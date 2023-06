Странные привычки супербогатых и знаменитых

Наличие денег позволяет человеку делать то, что ему вздумается, по крайней мере, большую часть времени. Богатство даёт вам возможность жить в том доме, который вам понравится, покупать красивую одежду, отправлять детей в хорошие школы и даже помогать своей семье и друзьям при необходимости. Однако некоторые люди настолько богаты, что создаётся впечатление, будто они специально выискивают странные хобби или привычки, чтобы тратить на них время и деньги. Ведь зачем быть неприлично богатым, если вы не можете позволить себе необычные «лакомства» время от времени или сделать что-то, что привлечёт к себе всеобщее внимание, не так ли?



Вполне возможно, что многие богатые знаменитости и акулы бизнеса приобретают такие привычки специально, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания. Их необычное поведение также может быть обусловлено скукой, хотя странно даже подумать о том, что, будучи миллионером, вам будет когда скучать. А возможно, что состояние заставило некоторых людей понять, что им нужно совершить несколько сумасшедших поступков, чтобы поддержать свой креативный процесс и оставаться новаторами. Независимо от причины, некоторые из этих привычек определённо поразят вас. Итак, мы представляем вашему вниманию десятку странных привычек чрезвычайно богатых и знаменитых.



Тери Хэтчер (Teri Hatcher) – Купание в красном вине

Джонатан Франзен (Jonathan Franzen) – Работает с повязкой на глазах

Джессика Симпсон (Jessica Simpson) – Жуёт никотиновую жвачку

Саймон Коуэлл (Simon Cowell) – Каждый день забирается на дерево

Деми Мур (Demi Moore) – Ванная с пиявками

Сандра Буллок (Sandra Bullock) – Использует геморроидальный крем для лица

Камерон Диас (Cameron Diaz) – Открывает двери локтями

Билл Гейтс (Bill Gates) – Пьёт воду, переработанную из фекалий

Леди Гага (Lady Gaga) – Необычные привычки

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) – Кушает насекомых

Тери Хэтчер, которая известна по своей роли в телесериале «Отчаянные домохозяйки», а также по роли Лоис Лейн (Lois Lane) в телевизионной адаптации «Супермена» 1990-ых годов, является бесспорной красавицей. Скорее всего, своей молодостью она обязана тому факту, что она принимает ванны из красного вина. Тери Хэтчер говорит, что антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, поддерживают мягкость и молодость её кожи. В то время как эта привычка, безусловно, является странной, она не самая дикая выходка знаменитости в Голливуде. Кроме того, вполне возможно, что в её словах кроется правда. Большинство людей предпочитают пить красное вино из-за пользы, которую оно приносит, но если вы можете себе позволить искупаться в качественном красном вине – почему бы и нет?Знаменитый автор Джонатан Франзен работает с повязкой на глазах, чтобы сконцентрироваться во время планирования своих шедевров. Несколько лет назад он заявил, что, по его мнению, его карьера подходит к концу ввиду того, что люди начали его хвалить и читать. Согласно «The Guardian», Франзен сидел в своём офисе с затычками в ушах в течение многих лет, в надежде обрести вдохновение и отдалиться от мира, чтобы сконцентрироваться. Однако это не помогло ему написать что-либо восхитительное. Позже Джонатан Франзен написал роман «Свобода» благодаря которому он стал первым автором, появившимся на обложке журнала «Time» за период в 10 лет. Президент Обама даже прочитал эту книгу во время своего отпуска. Возможно, повязка на глазах действительно помогла. Джонатан Франзен также написал такие произведения как «Сильное движение», «Двадцать седьмой город», которые попали в список книжного клуба Опры.Джессика Симпсон, которая сделала себе весьма неплохую музыкальную карьеру, прежде чем стать модельером и создавать линии одежды, от туфель до сумок и коктейльных платьев, обладает очень странной привычкой. В то время как большинство людей употребляет никотиновую жвачку для того, чтобы бросить курить, Джессика Симпсон жуёт никотиновую жвачку на регулярной основе просто так. Она никогда не курила, поэтому вполне возможно, что жвачка помогает ей расслабиться или оставаться спокойной, в то время как она руководит своей империей моды. У Симпсон также есть два маленьких ребёнка со своим мужем, бывшим игроком НФЛ, из-за чего, возможно, у неё появляется необходимость в моментах отдыха. Вполне возможно, что никотиновая жвачка помогает ей справиться со стрессом.