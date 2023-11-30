Небанальный рецепт, как приготовить шампиньоны так, что пальчики оближешь

Шампиньоны в сливочном соусе.
Даже самые обычные продукты можно превратить в шедевр кулинарного искусства, если знать как. Взять, к примеру, шампиньоны. Сегодня мы предлагаем подойти к вопросу их приготовления небанально. Мы не будем обжаривать грибы на сковороде, а поступим по-другому.
Шампиньоны, запеченные в духовке.
Необходимые ингредиенты:
• Шампиньоны – 200 гр;
• Растительное масло – 2 ст. л;
• Сливочное масло – 2 ст. л;
• Сливки – 1 ст;
• Твердый сыр – 90-100 гр;
• Чеснок – 2-3 зубчика;
• Соль по вкусу;
• Пряности по вкусу.
Налейте в небольшую кастрюлю сливки и поставьте на огонь. Некоторые заменяют сливки сметаной. Добавьте туда натертый или передавленный чеснок и немного специй. Варить соус нужно около 5 минут, постоянно помешивая, чтобы он не выкипел.
Приготовление сливочного соуса.
Далее предварительно помытые и обсушенные шампиньоны помещаем в емкость, солим, перчим и добавляем туда же сливочное и растительное масло.
Соусом необходимо залить шампиньоны.
Шампиньоны, запеченные в духовке.
Блюдо отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, и засекаем примерно 30 минут. После этого вынимаем емкость из духовки, посыпаем тертым сыром и отправляем обратно еще на 5 минут. Можно обойтись и без сыра. Блюдо от этого не пострадает. Приятного аппетита!
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