10 невероятных музеев, посетить которые отважится далеко не каждый

Самые невероятные музеи мира.
В мире, пожалуй, можно найти музей, посвященный буквально чему угодно. Но всё же в существование некоторых из них тяжело поверить до тех пор, пока не увидишь их собственными глазами. В этом обзоре собраны самые необычные музеи со всего мира, посетить которые по разным причинам отважится далеко не каждый.
1. Ночлег и завтрак у Лиззи Борден
Фолл Ривер, США
Дом с привидениями Лиззи Борден.
Не удивительно, что место убийства Эбби и Эндрю Борден было превращено в музей. Более того, в этом доме, который известен своими призраками самой Лиззи и родителей, которых она убила, посетителям предлагается переночевать и позавтракать.
2. Музей вампиров
Ле Лила, Франция
Музей французских вампиров.
Ни одна поездка во Францию не будет полной без посещения музея вампиров в Ле Лила (коммуна на окраине Парижа). В музее, в который можно попасть только по предварительной записи, можно увидеть посвященные вампирам книги, плакаты, реквизит из фильмов и даже автографы каждого актера, который играл Дракулу. Посещение музея включает продолжительную беседу с куратором Жаком Сиргентом, который расскажет все об истории вампиров в целом, о французских легендах, связанных с ними, об истоках этих легенд в фольклоре, а также о месте вампиров в поп-культуре.
3. Подводный музей искусств
Канкун, Мексика
Подводный музей в Мексике.
Поездка в этот музей займет немного больше усилий, чем в большинство других, из-за того, что он расположен на глубине в несколько метров под поверхностью океана. Музей был создан с целью привлечения людей к проблеме сохранения природных коралловых рифов вокруг Канкуна, которые сильно пострадали из-за притока туристов. Посетители могут заказать трехчасовой тур, который включает в себя 45-минутный снорклинг, во время которого можно увидеть статуи и скульптуры под водой, естественную живую морскую природу, а также коралловые рифы. Каждая статуя сделана из материала, безопасного для морской флоры и фауны и на некоторых из них уже начали расти кораллы.
4. Музей солонок и перечниц
Гатлинбург, США
Музей солонок и перечниц.
В городке Гатлинбург, штат Теннесси можно сходить в музей, где экспонируется крупнейшая в мире коллекция солонок и перечниц. Владельцы и кураторы этого причудливого и своеобразного музея собирали 20 000 экспонатов, некоторые из которых датируются XVI веком, в течение 25 лет. Вход в музей будет стоить $ 3. Еще один музей солонок и перечниц можно найти в Гуадалесте, Испания.
5. Музей Mutter Museum
Филадельфия, США
Музей, посвящённый истории медицины.
В Mutter Museum в Филадельфии можно увидеть почти все, что связано с историей медицины. Поэтому людям со слабым желудком или попросту излишне впечатлительным не рекомендуется посещать этот музей. Среди коллекции Mutter Museum можно найти более 3000 костяков. Но это вовсе не обычные скелеты, которые есть в любой средней школе. Здесь собраны примеры различных заболеваний, травм, а также в некоторых случаях, ненормальной анатомии. В музее также имеется около 1300 образцов заспиртованной биологической ткани, среди которых есть даже часть мозга профессора Альберта Эйнштейна.
6. Музей пыток
Ресхаймюд-ам-Райн, Германия
Музей пыток, расположенный в жутком месте.
В мире на самом деле есть много музеев пыток, но по всему миру, но лишь немногие из них расположены в жутком старом доме на отшибе, как в Рюдесхайме. Здесь можно найти 144 различных орудия пыток, которые использовались на протяжении всего средневековья, такие как дыбы, коленные винты, когти для груди, вилки еретиков, ремни целомудрия, тиски для головы, позорные маски, топор палача, и многое другое. Одним из самых интересных экспонатов является стул для допроса, который использовался во время испанской инквизиции. Существует также целая секция, посвященная охоте на ведьм на протяжении всей истории.
7. Музей Вент Хейвен
Форт Митчелл, США
Самая жуткая коллекция кукол.
Вряд ли много людей захочет посетить музей, в котором выставлены сотни жутких маленьких кукол. Вент Хейвен как раз может похвастаться самой большой в мире коллекцией кукол, которые использовали чревовещатели. От этого бормотания кукол, пожалуй, легко сойти с ума. Коллекция ведет свое начало от личного друга Уильяма Шекспира, г-на Бергера, который был обеспокоен тем, что его огромная коллекция будет расхищена после его смерти. Чтобы избежать этого, Бергер основал некоммерческую организацию, посвященную искусству чревовещании. В итоге, коллекция только стала еще больше после его смерти.
8. Исландский фаллологический музей
Исландия
Кругом одни фаллосы.
Этот исландский музей может похвастаться самой большой коллекцией пенисов и частей пениса в мире. Коллекция содержит 280 образцов пенисов 93 отдельных видов. Многие из «экспонатов» принадлежат морским млекопитающим, таким как киты и тюлени. И, естественно, коллекция не обошлась без человеческих пенисов.
9. Музей презервативов
Нонтхабури, Таиланд
Презервативы на любой вкус и цвет.
На окраине Бангкока в Нонтхабури существует и такой необычный музей, который был открыт Министерством здравоохранения. Хотя это заведение довольно трудно найти, в нем можно узнать буквально все на свете о презервативах. Тем не менее, чтобы попасть в него, потребуется получить разрешение в Министерстве. Помимо тысяч различных «резиновых изделий №2» в музее также можно увидеть выставку различных фаллических устройств и помп для пениса.
10. Музей волос
Аванос, Турция
Турецкий музей волос.
На стенах пещеры в турецком Аваносе можно найти самую большую коллекцию человеческих волос на планете, в частности женских волос. Музей, который открылся в 1979 году, даже попал благодаря этому факту в Книгу рекордов Гиннесса (одних только женских волос есть 16 000 различных образцов).
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