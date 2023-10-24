От экипировки боевика до маски туриста: как простой арабский платок покорил мир

Едва ли найдется человек, который никогда не видел арафатку. Здоровенный арабский платок, как правило, с клетчатым узором. На Ближнем востоке арафатку носят главным образом на голове, в том числе в качестве маски от солнца, песка и любопытных глаз. Во всем остальном мире арабский платок уже давно используют в первую очередь в качестве шарфа. При этом остается немало людей, которые под действием голливудских клише и пропагандистских штампов склонны воспринимать этот головной убор исключительно как предмет одежды террористов. Попытаемся исправить, рассказав ее историю.
1. Что есть «арафатка» и когда она появилась?
Куфия прижимается икалем. |Фото: dressya.ru.
Название «арафатка» является просторечием и появилось относительно недавно. Наиболее правильно называть этот арабский платок словом «куфия». Впрочем, в разных странах Ближнего востока данный платок называют по-разному. Например, Иране это «чафия», в курдских землях платок называют «шемаг», в Ираке – «яшмаг». Носят куфию на всем Ближнем Востоке от Персидского залива до Турции и от Сахары до Ирана. Тем не менее, популярность у этого платка не везде одинакова. Например, на севере Африки куда больше популярен тагельмуст, а в Ираке – тюрбан. Хотя все три головных убора похожи, путать их все-таки не стоит, так как между ними есть принципиальные отличия.
Важно: в современной Турции ношение куфии запрещено законом из-за ассоциации платка с Рабочей партией Курдистана, которая считается в ближневосточной стране террористической организацией.
У курдов какое-то особое отношение к платкам. |Фото: Twitter.
Было бы ошибкой думать, что куфия – это исключительно головной платок и маска. Хотя сегодня на востоке она используется главным образом для этих целей, в старинные времена арабы использовали куфии для самых разных задач. Куфию можно превратить в шарф, пояс, поясной платок, скатерть, сумку. Из куфии можно быстро связать достаточно прочную веревку, а бедуины и крестьяне использовали их в том числе в качестве водяных фильтров!
Что касается возраста данного платка, то появился он еще по всей видимости до нашей эры. Хотя куфию называют в честь иракского города Эль-Куфа, есть серьезные основания полагать, что туда она попала уже после падения Римской империи и Арабского завоевания. Принесли платок по всей видимости купцы-караванщики, которые постоянно страдали от набегов курдских племен. У курдов платки страшно популярны по сей день, так что существует далеко не нулевая вероятность, что главный платок арабского мира появился благодаря этому индоевропейскому народу.
Не стоит путать куфию и тагельмуст. |Фото: ya.ru.
По всей видимости, первоначально представители семитских племен носили на головах главным образом уже упомянутые тюрбаны и тагельмусты. Однако, они были слишком сложны, а потому со временем их серьезно потеснила простая и удобная в обращении куфия. Тем более, что куфию можно было легко носить даже не завязывая. Достаточно было зафиксировать ее на голове двойным толстым шерстяным шнуром-обручем икалем. Кстати, именно их у арабов в эпоху Первого Крестового похода подсмотрят европейские рыцари и сделают одним из атрибутов турнирного и парадного снаряжения, свидетельствовавшего о том, что достопочтенный всадник побывал в паломничестве в Святой земле. Традиционно арабские платки изготавливаются их хлопка, чуть реже из шерсти. Впрочем, сегодня их создают, в том числе из синтетических материалов.
2. Британский колониализм, как пиар-менеджер куфии
Арабское восстание 1916-1918 годов. |Фото: history-maps.com.
Ближний восток всегда был важен для Европы, так как на протяжении столетий являлся торговыми воротами в Азию – Индию и Китай, откуда шли специи, чай, шелк. После открытия Суэцкого канала в 1869 году важность Ближнего востока резко возросла. Еще больше она увеличилась после того, как в 1912 году в Османской империи на территории современного Ирака началась разведка нефти. Во время Первой мировой войны на территории империи начали вспыхивать национально-освободительные движения семитских народов (арабов и евреев) против власти Константинополя. Сепаратистов активно поддерживала Великобритания, которая рассчитывала еще больше подорвать влияние Турции на Ближнем востоке. Это был первый звездный час куфии. Головной убор был неимоверно популярен среди восставших против османской власти феллахов и бедуинов. Носили куфию не только арабы, но и присланные британские специалисты. В том числе археолог, дипломат, военачальник и шпион британской короны Томас Эдвард Лоуренс, более известный широкой публике под прозвищем «Лоуренс Аравийский».
Британский военспец Лоурэнс Аравийский, слева. |Фото: insidehook.com.
После окончания Первой мировой войны и падения Османской империи, британцы не сдержали данное бедуинам и феллахам обещание о создании какой-то там «панарабской империи». Справедливости ради, и сами многочисленные племена и народы Ближнего востока не испытывали друг к другу большой любви. Долгое время существовала лишь видимость единства на почве противостояния общему врагу.
