Как без вреда отбелить зубы

Сделать зубы белее без вреда для них совсем несложно. Достаточно повторять одну простую процедуру раз в 1-2 недели, и зубки станут намного белее и чище!

Возьмите 2 порции зубной пасты (1 порция = столько пасты, сколько вам требуется на одну чистку). Сюда же на кончике ножа добавьте мелкую морскую соль и соду. Перемешайте.







Почистите зубы, как обычно, и оставьте смесь на зубах на 10-15 минут. Чтобы губы не мешали, можно подложить свернутые ватные диски. Повторяйте раз в 1-2 недели (по мере необходимости), и вы заметите, что зубы стали намного белее!







Подробнее о том, как отбелить зубы в домашних условиях, смотрите в видео ниже:



