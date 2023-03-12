7 фактов о клещах, которые жизненно важно знать

После прочтения этой статьи вы получите представление о поведении этих крошечных существ, а также порядок действий в случае укуса. Не забудьте сохранить её в закладках и поделиться с друзьями!









1. Клещи не залезают на деревья, а выпрыгивают из травы

2. Вакцинация

3. Инфекции

4. Энцефалит

5. Боррелиоз

6. Извлечение клеща

7. Хоботок и ножки