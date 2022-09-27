12 автомобильных мифов, в которые почему-то продолжают верить водители

В какие автомобильные мифы верят многие водители?/ Фото: avtocod.ru
Многие юноши и девушки педантично отсчитывают дни до получения водительских прав своей мечты. К сожалению, с покупкой первой собственной машины они убеждаются в жестоких реалиях, связанных с эксплуатацией автомобиля.
Наряду с кучей ценных советов от более опытных пользователей молодые автомобилисты узнают ряд премудростей, не имеющих ничего общего с истиной.
Автомобильные байки: правда или вымысел?
Самые популярные мифы автолюбителей/ Фото: aif.ru
ABS удлиняет тормозной путь, октановое число дает больше мощности, занижение подвески улучшает сцепление с дорогой – это общеизвестные автомобильные знания. Но почему-то большинство из нас даже не пытается исследовать такие вопросы, слепо дублируя действия других. В каждой истории есть доля правды, поэтому иногда даже люди с многолетним водительским стажем неспособны отличить содержательную информацию от предрассудков.
Давайте разберемся с самыми популярными автомобильными мифами, годами укоренявшимися в нашем сознании, и поймем, как оно есть на самом деле.
1. Разное давление в шинах не критично
Измерение давления в шинах/ Фото: nazya.com
Казалось бы, опытному автомобилисту не нужно объяснять такие очевидные вещи, как давление в шинах и правильная техника вождения в зависимости от нагрузки на колёса. Но люди часто игнорируют этот вопрос, подвергая риску себя и окружающих. В первую очередь следует помнить об огромном влиянии правильного давления в шинах на сцепление автомобиля с дорогой.
Следуя руководству по эксплуатации, мы обеспечиваем себе комфорт и уверенность за рулем. Производители точно рассчитывают допустимое давление, которое должно увеличиваться с весом перевозимого багажа и пассажиров, и снабжают нас соответствующими инструкциями.
Но далеко не все пользователи проводят измерения перед поездками – многие не делают этого вообще, определяя «просадку» на глаз и считая, что небольшие отклонения не играют никакой роли.
Однако даже небольшой разницы в показаниях манометра на отдельных колесах достаточно, чтобы заметно ухудшить ходовые качества машины, увеличить риск заноса из-за недостаточной или избыточной поворачиваемости и повысить чувствительность к боковым порывам ветра.
2. Дорогое топливо лучше
Какое топливо лучше заливать в автомобиль?/ Фото: drive2.ru
Лишь небольшое количество автомобилей с завода требуют использования горючего с повышенным октановым числом – только оно гарантирует достижение каталожной мощности, крутящего, долговечности узлов и агрегатов некоторых моделей. Другие конструкции водители могут без проблем заправлять более дешевым бензином и ДТ.
Однако на протяжении многих лет бытует мнение, что использование более дорогих видов топлива снижает его расход и повышает производительность независимо от типа, марки и модели ТС. Это не сказки – но только в том случае, когда производитель отдельно оговаривает этот вопрос, настаивая на высокооктановом питании.
В автомобилях со спортивным подтекстом мы можем четко почувствовать разницу, тогда как среднестатистический обыватель заметит лишь более высокие счета на заправках. Конечно, использование дорогого бензина или дизтоплива не навредит двигателю, но зачем переплачивать, если нет ощутимой пользы?
Вряд ли вас осчастливит динамометрический тест, показавший прирост мощности в 1-2 л.с. А увеличение количества километров, пройденных на литр, будет настолько мало, что потребуется 10 и более лет, чтобы переплата за дорогой сорт премиум-бензина себя оправдала.
Помните: правильное топливо для любого автомобиля – это то, что рекомендовано его производителем в руководстве.
3. Нельзя включать кондиционер на полную мощность, когда машина ползет в пробке или едет быстрее 100 км в час
Автомобильный кондиционер/ Фото: drivenn.ru
Системы кондиционирования (равно как и отопления) современных автомобилей спроектированы и испытаны для работы даже в самых тяжелых условиях вождения.
Охлаждающие вентиляторы, конденсатор, испаритель, компрессор, магистрали и клапаны – все это даже при большой нагрузке способно работать без сбоев. За каждым узлом следят датчики, которые отслеживают любые изменения и регулируют работу всех компонентов системы.
4. В холодные дни надо прогревать автомобиль перед поездкой
Прогревание автомобиля/ Фото: news.myseldon.com
Этот миф живет много лет, особенно среди пользователей старых автомобилей, проводящих по полчаса на стоянке, чтобы подготовить машину к вождению. Хотя большинство водителей уже знает о том, что современным моделям это не помогает (а порой даже вредит, если повторяется неоднократно), многие продолжают придерживаться этой древней привычки.
Вместо того чтобы прогревать замерзшую технику, стоя на месте, достаточно двигаться медленно и осторожно первые несколько километров – не нагружая мотор оборотами, пока он не достигнет рабочих температур.
