Когда голова раскалывается и жизнь не мила: Средства от похмелья, которые действительно помогают

Как организовать веселье без похмелья?
Жажда, дикая головная боль, тошнота и печальные красные глаза… Похмелье может приключиться с каждым. Так много праздников и поводов. К счастью, есть несколько реально действенных народных методов, чтобы почувствовать себя заново родившимся.
1. Мед
Нужно есть мед ложками. /Фото: down-house.ru
Мед — поистине чудотворное средство. Он лечит от множества болезней, а еще отлично помогает от похмелья. Пчелиное лакомство содержит фруктозу, которая помогает быстрее усвоить и вывести из организма алкоголь. В его составе также есть калий, снижающий негативное влияние спиртов. С медом вы сразу почувствуете себя лучше. Чтобы он начал действовать, нужно принимать 2-5 ложек меда каждые полчаса. Продолжать нужно до тех пор, пока все неприятные симптомы похмелья не пройдут. Разнообразить «лекарство» можно с помощью лимона или банана по вкусу.
2. Имбирь
Имбирь поможет! /Фото: rss.com
Имбирь испокон веков использовался для лечения различных болезней и тошноты. Помогает он и от неприятных последствий слишком бурной вечеринки. Однако с ним нужно быть аккуратнее: нельзя просто съесть острого имбиря натощак. Так можно добиться обратного эффекта. Самый простой способ облегчить похмельную тошноту — заварить имбирный чай. И пить приятно, и пользы будет больше. Несколько кусочков свежего имбирного корня нужно залить 3-4 кружками воды. Прокипятить в течение 10 минут. Вуаля, целебный напиток готов! Пить, когда жажда припечет.
3. Вода
Пить! Чем больше, тем лучше. /Фото: images.theconversation.com
Банально, но действенно. Алкоголь — мочегонное средство, которое сильно обезвоживает организм. Именно поэтому похмелье настолько ужасно. Начинать пить воду нужно уже сразу после веселья. А утром тем более и в неограниченных количествах. Вода — жизненно важный элемент организма, поэтому эффективно приводит в норму и заставляет чувствовать себя лучше.
4. Лимон
Лимон должен быть всегда под рукой. /Фото: wholefully.com
Этот кислый фрукт обладает сильнейшим благотворным действием на измученный алкоголем организм. Антиоксидантные свойства лимона эффективно борются против похмелья. Они помогают нормализовать уровень pH и содержание сахара в крови. Лимон проводит мощную детоксикацию организма и быстро нормализует состояние. Чтобы средство подействовало, нужно из половинки лимона выдавить немного сока в стакан воды. Можно просто положить несколько колечек фрукта и дать настояться минут 10-15. Пить нужно медленно, при желании повторить через час.
5. Коктейль от похмелья
Действенное и простое средство. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Спасти организм от убийственного состояния помогает простой коктейль. В блендере нужно измельчить и смешать несколько доступных компонентов: стакан кефира или молока, один банан и немного овсяных хлопьев. Такой нехитрый рецепт помогает быстро нормализовать работу кишечника и желудка, вывести токсины и спирты из организма.
6. Эспрессо
Любимый многими напиток не только бодрит, но и избавляет от похмелья. /Фото: images.mentalfloss.com
Эспрессо — излюбленное средство от похмелья у итальянцев. Они уверены на 100%, что несколько чашечек крепкого ароматного напитка помогут от всех неприятных симптомов. Но лучше всего эспрессо справляется с головной болью, которая мучает почти всех утром после отдыха с алкоголем. Большое количество кофеина — лучшее лекарство от этой проблемы.
7. Бананы
Бананы — источник многих питательных веществ для восстановления организма. /Фото: pixfeeds.compixfeeds.com
Любимый фрукт мартышек наполнен калием, сахаром, магнием и витамином В6. Он полезны и для здорового организма, а что уж говорить про состояние похмелья. Чрезмерное употребление алкоголя выводит из тела калий и магний. Если их быстро не пополнить, многие внутренние процессы в организме нарушаются. Чтобы обеспечить быстрое избавление от похмелья, нужно съесть хотя бы парочку бананов, а лучше с медом. Магний поможет расширить и расслабить кровеносные сосуды, уменьшить головную боль. Калий уберет ломоту по всему телу и чувство разбитости, подарит прилив бодрости и сил.
8. Кокосовая вода
Дивное спасение с райских островов. /Фото: static.vinepair.com
Кокосовая вода содержит примерно такое же количество калия, как и банан. А еще в ней высокое содержание электролитов, которые отлично выводят из организма токсины после алкогольного опьянения. Чтобы быстро избавиться от симптомов похмелья, нужно выпить 2-3 стакана кокосовой воды. Можно, конечно, не за раз, но чем быстрее, тем лучше.
9. Свежевыжатые соки
Большое количество витаминов и полезных компонентов быстро прогонят похмелье. /Фото: pivunet.com
Особенно хорош в борьбе с похмельем апельсиновый сок. Лучше если он будет свежевыжатым и натуральным. Но если сил его сделать совсем нет, можно пить и обычный, магазинный. Он поможет облегчить все симптомы алкогольного опьянения и поднять уровень сахара в крови. Неплохой альтернативой апельсиновому соку считается томатный, яблочный или гранатовый. Все они помогают быстро нейтрализовать спирт в крови и вывести токсины из организма.
10. Минеральный кефир
Минералка и кефир — вместе лучшие враги похмелья. /Фото: pixfeeds.com
Привести себя в чувство можно с помощью минералки и кефира. Сочетание странное, но действенное. Проверено многими страдающими от похмелья. Минеральную воду и кефир нужно смешать в равных пропорциях. Лучше выпить два стакана.
11. Кровавая Мэри
Пьем за здоровье. /Фото: d32miag6ta013h.cloudfront.net
Да-да, это тот самый алкогольный коктейль. Водки поменьше, томатного сока побольше и пару кубиков льда. Как говорится, клин клином вышибают. Коктейль «Кровавая Мэри» не хуже других полезных средств справится с неприятными симптомами похмелья.
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