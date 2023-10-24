От экипировки боевика до маски туриста: как простой арабский платок покорил мир

1. Что есть «арафатка» и когда она появилась?

Куфия прижимается икалем. |Фото: dressya.ru.

У курдов какое-то особое отношение к платкам. |Фото: Twitter.

Не стоит путать куфию и тагельмуст. |Фото: ya.ru.

2. Британский колониализм, как пиар-менеджер куфии

Арабское восстание 1916-1918 годов. |Фото: history-maps.com.

Британский военспец Лоурэнс Аравийский, слева. |Фото: insidehook.com.

Антибританское и антиеврейское восстание в Палестине 1936 года. |Фото: m.ru24.net.

Кавалеристы Арабского легиона времен Второй мировой войны. |Фото: toldot.com.

Британский спецназ в куфиях в годы Второй мировой. |Фото: freeimg.wiki.

3. От головного убора борцов за независимость к маске боевиков и обратно

Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Билл Клинтон. |Фото: ya.ru.

Популярность арафатки вернулась в 1980-е годы. |Фото: ivejournal.com.

После вторжения США в Ирак арафатка стала страшно популярна среди американских солдат. |Фото: vizhivai.com.

Арафатку любят и в армии, и в спецназе, и во всевозможных ЧВК. ¦Фото: allzip.org.