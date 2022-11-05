Феномен полумифичесой страны Пунт, из которой к древним еиптянам пришли их боги

Древние торговые экспедиции: что привозили из страны Пунт

Для египтян Пунт был страной сказочных богатств, а потому то, что привозили из этих дальних краев, увековечивали на рельефах храмов

Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри

Корабли экспедиции в Пунт изображались на стенах храмов, в том числе храма фараона Сахуры в Абу-Сире

Попытки определить местонахождение страны Пунт

Так или иначе, страна Пунт лежала на южном побережьеКрасного моря

Одна из мумий бабуина - животного, привезенного в Египет из страны Пунт

Изображение вождя Пареху и его жены

Появление мифов и легенд

Рисунок древнеегипетского рельефа и современное изображение хижин Пунта

Последняя из известных экспедиций в страну Пунт состоялась при Рамзесе III