «безопасно для микроволновой печи», чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем. Но даже эти контейнеры могут быть опасными, если они поцарапаны, потрескались или изменили свой цвет. Как только верхний слой защиты повреждается, нагреваемая еда может вступить в контакт с находящимися под ней химическими веществами, что сделает ее небезопасной для употребления. Поэтому, как только контейнер повреждается, его лучше сразу отправлять в мусорное ведро, а не хранить «на всякий случай».

7. Испорченные формы для выпечки

Новые формы для выпечки гораздо лучше старых испорченных, не стоит жалеть денег.

Как только на противне или формах для выпечки появляются следы ржавчины, этот процесс заражения уже не остановить. А тесто и многие продукты имеют свойство проникать даже в труднодоступные места, где в них могут попасть микробы или вредные вещества. Ржавчина указывает на то, что антипригарное покрытие на форме для выпечки трескается или отслаивается, что потенциально может сделать еду небезопасной для употребления. В таком случае лучше купить новую посуду.

8. Просроченный разрыхлитель

Есть простой способ проверки для разрыхлителя.

Поскольку с течением времени разрыхлитель теряет свою эффективность, с ним не получится приготовить вкусного и красивого десерта, мясного пирога или пиццы. Чтобы всегда быть наготове для готовки высокого класса, рекомендуется заменять разрыхлитель каждые шесть месяцев. Стоит проверить свои запасы на кухне, возможно порошок, который есть там сейчас, уже давно просрочен. Если вы не можете вспомнить, когда купили его, проверьте его свежесть, смешав небольшое количество разрыхлителя с горячей водой. Если он сразу шипит — хорошо. Если нет, пора выбрасывать.

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