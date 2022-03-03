Стервы и шантрапа, лохи и дураки – оскорбительные слова в нашем лексиконе и их происхождение

Знаем ли мы, что на самом деле означают слова, которые мы сегодня употребляем, как оскорбления. Приведем несколько примеров таких ругательств и их изначальных значений.



1. Стерва

2. Лох

3. Дурак

4. Идиот

5. Болван

6. Кретин

7. Мымра

8. Сволочь

9. Подонок

10. Чмо

11. Жлоб

12. Наглец

13. Шантрапа

14. Зараза