7 фактов о клещах, которые жизненно важно знать

После прочтения этой статьи вы получите представление о поведении этих крошечных существ, а также порядок действий в случае укуса. Не забудьте сохранить её в закладках и поделиться с друзьями!
1. Клещи не залезают на деревья, а выпрыгивают из травы
Клещ может заползти на вас из травы или кустов, но не прыгнуть с дерева, поскольку прыгать клещи не умеют. Обычно они не поднимаются выше 1,5 м над землёй. Лапки насекомых очень цепкие, а сами паукообразные — очень маленькие, так что вы даже не почувствуете того, что кто-то ползает по вашему телу. Разумеется, предотвратить контакт с клещом может помочь плотная облегающая одежда, но полагаться только на это не стоит. Обычно клещи кусают в самые мягкие места на теле — подмышечные впадины, паховую область или область за ушами. Поэтому, гуляя по лесу, почаще осматривайте себя и друзей.
Не стоит забывать, что инфекцию можно подцепить не только непосредственно при укусе насекомого. Также вы можете заразиться, выпив не кипячёного молока — клещам всё равно, кто перед ними, человек или животное, так что они с удовольствием кусают коров. Кормящим мамам, кстати, тоже стоит поостеречься, и, пока страшный диагноз не будет опровергнут, не кормить малыша грудью. Зато другим путём от человека к человеку энцефалит не передаётся, и заразиться от друзей вам не грозит.
2. Вакцинация
В идеале, перед тем, как ехать на природу, нужно сделать прививки от самого распространённого заболевания, которое разносят клещи — энцефалита. Правда, делать их нужно ещё в феврале, иначе есть риск, что вакцина не подействует. Обычно ставят три укола с некоторым интервалом, и пока что прививка — самое действенное средство защиты. Учтите, что вакцинацию следует проходить каждый год.
3. Инфекции
Вообще клещевых инфекций очень много, а энцефалит и боррелиоз — самые серьёзные и опасные из них. Однако существует ещё грануцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, бабезиоз, риккетсиоз и другие. Инфекция передаётся человеку непосредственно во время укуса, вместе со впрыскиваемой в тело слюной. Разумеется, бывают и так называемые «чистые» клещи, в слюне которых никаких инфекций не содержится, но гарантии, что укусивший вас клещ не является переносчиком заболевания, нет.
4. Энцефалит
Энцефалит — самое страшное передаваемое клещами заболевание. Если вам повезёт — отделаетесь испугом, а если нет — возможен паралич обеих рук, полная слепота или глухота. Имейте в виду, эти последствия необратимы, если, конечно, в ближайшее время не придумают какой-то универсальный метод лечения. Но пока его нет. В ряде случаев энцефалит приводит к смерти жертвы.
Хуже всего, если переносчик энцефалита укусил вас в Сибири или на Дальнем Востоке, поскольку клещи в этих краях разносят особенно тяжёлую форму заболевания, и по статистике от неё умирает 80 укушенных из 100. В Европе немного проще, из 100 заразившихся умирают всего двое, но и это уже повод побеспокоиться о своём здоровье, не так ли?
Кстати, если человек уже перенёс однажды энцефалит, то приобретает к нему пожизненный иммунитет.
5. Боррелиоз
Второе опасное заболевание — боррелиоз. Для него характерны высокая температура и обширное покраснение в месте укуса. При осложнениях возникает паралич лицевых мышц, дальше начнут болеть суставы, причём в особо сложных случаях боль может быть настолько сильной, что двигаться станет невозможно. Могут появиться проблемы со слухом и зрением, вплоть до полной потери, или проблемы с сердцем. Кожа станет тонкой, сухой и приобретёт синюшный оттенок.
А самое плохое-то, что прививок от боррелиоза не существует. Иммунитета тоже — если болели один раз, то можете заболеть и второй. К счастью, на ранней стадии его вылечить довольно легко, но следует вовремя обратиться ко врачу.
6. Извлечение клеща
Если вам не повезло, и вы всё-таки обнаружили на себе впившегося в тело клеща, то во-первых — не паникуйте. Помните, что в любой критической ситуации необходимо сохранять хладнокровие.
Для начала вытащите клеща. Делать это нужно очень аккуратно, лучше всего пинцетом, проворачивая его против часовой стрелки. Ни в коем случае не дёргайте клеща — он уже вцепился в вашу плоть передними лапками, и если дёрнуть сильно, оторвёте голову, и она вместе с жалом останется в коже. Тогда придётся выковыривать голову иголкой, предварительно прокаленной в пламени зажигалки, как занозу. Если же останется хотя бы жало, то надо будет в итоге вырезать его скальпелем. В том случае, если пинцета при себе нет, можно попробовать выкрутить насекомое с помощью петли из нитки.
Часто говорят о способе удаления клеща с помощью растительного масла — якобы насекомое начнёт задыхаться и вылезет само. Врачи этого делать не рекомендуют. Задыхаться-то клещ действительно начнёт, но в этом случае выпустит в вашу кровь максимальное количество слюны, поскольку его начнёт сильно тошнить, а, как мы помним, именно в слюне и содержатся возбудители болезней.
7. Хоботок и ножки
После того, как клещ извлечён, внимательно осматриваем его на предмет наличия всех частей — количество ножек (хоботок от ножки неотличим) должно быть нечётным. Если чётное — значит, жало осталось в теле, и необходимо срочно обратиться в травмпункт, чтобы извлечь его, а заодно сделать укол. Помните, что укол придётся делать в любом случае, и старайтесь с этим не тянуть.
Не забудьте поместить извлечённого клеща в коробочку, чтобы отвезти на анализ СЭС в ближайшую лабораторию.
Через 10 дней после укуса вам нужно будет сдать кровь на предмет инфекций. Делать это также нужно в любом случае. Ещё через две недели — повторный анализ, уже иммуноглобулины М к энцефалиту, а ещё через одну — на иммуноглобулины М к боррелиозу. Разумеется, об этом вам должен рассказать врач, но лучше знать об этом самим: кто предупреждён — тот вооружён.
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