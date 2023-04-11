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15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

Первый фотоаппарат Kodak был создан изобретателем Джорджем Истманом. Первая в мире ручная камера изначально стоила 25 долларов, что в переводе на сегодняшние деньги означает около 600 долларов. Вместе с ценовым диапазоном, рассчитанным на население в целом, а не только на профессиональных фотографов, компания пропагандировала лозунг «Вы нажимаете кнопку — мы делаем все остальное». Мы публикуем 15 любительских фотографий, сделанных с помощью первого фотоаппарата Kodak.

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

15 редких фотографий, сделанных первым фотоаппаратом Kodak

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