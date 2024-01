Самая дорогая коллекция автомобилей была продана на аукционе за $67 млн

Во время выставки Concourds d’Elegance в Калифорнии на аукционе дома Sotheby’s была продана самая дорогая в мире коллекция авто, которая состояла из 22 машин. Самой дорогой машиной стала Ferrari 250 LM 1964 года, ушедшая с молотка за $17,6 млн. Представляем главные жемчужины этой прекрасной коллекции.









1. 1955 Mercedes-Benz 300 SL Alloy Gullwing.

2. 1956 Porsche 356 A 1600 Speedster.

3. 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider.

4. 1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione.

5. 1964 Ferrari 250 LM.

6. 1967 Ferrari 275 GTB/4.

7. 1967 Toyota 2000GT.

8. 1971 Lamborghini Miura P400 SV.

9. 1972 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider.

10. 1974 Ferrari Dino 246 GTS.

11. 1985 Ferrari 288 GTO.

12. 1988 Porsche 959 ‘Komfort’.

13. 1993 Jaguar XJ220.

14. 2005 Maserati MC12-1.

15. 2012 Bugatti Veyron 16.4 Super Sport «300».

16. 2005 Saleen S7 Twin Turbo.

17. 2006 Bugatti Veyron 16.4 «001».

18. 1996 Porsche 911 Carrera RS 3.8.

19. 2008 Koenigsegg CCXR-1.

20. 1998 McLaren F1 ‘LM-Specification’.

Одна из 29 моделей, построенных из алюминия. Автомобиль оснащён двигателем Sonderteile и спортивной подвеской Цена: 5 500 000 — 6 500 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Оригинальная покраска и двигатель. Настоящая икона автомобилестроения, вдобавок на ходу! Машина имеет сертификат аутентичности фирмы Порше Цена: 270 000 — 320 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Самая соблазнительная модель Феррари . Один из 50 созданных экземпляров.Цена: 9 000 000 — 11 000 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Одна из 45 построенных в 1960 году машин в версии Competizione. Один из лучше всего сохранившихся экземпляров в мире. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Один из 32 созданных экземпляров. Считается, что именно этот сохранился лучше всех. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Автомобиль имеет сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий присутствие только оригинальных аутентичных деталей.Цена: 3 500 000 — 4 000 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Первый экземпляр, доставленный в США. Один из немногих оригинальных экземпляров.Цена: 1 000 000 — 1 300 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Отлично сохранившийся экземпляр , отреставрированный знаменитым мастером Джеффом Стефаном.Цена: 3 500 000 — 4 000 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Весьма редкая модель, один из 121 созданных экземпляров. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Цена: 3 000 000 — 3 500 000 долларов.Все узлы оригинальные, красивый цвет.Цена: 350 000 — 400 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Самая редкая модель Феррари, оборудованная новыми кондиционером и стеклоподъёмниками.Цена: 2 400 000 — 2 800 000 долларов.(Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's) . Один из самых технически-продвинутых автомобилей своего времени в прекрасном состоянии.Цена: 1 000 000 — 1 300 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Самый быстрый серийно-производившийся автомобиль до момента появления McLaren F1. Один из 281 построенных в период с 1992 по 1994 годы экземпляров.Цена: 275 000 — 375 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Один из 50 созданных экземпляров с пробегом 770 километров.Цена: 1 500 000 — 1 900 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Один из 300 созданных экземпляров. Продаётся первым владельцем.Цена: 2 500 000 — 3 000 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Выставочный экземпляр компании Saleen — единственный в таком цвете.Цена: 275 000 — 375 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Первый произведённый экземпляр в перкрасном состоянии.Цена: 1 800 000 — 2 400 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).В своё время самая редкая и быстрая модель Порше, последняя с воздушным охлаждением.Цена: 350 000 — 450 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Автомобиль принял участие в съёмках фильма «Форсаж 5». Один из пяти экземпляров на территории США.Цена: 900 000 — 1 300 000 долларов. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's).Один из самых культовых авомобилей нашего времени. Последний из 63 построенных экземпляров. (Фото: Patrick Ernzen/Courtesy of RM Sotheby's) .