Человек, который известен как злодей «Американского Идола» и создатель успешных телевизионных конкурсов талантов, славится странным способом воспроизведения воспоминаний о детстве. Саймон Коуэлл забирается на дерево каждый день просто для того, чтобы вновь почувствовать себя ребёнком. Саймон Коуэлл является создателем «X Factor», а также таких популярных телешоу как «Таланты Британии» (Britain’s Got Talent) и «Поп-Идол» (Pop Idol). Журнал «Time» включил его в список «100 Самых Влиятельных Людей» в 2004 году, а затем в 2010 году. Саймон Коуэлл также известен как отъявленный Дон Жуан, который благородно поступает со своими бывшими пассиями после разрыва отношений. У Коуэлла также есть ребёнок от бывшей жены своего лучшего друга, будем надеяться, что это не стает его странной привычкой.У Деми Мур были такие знаменитые бывшие мужья как Брюс Уиллис (Bruce Willis) и Эштон Кутчер (Ashton Kuchter), поэтому ей нужен надёжный метод для того, чтобы расслабиться. Актриса использует личинок для ликвидации нечистот и токсинов из организма. Мур, которая является актрисой, режиссёром, моделью и бывшим автором песен, дебютировала на экранах кинотеатров в начале 1980-ых годов в фильме «Choices», но большинству известна благодаря фильму «Привидение». Она также знаменита тем, что побрила голову для фильма «Солдат Джейн». Ну, а в Голливуде её знают по её невероятно высоким запросам к гонорарам. Может ей нужны деньги, чтобы купить очередную партию пиявок?Сандре Буллок уже 50 лет, а ей всё равно удаётся сохранять свой молодой вид благодаря странному секрету красоты. Она мажет лицо геморроидальным кремом, чтобы избавиться от отёков и покраснений. Если судить логически, то всё понятно – исходя из того, что крем нацелен на то, чтобы снять отёчность, он помогает. Однако такое использование крема было бы менее странным , если бы этот крем назывался бы как-нибудь по-другому. Невозможно не заметить, что этот необычный ритуал Сандры работает ещё со времен съёмок фильма «Невидимая сторона», актриса всегда выглядит потрясающе в своих ролях, например, в фильмах серии «Мисс Конгениальность». Буллок была также продюсером ситкома Джорджа Лопеса под названием «Шоу Джорджа Лопеса» (The George Lopez Show).Камерон Диас страдает от обсессивно-компульсивного расстройства и, скорее всего, боится, что подцепит кучу микробов, если будет открывать двери привычным способом. Поэтому, она открывает их при помощи локтей. Вполне возможно пристрастие Камерон Диас к марихуане происходит из-за необходимости поддержания состояния расслабленности и снижения уровня тревоги. Диаз была таким поклонником травы в старшей школе, что её дилером был сам Снуп Дог (Snoop Dogg). Диаз, которая на данный момент замужем за Бенджи Мэдденом (Benji Madden) состоит в родстве с Николь Ричи (Nicole Richie). Она лучше всего известна по своим ролям в фильмах «Ангелы Чарли», «Все без ума от Мэри», «Очень плохая училка» и «Банды Нью-Йорка».Билл Гейтс пьёт воду, переработанную из фекалий. Человек, который является лицом и основателем Microsoft, не совсем пьёт воду из туалета. Тем не менее, Билл Гейтс оказывает поддержку проекту, который превращает сточные воды в безопасную питьевую воду для стран, у которых нет чистой питьевой воды. Устройство, которое это осуществляет, называется «Janicki Omniprocessor». Оно может существенно изменить ситуацию с водоснабжением в ряде развивающихся стран. Устройство было изобретено Питером Яницким (Peter Janicki), инженером, который попробовал воду сам, прежде чем её попробовал Гейтс. Гейтс на самом деле попробовал переработанную воду и сказал, что она абсолютно нормальная на вкус и не отличается от обычной питьевой воды. Он даже выпил стакан этой воды на «The Tonight Show» с Джимми Фаллоном (Jimmy Fallon). Интересный способ продвижения проекта.Одного взгляда на наряды, в которых Леди Гага ходит по красной дорожке, хватит для того, чтобы поверить в то, что некоторые её привычки сложно назвать заурядными. Помните то огромное яйцо, из которого она появилась во время выступления на вручении премии? Она сохранила это яйцо и использует его как свою персональную студию для медитации. Помимо яйца она также удивляла публику платьем, сделанным полностью из мяса, в котором она прошлась по красной дорожке. Хиты Леди Гага «Bad Romance» и «Poker Face» до сих пор звучат там, где идёт шумная вечеринка. В настоящий момент она выбрала другое амплуа и выступает с легендарным певцом Тони Беннеттом. Они планируют устроить шоу в Вегасе в рамках своего тура «Щека к Щеке» (Cheek to Cheek).Клан Джоли-Питт кушает насекомых, включая кузнечиков. Во время съёмок Анджелины Джоли в Камбоджи для рекламы Луи Виттона (Louis Vuitton) она восхитилась тем, как её детям понравилось закусывать насекомыми. Она поделилась с прессой тем, что её сыновьям нравилось кушать кузнечиков и что они «ели их как Doritos». Вот это да. Во время своего тура по Азии Анджелина Джоли начала кушать кузнечиков и не видит в этом ничего криминального. Она говорит, что по вкусу они напоминают картофельные чипсы! Она также сказала, что тарантула на палочке она ещё не пробовала , так как не решается кусать тарантула из-за волосков на его теле. По всей видимости, Джоли весьма непритязательна в еде и она учит этому же своих детей.