Самая дорогая коллекция автомобилей была продана на аукционе за $67 млн

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Во время выставки Concourds d’Elegance в Калифорнии на аукционе дома Sotheby’s была продана самая дорогая в мире коллекция авто, которая состояла из 22 машин. Самой дорогой машиной стала Ferrari 250 LM 1964 года, ушедшая с молотка за $17,6 млн. Представляем главные жемчужины этой прекрасной коллекции.









1. 1955 Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing.

2. 1956 Porsche 356 A 1600 Speedster.

3. 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider.

4. 1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione.

5. 1964 Ferrari 250 LM.

6. 1967 Ferrari 275 GTB/4.

7. 1967 Toyota 2000GT.

8. 1971 Lamborghini Miura P400 SV.

9. 1972 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider.

10. 1974 Ferrari Dino 246 GTS.

11. 1985 Ferrari 288 GTO.

12. 1988 Porsche 959 ‘Komfort’.

13. 1993 Jaguar XJ220.

14. 2005 Maserati MC12-1.

15. 2012 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport «300».

16. 2005 Saleen S7 Twin Turbo.

17. 2006 Bugatti Veyron 16.4 «001».

18. 1996 Porsche 911 Carrera RS 3.8.

19. 2008 Koenigsegg CCXR-1.

20. 1998 McLaren F1 ‘LM-Specification’.