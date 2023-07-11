Хитрости, благодаря которым отпуск не будет вспоминаться как страшный сон

Редко кому удается выбраться в отпуск чаще пары раз в год. Поэтому вдвойне обидно, когда такие вещи, как потерянный багаж или пропавший кошелек безнадежно портят все удовольствие. К счастью, есть несколько способов, которые помогут свести возможные неприятности к минимуму.



Деньги и ценности лучше не хранить в кошельке

От шума в номере спасает обыкновенное полотенце

Правильно подобранное место в автобусе избавит от укачивания

В хозяйственном магазине найдется немало полезных вещей для путешествия

Необходимые средства женской гигиены можно попросить у стюардессы

Старые стикеры могут отправить ваш чемодан в дальнее путешествие

Хорошо подобранный плейлист поможет надолго сохранить воспоминания о поездке

Увлажнитель воздуха можно сделать из подручных вещей

Прокладки вполне могут спасти от мозолей

Бумажник — не самое безопасное место для хранения денег, карточек и документов. Темные личности быстро вычисляют путешественников в толпе и внимательно отслеживают, где именно те прячут кошелек.Чтобы не лишиться одним махом всех необходимых вещей, лучше разделить ценности: часть наличности спрятать в багаже, завернув их в носки, часть положить в средства женской гигиены (обычно эти упаковки никто не трогает), а оставшееся отправить в использованный флакончик из-под дезодоранта.Другая хитрость, которая помогает сохранить деньги, это поддельный кошелек. В него складываются старые, недействительные карточки, ненужные бумажки и пара мелких купюр. Именно этот бумажник можно держать в привычном месте, а другой, с настоящими карточками и наличностью, спрятать поглубже.Впрочем, в последние годы мошенники зачастую пользуются не ловкими руками, а специальными считывающими устройствами, которые помогают скачать данные с чипов, расположенных в пластиковых карточках и документах. Эту неприятность помогает предотвратить специальный кошелек со встроенной защитой.Какие бы усилия гостиницы не предпринимали, чтобы сделать свои номера звуконепроницаемыми, чаще всего постояльцы жалуются именно на шум. Можно, конечно, попросить персонал подобрать для вас комнату потише, но если рядом поселится большая семья, или люди, обожающие смотреть телевизор ночью, плохой сон вам будет обеспечен. Так что можно взять дело в свои руки и уменьшить уровень шума.Полотенце, положенное под дверь, приглушает звуки, которые доносятся из коридора. Другой вариант — это специальная маска для сна, снабженная наушниками. Она защищает и от посторонних звуков и от яркого света.При бронировании отеля стоит обратить внимание на пол в номере. Если покрытие деревянное или кафельное, то избавиться от посторонних шумов будет практически невозможно. А вот ковролин в этом отношении работает значительно лучше. Чем толще мягкое покрытие выглядит на первый взгляд, тем меньше звуков будет слышно в номере.Духота, тряская дорога и старые рессоры могут вызвать «морскую болезнь» даже у самого неприхотливого путешественника. Поэтому, если во время отдыха предстоит длительная поездка на автобусе, стоит в первую очередь внимательно подойти к выбору места в салоне.Лучше всего устроиться на одном из передних сидений. Там пассажир может сосредоточить свой взгляд на горизонте, а именно это хорошо помогает некоторым от укачивания. Кроме того, стоит захватить с собой соленые крекеры и побольше воды. А вот любые напитки, содержащие кофеин, включая колу и энергетики, могут только ухудшить ситуацию.Существует масса мелочей, которые могут сделать поездку чуть удобнее. Некоторые путешественники обязательно берут с собой в дорогу карабины и прищепки. С помощью первых они скрепляют вместе багаж и ручную кладь, — в таком виде их удобнее перемещать в аэропорту. Карабины помогают прицепить к рюкзаку многоразовую бутылку с водой или кепку.В автобусе или поезде эти приспособления позволяют закрепить на багажной полке чемодан или рюкзак. Благодаря карабину кладь не улетит при торможении или повороте, и ее не захватит с собой по ошибке рассеянный попутчик. А с помощью прищепок можно, например, закрепить занавески в номере.Многие не догадываются, что в туалетных комнатах на борту некоторых самолетов есть небольшие выдвижные ящики, где на всякий случай хранятся средства женской гигиены. Кроме того эти предметы всегда можно попросить у стюардесс, и они будут более чем счастливы поделиться своими запасами с пассажирами. Тампоны могут пригодиться не только женщинам. Они помогают в самолете при кровотечении из носа, которое начинается у некоторых людей на большой высоте.Перед тем как сдать чемодан в багаж стоит отклеить от него все стикеры, прикрепленные авиакомпаниями во время предыдущих перелетов. В загруженном аэропорту эти наклейки могут сбить с толку работников, сортирующих багаж, и ваши вещи отправятся в самостоятельное путешествие.Снимки — это далеко не самый лучший способ сохранить яркие воспоминания о поездке. Если выбрать для путешествия несколько новых, еще неизвестных альбомов, принадлежащих любимому исполнителю или исполненных в симпатичном вам музыкальном жанре, то они помогут потом воссоздать ощущения от отпуска.Надо всего лишь слушать эту музыку, пока вы отдыхаете на пляже, едете на экскурсию или бродите по улицам незнакомого города. Мозг крепко свяжет эти звуки с визуальными образами, и каждый раз, когда вы будете прослушивать тот или иной трек, ваша память услужливо вернет вас в ту самую поездку.В летнюю жару выжить в гостиничном номере без кондиционера практически невозможно. К сожалению, этот прибор не только остужает воздух, но и вытягивает из него влагу. Из-за этого кожа становится сухой и раздраженной.Это можно исправить, сделав увлажнитель для воздуха собственными руками. Можно просто положить влажное полотенце на багажную полку, вешалку или батарею. Или повесить полотенце на стул, опустив его кончик в емкость с водой. Жидкость будет потихоньку впитываться в ткань и испаряться.Без удобной обуви отпуск может превратиться в настоящий кошмар. Если туфли или ботинки натирают, то в конце дня, после долгих прогулок на ногах, неизбежно появятся мозоли или ссадины. Найти гелевые стельки в чужом городе иногда бывает непросто, а пластыри зачастую отклеиваются и сминаются, что делает ситуацию только хуже.Самый простой способ защитить свои пятки от мозолей, — обернуть ноги тонкими гигиеническими прокладками и надеть сверху носки. Такой лайфхак отлично работает с закрытыми ботинками, а вот для открытых босоножек и сандалий он вряд ли подойдет.А вот несколько признаков, которые помогут сразу понять, что проживание в выбранном отеле будет не слишком приятным и бронировать номер в нем не стоит.