7 самых подделываемых товаров в мире, на которые бы никогда и не подумали

Настоящие мартенсы и настоящая кобе.

1. Ботинки «Dr Marten’s»

Слева - оригинал, справа - подделка.

2. Айфоны

Согласитесь, в руки такое никому не дашь. / Фото: sagarmy.com

3. Кетчуп HEINZ

Даже кетчуп стали подделывать. / Фото: kaksekonomit.com

4. Брендовые сыры с плесенью

Элитные сыры часто подделывают. / Фото: kaksekonomit.com

5. Резиновые контрацептивы

В Китае подделывают резиновое изделие №2. / Фото: kaksekonomit.com

6. Кобе

Элитная говядина - цель для подделки. / Фото: allrecipes.com

7. Оливковое масло

Скандалы о подделках не обходят и оливковое масло. / Фото: kaksekonomit.com