Дополнительно ситуация осложнилась еврейской миграцией в Святую землю. Евреи бежали из Европы и Российской империи от новой волны антисемитизма, становясь в пластине рекрутинговой базой для движения сионистов, которое в свою очередь имело сношения со странами Антанты. Евреи хотели восстановить свою историческую родину – Израиль, однако это вело к конфликту интересов с местными арабами. В итоге все разругались имея друг к другу как чисто деловых, так и кровные претензии. Евреи ненавидели арабов, арабы - евреев. Все вместе ненавидели англичан, а британцы просто хотели качать в Ираке дешевую нефть и при этом делали видимость «искреннего удивления» о том, что не понимают, чего именно все эти семиты от них хотят...
Антибританское и антиеврейское восстание в Палестине 1936 года. |Фото: m.ru24.net.
В 1930-е годы ситуация в Палестине осложнилась как никогда раньше. Еврейских колонистов в регионе становилось все больше. Движение сионистов способствовало тому, чтобы земля всеми правдами и неправдами переходила в руки их единоверцев. Первоначально евреи рассчитывали банально вытеснить арабское население «мягкой силой», просто скупив всю землю и перестав брать на работу местных феллахов. Однако, в 1936 году терпение арабского населения кончилось. Рвануло антибританское и антиеврейское восстание. В этом момент куфия была наиболее популярным головным убором среди тех самых феллахов. Британцы пытаясь подавить восстание, стали хватать и сажать едва ли не каждого, кто ходил в платке. Но так как англичан к этому моменту не любили настолько, что арабское население не только не отказалось от платков, но и стало носить их едва ли не повсеместно. Черная куфия с узором рыбацкой сети превратилась в символ палестинского сопротивления и национализма…
Кавалеристы Арабского легиона времен Второй мировой войны. |Фото: toldot.com.
Впрочем, не все арабы были против Великобритании. Еще до восстания 1936 года корону поддержал Король Трансиордании Абдалла ибн Хусейн из дома Хашимитов. Хотя и у него к англичанам были свои счеты, монарх предпочел непростое сотрудничество - бессмысленному противостоянию. В последствии именно из Хашимитов англичане сформировали Арабский легион, который в последствии будет давить прогерманское (пронацистское) восстание в Ираке. В годы Второй мировой войны Хашимиты будут вместе с англичанами бить гитлеровцев и давить французов-вишистов в Сирии. Британские солдаты и спецназовцы будут плечом к плечу сражаться с арабскими легионерами в красных клетчатых куфиях. Собственно, и сами англичане не будут чураться этого головного убора. В первую очередь британские спецназовцы, действовавшие на всем Ближнем востоке в годы Второй мировой войны и сразу после нее.
Британский спецназ в куфиях в годы Второй мировой. |Фото: freeimg.wiki.
3. От головного убора борцов за независимость к маске боевиков и обратно
Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Билл Клинтон. |Фото: ya.ru.
Однако, несмотря на все невзгоды, и Израиль, и арабские страны после Второй мировой войны стремительно европеизировались. Удивительно, но уже в 1960-е годы куфия превратилась во что-то из рубрики «дедушкин гардероб». Вопреки популярному стереотипу, носить их практически перестали даже боевики из различных политических организаций разной степени радикальности. Возможно, куфия бы и вовсе ушла, если бы Ясир Арафат – один из лидеров Организации освобождения Палестины, который сделал ее своим главным головным убором. Хотел того или нет, но Ясир вдохнул в куфию вторую жизнь и вернул ей популярность, в том числе в среде радикалов. В 1980-е и 1990-е годы Ясир – это настоящая звезда Ближнего востока.
Популярность арафатки вернулась в 1980-е годы. |Фото: ivejournal.com.
По иронии судьбы, вдохнув в куфию вторую жизнь, Арафат сделал ее вновь популярной среди деятелей палестинских террористических организаций. Последние были неимоверно активны в 1970-1990-е годы. Как итог, арабский платок быстро заработал в СМИ статус «главного атрибута террориста». Поспособствовал этому и Голливуд, в котором стереотипный арабский боевик почти обязательно должен носить куфию. Сходить на нет негативная волна начала только к концу 1990-х, началу 2000-х. Однако, в 11 сентября 2001 года «Аль-Каида» взорвала башни международного торгового центра…
После вторжения США в Ирак арафатка стала страшно популярна среди американских солдат. |Фото: vizhivai.com.
А дальше было вторжение США в Ирак и Афганистан. Американские солдаты остались в этих странах на долгие годы, что не добавило к ним любви местного населения. Так как в обеих странах к палестинцам испытывали самые теплые чувства, то новый взлет популярности куфии произошел уже под американской оккупацией. Для местных жителей ее ношение стало чем-то вроде «фиги в кармане» в адрес бледнолицых крестоносцев. По какой-то забавной иронии судьбы, как когда-то солдаты британской армии, американские спецназовцы и бойцы ЧВК также незаметно для себя распробовали «платок боевиков» в качестве шарфа, маски от пыли и удобного головного убора. Возвращаясь на родину, американские парни везли с собой и моду на ношение куфии. Уже к 2010 года из ближневосточного и армейского головного убора она превратилась в атрибут гардероба молодых хипстеров и неформалов.
Арафатку любят и в армии, и в спецназе, и во всевозможных ЧВК. ¦Фото: allzip.org.
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