20 безумных фактов о космических путешествиях, рассказанных самими астронавтами

О своём опыте полетов рассказали астронавты Крис Хэдфилд из Канады, американцы Джерри Линенджер, Боб Кербим и Скотт Паразински, а также Ли Со Ён — первый космонавт Южной Кореи.
В космосе тошнит всех
По словам Хэдфилда, всех космонавтов тошнит, и ничего особенного в этом нет — ради полета в космос можно немного и потерпеть. Он также оказался большим фанатом рвотных пакетов от НАСА: «К такому мешку прикреплено специальное большое полотенце, так что после рвоты им можно как следует вытереть лицо и спокойно запихнуть его обратно в мешок».
На борту космического корабля неприятно пахнет
Хэдфилд также рассказал, почему в шаттлах плохо пахнет: «Туалет стоит в самом центре. На борту бывает до семи человек, и корабль при этом очень маленький. Представьте, что семь человек две недели катаются в доме на колесах с туалетной кабинкой, и у них нет возможности остановиться и сойти».
Но МКС не пахнет совсем
«За пять месяцев на МКС я ни разу не почуял присутствие других людей», поделился Хэдфилд. Причиной он назвал небольшой размер экипажа и хорошую вентиляционную систему.
А вот «Мир» пахнет как «бабушкин погреб»
О своем впечатлении об орбитальной станции «Мир» рассказал Линенджер: «Ощущение, будто оказался у бабушки в погребе… плесневелый запах, сыро и довольно темно».
Тренировке в бассейне совсем не подготавливают к перемещению в космосе
Перемещение под водой должно помочь привыкнуть к ощущению, что ты ничего не весишь, но, по словам Кериба, в настоящей невесомости ощущения совершенно другие. «В космосе начать движение легче, чем в воде, но намного сложнее остановиться».
Космонавты-ветераны называют новичков, которые учатся перемещаться в невесомости, «слонами в посудной лавке»
«Они толкаются со всей силы и ударяются головой, путаются в проводах и прочее, так что это источник бесконечного веселья», — посмеялся Паразински.
Если космонавт сделает ошибку, другие не дадут ему об этом забыть
Кербим рассказал, что астронавты никогда не упускают шанса поиздеваться над друг другом. «Каждый ищет малейшую возможность высмеять другого», — подтвердил его слова Паразински.
Самые распространенные ошибки — разбить щиток шлема во время тренировки в бассейне и запутаться в тросе
По словам Паразински, каждый раз, когда кто-то разбивает щиток шлема в тренировочном бассейне, «для него устраивают целую церемонию во время регулярного совещания утром понедельника, где всем демонстрируют треснутый шлем».
Джерри Линенджер • Persons-info.com
Иногда членов экипажа будят музыкой, которую для них выбрали родные с Земли
Кербим рассказал, что для космонавтов часто проигрывают музыку с Земли, и чаще всего эту музыку выбирают семьи космонавтов. Дочь Кербима выбрала для него песню группы Queen, а сын Паразински для прогулки отца в открытом космосе во время его последнего полета заказал тему из «Звездных войн». «Моего сына зовут Люк… и я Скайуокер, так что все сработало на славу», — пошутил космонавт.
Практически все космонавты получают прозвище от своих товарищей
Кербима коллеги прозвали «Бимер», и он остался доволен. А вот Паразински досталось прозвище Дуги Хаузер (персонаж Нила Патрика Харриса в сериале «Доктор Дуги Хаузер»). «На вид мне было лет 12. Я только что окончил медицинский. Я терпеть не мог это прозвище, и я дал это понять — и именно поэтому оно ко мне приклеилось намертво», — поделился Паразински.
Иногда космонавты сталкиваются с чем-то, чем не могут управлять
Крис Хэдфилд рассказал, что самым жутким зрелищем, которое ему довелось видеть в космосе, была падающая звезда. «Это уже не симпатичная блестяшка в небе, не бесплатный фейерверк. Это что-то, чем ты не можешь управлять, что-то, что может убить тебя и уничтожить твой корабль в любой момент».
На МКС иногда проходят эстафетные гонки и другие игры
Ли Со Ён рассказала, что однажды ей довелось принять участие в эстафетной гонке на борту МКС. Участники экипажа разбились на две команды и летали туда-сюда, передавая эстафету следующему игроку.
В условиях невесомости очень легко подкрадываться к людям и пугать их
Линенджер — большой любитель незаметно и бесшумно подплывать со спины к товарищам и задавать им невинные вопросы. По его словам, его жертвы всегда пытались делать вид, что их это ни капельки не напугало, но ужас в глазах их всегда выдавал. «Я делал лицо кирпичом и спокойно отплывал к другому отсеку, где тут же начинал смеяться», — поделился Линенджер.
Телу нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к гравитации по возвращению
После коротких полетов, по словам Хэдфилда, «чувствуешь легкое головокружение… и мышцы не в самом лучшем тонусе, но в целом ты в порядке».
Но телу ОЧЕНЬ тяжело привыкнуть к гравитации, если полет был долгим
Провести в космосе полгода — другая история. Хэдфилд рассказал, что постоянные упражнения во время его самого долгого полета в космос помогли ему остаться сильным, но космонавты полностью теряют возможность сохранять равновесие, когда возвращаются на Землю. «После того, как приземляешься, у тебя только одно желание — стошнить», — сказал он.
В космосе можно стать выше, и последствия у этого самые болезненные
Ли Со Ён рассказала, как во время полета в космос вытянулась на 2,5 сантиметра за три часа, и за те же три часа вернулась к своему обычному росту после возвращения на Землю, а все благодаря гравитации. «Боль в спине была чудовищной», — пожаловалась она.
Возвращение на Землю может быть сложным в эмоциональном плане
По словам Хэдфилда, многие (хотя сам он этого не испытал) с трудом привыкают к «шуму толпы и невозможности сосредоточиться». Ли Со Ён тяжелее всего было смириться со славой первого космонавта из Южной Кореи. «До моего первого полета, никто не знал, кто я. После — куда бы я ни шла, все меня узнавали».
И, наконец, полет в космос тотально меняет взгляд на мир
Линенджер сказал, что, когда он вернулся на Землю, его ошеломил зеленый цвет. «Зеленый — настолько красивый и успокаивающий цвет. Я сидел на заднем дворе своего дома, смотрел на деревья, шелестящие на ветру, и чувствовал себя полностью удовлетворенным». Жизнь в закрытой «экосистеме» космической станции также заставила его задуматься о хрупкости нашей планеты. «Ты смотришь вниз на Землю и видишь то же самое — закрытую экосистему», — сказал он. «Такой взгляд под новым углом — лучший подарок, что я получил от пребывания в космосе».
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