Феномен полумифичесой страны Пунт, из которой к древним еиптянам пришли их боги

У историков и археологов еще много работы в отношении Древнего Египта – один лишь Большой Сфинкс хранит столько тайн, что хватит не на одно громкое открытие. Но есть еще более загадочный древний феномен, первое упоминание о котором, кстати, относится ко времени сооружения этого каменного стража пустыни. Речь о стране Пунт, из которой к египтянам, по их поверьям, пришли их боги.
Древние торговые экспедиции: что привозили из страны Пунт
В отличие от Атлантиды или Агарти, эта «мифическая» страна существовала в действительности – и в этом у историков нет никаких сомнений. Когда-то страна Пунт была вполне реальным регионом где-то в восточной части Африки, туда снаряжали торговые экспедиции, оттуда привозили все то, о чем жители пустынных и засушливых египетских земель могли лишь мечтать. Из восточных оазисов везли редкое черное дерево, слоновую кость, золото, шкуры леопардов, живой товар – рабов, ручных обезьян. Особенный ценились ароматические смолы, благовония, которые прибывали из Пунта: ладан и мирра были очень востребованы у жрецов и правителей Египта.
Для египтян Пунт был страной сказочных богатств, а потому то, что привозили из этих дальних краев, увековечивали на рельефах храмов
О том, какие богатства привозили из страны Пунт, современным исследователям поведали летописи, в том числе выбитые на каменных стенах египетских храмов и дворцов. Было даже установлено, что одной из редких покупок торговцев в тех краях была птица-секретарь, ее привезли в Египет в правление царицы Хатшепсут, на чьем храме и найдены изображения этого экзотического пернатого существа.
Впервые страна Пунт была упомянута в XXVI веке до н.э., при фараоне Хеопсе из IV династии: речь шла о золоте, которое привозили в Египет из дальних земель. Проследить экспедиции, которые снаряжали фараоны в Пунт, удается со следующего, XXV века до н.э., одна из первых состоялась в правление фараона Сахуры. Описание путешествия сохранилось на Палермском камне из черного базальта. В тот раз египетские корабли привезли огромное количество дорогих товаров, включая «80 тысяч мер мирры».
Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри
В следующие века путешествия торговых судов не прекращались, больше того, для более удобного пути в страну Пунт был прорыт специальный канал, который соединил Нил и Красное море – это произошло при фараоне Сенусерте III. До этого добирались несколькими путями, используя в первую очередь вади – высохшие русла рек, которые после сильных ливней заполнялись водой. А при фараоне Сенусерте I (XII династия) корабли, изготовленные в городе Коптос на восточном берегу Нила, доставили с побережью Красного моря по суше, волоком.
В связи с тем, что экспедиции в Пунт оказывались весьма трудозатратным, хотя и чрезвычайно выгодным предприятием, в подготовке каждой из них участвовало по несколько тысяч (а иногда и десятков тысяч) человек. Но дело того стоило.
Корабли экспедиции в Пунт изображались на стенах храмов, в том числе храма фараона Сахуры в Абу-Сире
Попытки определить местонахождение страны Пунт
Куда же направлялись египетские торговцы в поисках сказочных сокровищ Пунта? Удивительно, но несмотря на довольно частое снаряжение экспедиций в эти земли, сейчас не так-то просто определить их конечную географическую цель. Территории, претендующие на то, чтобы называться страной Пунт, простираются по значительной части Восточной Африки. Существует даже гипотеза, что речь может идти и о южной части материка – есть версия, что в своих странствиях египетские мореплаватели достигали даже мыса Доброй Надежды.
Так или иначе, страна Пунт лежала на южном побережьеКрасного моря
Более распространенной точкой зрения является та, что приписывает местонахождение древней страны Пунт территориям неподалеку от Африканского Рога – где расположены современные Сомали, Джибути, Эритрея и Судан. Возможно, что Та-Неджер – Земля богов, как называли ее древние египтяне, находилась на Аравийском полуострове, либо вообще по обоим берегам Красного моря. Менее популярными вариантами расположения страны Пунт стали территории Эфиопии, Кении и Зимбабве – но и они остаются в числе вероятных.
Выводы, весьма приблизительные, ученые делают на основании сведений о времени в пути кораблей египтян, а также о растениях и животных, что попадали на землю фараонов из Пунта. Уже в XXI веке были обнаружены мумии бабуинов, обезьян, которым приписывались божественные черты. Много информации дала и крупнейшая в древности экспедиция в Пунт, которая состоялась при Хатшепсут. Тогда в путь отправились пять больших кораблей, а среди привезенных товаров были мирровые деревья, высаженные у храма царицы.
Одна из мумий бабуина - животного, привезенного в Египет из страны Пунт
Из изображений, которые сохранили рельефы храма Дейр-эль-Бахри, можно почерпнуть некоторую информацию о жителям страны Пунт: они были чернокожими, носили длинные остроконечные бороды, стриглись коротко, а жилища строили на сваях, опуская к входу тростниковую лестницу. История сохранила имя лишь одного вождя Пунта – его звали Пареху, и именно он изображен на барельефах встречающим египетских торговцев. При этом ни одного документа из страны Пунт привезено не было, либо они не сохранились; несмотря на то, что цивилизация этой богатой страны находилась, предположительно, на высоком уровне развития, никаких других ее следов до настоящего времени не дошло.
Изображение вождя Пареху и его жены
Появление мифов и легенд
Последняя из известных нам экспедиций в страну Пунт состоялась при фараоне Рамзесе III, это было в XII в. до н.э. Папирус, относящийся к тому времени, повествовал о том, как «ладьи и корабли были наполнены добром Страны Бога, из удивительных вещей страны этой: прекрасной миррой Пунта, ладаном в десятках тысяч, без счета». Потом путешествия прекратились – это было связано в первую очередь с наступлением Третьего переходного периода и вызванного им внутреннего кризиса. Постепенно рассказы о стране Пунт превращались в легенды – эта земля в верованиях древних египтян оставалась родиной богов, а еще – всего египетского народа. Впрочем, и ученые не торопятся отвергать ту точку зрения, что египтяне могли прийти к берегам Нила из древнего Пунта.
Рисунок древнеегипетского рельефа и современное изображение хижин Пунта
Ко времени наступления Позднего периода (VII век до н.э.) легенды о Пунте уже давно потеряли какую-либо связь с реальной историей торговых взаимоотношений между двумя цивилизациями. Выяснить что-либо определенное о затерянной в африканских оазисах стране Пунт остается крайне трудной задачей. Пролить свет на загадку могли бы археологические экспедиции – увы, в настоящее время это осуществить невозможно: ситуация на Африканском роге, в первую очередь, в Сомали, исключает исследовательскую деятельность ученых.
Последняя из известных экспедиций в страну Пунт состоялась при Рамзесе III
Какой была страна Пунт, что за люди ее населяли, как они жили – все это остается большой исторической загадкой. Как и то, почему египтяне, довольно воинственные в отношении соседних с государством племен и стремившиеся к их колонизации, сохраняли с Пунтом исключительно мирные, торговые отношения. Никаких сведений о попытках захватить благодатный край до нас не дошло – по-видимому, этих попыток и не было.
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