Когда голова раскалывается и жизнь не мила: Средства от похмелья, которые действительно помогают

Как организовать веселье без похмелья?

1. Мед

Нужно есть мед ложками. /Фото: down-house.ru

2. Имбирь

Имбирь поможет! /Фото: rss.com

3. Вода

Пить! Чем больше, тем лучше. /Фото: images.theconversation.com

4. Лимон

Лимон должен быть всегда под рукой. /Фото: wholefully.com

5. Коктейль от похмелья

Действенное и простое средство. /Фото: 1.bp.blogspot.com

6. Эспрессо

Любимый многими напиток не только бодрит, но и избавляет от похмелья. /Фото: images.mentalfloss.com

7. Бананы

Бананы — источник многих питательных веществ для восстановления организма. /Фото: pixfeeds.compixfeeds.com

8. Кокосовая вода

Дивное спасение с райских островов. /Фото: static.vinepair.com

9. Свежевыжатые соки

Большое количество витаминов и полезных компонентов быстро прогонят похмелье. /Фото: pivunet.com

10. Минеральный кефир

Минералка и кефир — вместе лучшие враги похмелья. /Фото: pixfeeds.com

11. Кровавая Мэри

Пьем за здоровье. /Фото: d32miag6ta013h.cloudfront.net