5. Три слоя воска дают лучший блеск
Полировка автомобильного кузова/ Фото: polirolka.ru
Нет необходимости использовать более одного слоя автомобильного воска. Чересчур жирный покров может придать машине тусклый и изношенный вид вместо чистого и блестящего. Когда мы полируем поверхность воском, мы протираем ее тряпкой в конце, чтобы собрать излишки, так зачем же наносить их повторно?
6. Можно мыть машину любым моющим средством
Нельзя мыть автомобиль средством для мытья посуды/ Фото: awtocom.ru
Неверно. Никогда не мойте автомобиль жидкостью для мытья посуды, стиральными порошками или иными химическими препаратами, предназначенными для работы с совершенно другими материалами. Они могут не только смыть защитный воск, но и разъесть лакокрасочные слои, а также испортить обивку, хромированные детали и автомобильный пластик в интерьере.
7. Синтетическое моторное масло образует отложения и вызывает протечки
Синтетические масла не густеют так быстро, как их обычные аналоги/ Фото: tnmk54.ru
Использование синтетических масел – лучший способ повысить срок службы и производительность вашего двигателя. Они более скользкие и не густеют так сильно и быстро, как обычные аналоги, при низких температурах.
Кроме того, они меньше теряют свои смазывающие свойства со временем, не влекут за собой потерю гарантии, не провоцируют протечек и не повреждают двигатель. Но, конечно, им тоже нужна регулярная проверка и замена, предусмотренная планом обслуживания, рекомендованным производителем.
8. Поскольку в машине есть подушки безопасности, необязательно пристегиваться ремнями
Подушка безопасности полностью срабатывает, когда в нее попадает тело человека/ Фото: airbag-service.com.ua
Этого убеждения, к счастью, придерживается все меньше автомобилистов. И правильно, потому что оно таит смертельную опасность.
В случае аварии все происходит с удивительной быстротой. Каждая доля секунды имеет значение. Воздушная подушка сконструирована таким образом, что полностью раскрывается только тогда, когда в нее попадает тело.
Слишком ранний контакт человека, не пристегнутого ремнем, с неразвернутой полностью подушкой может привести к серьезным травмам – не говоря уже о случаях, когда данный защитный аксессуар вообще не срабатывает из-за различных дефектов.
9. После употребления сладких яблок алкотестер выявит в крови алкоголь
Сладкие яблоки, после употребления которых алкотестер якобы может зафиксировать опьянение/ Фото: mfshop.ru
Это стало одним из мифов, которые любят водители, решившие сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Хотя иногда бывает так, что лакомства, содержащие высокий процент сахара, могут оказывать кратковременное воздействие на состав выдыхаемого нами воздуха. Если же мы повторим исследование через несколько минут, показатель будет правильным.
Употребление яблок не навредит водителю. Полицейские подтверждают, что превышение предела 0,2 промилле в крови невозможно даже после употребления килограмма яблок.
10. Отправляясь на запад Европы, надо снять веб-камеру
Веб-камера в салоне автомобиля/ Фото: vinylmonster.ru
До недавнего времени это была абсолютная истина, ведь кое-где за границей, (в Германии, скажем), существовало свое толкование закона. Согласно ему, можно было понести ответственность за использование автомобильного регистратора: это классифицировалось как скрытая видеосъемка без разрешения.
В мае 2018-го Верховный суд Германии постановил, что запись с такой камеры может быть доказательством, поэтому вождение разрешили записывать и предъявлять в суде. При условии, что на видео нет ничего, кроме события, по поводу которого ведется разбирательство: в Германии видеоматериалы не предаются гласности без разрешения всех попавших в кадр лиц.
В Австрии закон по-прежнему абсолютен, и за использование регистратора можно заплатить высокий штраф. Законы также неоднозначны в Швейцарии, Португалии, Франции и Люксембурге – там от использования веб-камер лучше вообще воздержаться. Исследуйте этот вопрос, если собираетесь совершить заграничное автопутешествие.
11. Езда на малом количестве топлива не вредит двигателю
Дымящийся мотор автомобиля/ Фото: himpribor-reaktiv.ru
Топливо оказывает охлаждающее действие на мотор, а если его мало, оно нагревается до высоких температур, и его качество портится. Мало того – оно может навредить двигателю перегревом, заклиниванием насоса или подсосом воздуха через него.
Автовладельцам с турбомоторами надо быть особенно осторожными: работа на загрязненных раскаленных остатках может привести к ряду серьезных поломок.
12. Надо менять все четыре шины одновременно
Замена автомобильных шин/ Фото: autonews.ru
Как правило, протекторы шин изнашиваются неравномерно. Нет необходимости заменять весь комплект одновременно: достаточно обновить лишь передние или задние шины – но обязательно парами. Исключением является кратковременная установка запасного колеса.
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