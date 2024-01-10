12 мифов, в которые все поверили благодаря известным фильмам

С нами не соскучишься!

повторяются определенные сцены. Будь то полицейская погоня, военное сражение либо приключения, произведения голливудских режиссеров полны киноштампов. И многие из них весьма далеки от реальной жизни. Далее в нашем обзоре – подробнее о тех обманах , в которые все поверили, основываясь на сюжетах фильмов.

1. Арест

Во время ареста задержанному зачитывают его права. | Фото: Afisha.ru.

2. Выстрел

Выстрел может сбить человека с ног. | Фото: Wallpaper Flare.

3. Право на звонок

Право на один телефонный звонок. | Фото: Конференция iXBT.com.

4. Пылающий метеорит

Раскаленные и пылающие метеориты. | Фото: Мир космоса.

5. Усыпить человека хлороформом

Усыпить жертву при помощи хлороформа. | Фото: kingad.ru.

6. ДНК в янтаре

ДНК может хранится в янтаре тысячи лет. | Фото: Jurassic Park wiki - Fandom.

7. Тела на вскрытие

Тела жертв сразу отправляют на вскрытие. | Фото: Oukas.info.

8. Стрельба

Стрелять из двух пистолетов. | Фото: 5минутка.

9. Граната

Выдергивать чеку зубами. | Фото: vzfpsgz.com.

10. Зыбучие пески

Зыбучие пески затягивают очень стремительно. | Фото: handy-porn.net.

11. Акулы

Акулы чуют кровь за версту. | Фото: teleprogramma.pro.

12. Отверстие в самолете

Небольшое отверстие может вызвать разгерметизацию самолета. | Фото: Билетик Аэро.