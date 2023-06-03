Странные привычки супербогатых и знаменитых

Наличие денег позволяет человеку делать то, что ему вздумается, по крайней мере, большую часть времени. Богатство даёт вам возможность жить в том доме, который вам понравится, покупать красивую одежду, отправлять детей в хорошие школы и даже помогать своей семье и друзьям при необходимости. Однако некоторые люди настолько богаты, что создаётся впечатление, будто они специально выискивают странные хобби или привычки, чтобы тратить на них время и деньги. Ведь зачем быть неприлично богатым, если вы не можете позволить себе необычные «лакомства» время от времени или сделать что-то, что привлечёт к себе всеобщее внимание, не так ли?



Вполне возможно, что многие богатые знаменитости и акулы бизнеса приобретают такие привычки специально, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания. Их необычное поведение также может быть обусловлено скукой, хотя странно даже подумать о том, что, будучи миллионером, вам будет когда скучать. А возможно, что состояние заставило некоторых людей понять, что им нужно совершить несколько сумасшедших поступков, чтобы поддержать свой креативный процесс и оставаться новаторами. Независимо от причины, некоторые из этих привычек определённо поразят вас. Итак, мы представляем вашему вниманию десятку странных привычек чрезвычайно богатых и знаменитых.



Тери Хэтчер (Teri Hatcher) – Купание в красном вине

Джонатан Франзен (Jonathan Franzen) – Работает с повязкой на глазах

Джессика Симпсон (Jessica Simpson) – Жуёт никотиновую жвачку

Саймон Коуэлл (Simon Cowell) – Каждый день забирается на дерево

Деми Мур (Demi Moore) – Ванная с пиявками

Сандра Буллок (Sandra Bullock) – Использует геморроидальный крем для лица

Камерон Диас (Cameron Diaz) – Открывает двери локтями

Билл Гейтс (Bill Gates) – Пьёт воду, переработанную из фекалий

Леди Гага (Lady Gaga) – Необычные привычки

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) – Кушает насекомых