7 самых подделываемых товаров в мире, на которые бы никогда и не подумали

Настоящие мартенсы и настоящая кобе.
Пожалуй, если спросить среднестатистического гражданина, что на его взгляд чаще всего подделывают, ответ будет: «Деньги, драгоценности, предметы искусства. А что ещё-то?» Но что, если мы скажем вам, что в нашем топе самых подделываемых товаров всех времен окажутся кетчуп и ботинки? Если вы заинтригованы, то скорей читайте материал полностью.
1. Ботинки «Dr Marten’s»
Слева - оригинал, справа - подделка.
Это может прозвучать шокирующе, но существует определённая модель унисекс-обуви, которая подделывается по всему миру. Это знаменитая милитари-модель «Jadon 1460» обувного бренда «Dr Marten’s». Интересно то, что сам институт подделки данной модели варьируется: есть несусветная паль из дермантина, а есть подделки из натуральной кожи, себестоимость которых абсолютно равно себестоимости оригинальной модели, но отчего-то желание подделать культовые мартенсы даже в натуральной коже не ослабевает на чёрных заводах по всему миру, этим решит не только Китай, но и Европа и Америка. Поэтому интернет переполнен копирайтами на тему того, как отличить поддельные джэйдоны от натуральных. Иногда для создания подделок разыскиваются задние крючочки с вышивкой, коробки или жёлтые оригинальные шнурки. Так сказать, чтобы нагнать правдоподобия.
2. Айфоны
Согласитесь, в руки такое никому не дашь. / Фото: sagarmy.com
Поддельные айфоны изготавливаются в Китае и сбываются через AliExpress. В ход идут откуда-то берущиеся оригинальные коробки, культовые наклеечки с яблоком (поймут, о чём речь, только обладатели настоящих айфонов). Знаток воскликнет совершенно справедливо: «Подделать операционную систему iOs в устройстве невозможно!» И будет полностью прав. В чём же тогда прикол и сам факт того, что поддельные айфоны кто-то покупает? Всё очень просто. Во внешне похожий на оригинальный айфон корпус монтируется устройство на базе Android, поэтому распознать подделку можно будет сразу же после того, как поддельный айфон попал в ваши руки. Вы просто свайпаете по экрану и видите, что это подделка во внешне похожем (или украденном с завода) корпусе. Кому это нужно? Тем, кто полагает, что иметь айфон - это статусно. То есть вы не даёте никому из ваших знакомых в руки эту стыдную копию, а просто светите корпусом издалека. По статистике, поддельные айфоны (которые нельзя никому дать в руки) более всего покупают бедные молодые люди в Индии и Китае, а также школьники России.
3. Кетчуп HEINZ
Даже кетчуп стали подделывать. / Фото: kaksekonomit.com
В девяностые годы 20 века этот кетчуп был топовым в мире. В постсоветских странах, где только что рухнул железный занавес, так уж точно. Зачем его подделывать? Подделка кетчупа звучит как нечто анекдотичное и неблагодарное. Но тут история была нетривиальная. Дело в том, что массовые подделки этого кетчупа организовал... сам его производитель! Мозг совсем взрывается? поясняем, зачем компания HEINZ это сделала. Желая обогатиться ещё больше (хотя куда уж больше?!), компания запустила поддельные кетчупы в оригинальной таре, заменив ряд ингредиентов на более дешёвые. То есть нарушив собственные стандарты производства. Дело вскрылось, штрафы были уплачены, компания осталась на плаву, однако сей кейс подделки заслужил место в топе нашего материала.
4. Брендовые сыры с плесенью
Элитные сыры часто подделывают. / Фото: kaksekonomit.com
Господи, серьёзно?! Подделывать сыр?! Но ведь все сыры делаются одинаковыми методиками сыроварения, зачем тратиться на производство, чтобы просто повесить сверху поддельную лейбочку с иным (модным, правда!) брендом?! Оказывается, в конце 20 века рынок был переполнен поддельными сырами с плесенью, имитировавшие Французские и Швейцарские сыры. Пришлось в Италии создать специальную комиссию по выявлению подделок, после чего лавочка прикрылась.
5. Резиновые контрацептивы
В Китае подделывают резиновое изделие №2. / Фото: kaksekonomit.com
В 2008 году выяснилось, что в Китае был создан огромный подпольный цех, где подделывали резиновые контрацептивы известных мировых брендов. Как мы уже знаем из пункта выше про айфоны, Китаю несложно подделать или даже украсть оригинальные упаковки. А клали в них не что иное, как очень хрупкие изделия, которые всё время рвались. Может быть, именно благодаря им сейчас в мире так много подростков?
6. Кобе
Элитная говядина - цель для подделки. / Фото: allrecipes.com
Кобе... Что это вообще такое? Это особенный вид говядины, который производится только в Японии. Зачем подделывать говядину? Вроде бы, с мясокомбинатами в мире порядок. Поясняем: цена за 1 килограмм кобе - 200 долларов. Поэтому если вы увидите в ресторанном меню любой иной, кроме Японии, страны кобе, а ваш кошелёк позволяет вам купить это блюдо, то это значит, что никакого кобе там нет. Самый дорогой стейк из кобе в мире можно попробовать в японском ресторане «Bifteck Kawamura» в Токио. Всего за 423 долларов вы отведаете примерно 180 граммов нежнейшего мяса.
7. Оливковое масло
Скандалы о подделках не обходят и оливковое масло. / Фото: kaksekonomit.com
В 1981 году мир разразился самым что ни на есть оливковым скандалом. В Испании широко продавалось оливковое масло, в результате потребления которого имелись летальные случаи, параличи, язвы, нарушения опорно-двигательного аппарата, астмы. Что же случилось? Этот кейс попал в наш топ потому, что нерадивые поддельщики разбавляли рафинированное оливковое масло большим количеством рапсового масла и вредным химикатом анилином, пытаясь по внешним данным выдать его за нерафинированное оливковое и продать дороже. В тюрьму село много человек.
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