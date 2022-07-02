«Какая нелепая смерть!» или истории людей, которые «залюбили» себя до смерти

Все мы иногда себя любим, временами в прямом абстрактно эмоциональном смысле этого слова, а временами и в весьма телесном переносном значении, особенно долгими зимними вечерами. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Но что бывает, если, делая приятно себе любимому, человек увлекается уж слишком сильно? Сегодня мы расскажем вам о самых нелепых случаях смерти во время самоудовлетворения, когда люди в прямом смысле слова залюбили себя до смерти.
Искорка пробежала
Когда австралийская полиция, которую вызвали бдительные соседи, обнаружила в пустом доме тело одинокого пьяницы, немая сцена, которая развернулась перед глазами у блюстителей закона, говорила сама за себя. Неизвестно, какой именно «научный» интерес двигал незадачливым экспериментатором, и учила ли его в детстве мама тому, что нельзя совать пальцы (и не только пальцы) в розетку, но как установили судебные медики, мужчина скончался от того, что пропустил несколько сотен вольт через свое причинное место. В погоне за новыми ощущениями горе-электрик обернул вокруг своего детородного органа оголенный провод от шнура питания бытового электроприбора и включил вилку в розетку. Исход подобных действий оказался вполне предсказуем.
Гарантийному ремонту не подлежит
В 1988 году в одном научном судебно-медицинском журнале була опубликована занимательная статья о 57-летнем мужчине, которого Кондрашка хватил во время довольно необычного занятия – попытки заняться нежным и страстным сексом с пылесосом. Далее со слов эксперта, который выполнил осмотр тела: «Тело погибшего обнаружено на столе в положении лежа. Одежда на теле отсутствует. Половые органы плотно перетянуты женскими колготками и находятся внутри шланга пылесоса. Рядом с телом обнаружена бутылка алкоголя, остатки продуктов питания, тюбик вазелина, стеклянный стакан с мочой и отломленная деревянная ножка стула со следами фекальных масс». В комментариях вышесказанное просто не нуждается. Остается только добавить, что производитель пылесоса явно не возьмется ремонтировать сломанный прибор по гарантии в связи с грубым нарушением инструкции по эксплуатации.
Священник в латексе
Как известно, Библия относится к рукоблудию, мягко говоря, отрицательно. Однако для Преподобного Гари Альриджа из штата Алабама искушение, очевидно, оказалось слишком сильно. Тело священника, который скончался от «механической асфиксии» обнаружили в своем доме в 2007 году. Остается лишь догадываться, чем занимался святой отец в последние мгновения перед смертью, принимая во внимание тот факт, что его тело обнаружили в «прорезиненном нижнем белье, латексных перчатках, водолазных ластах, маске и облегающем непромокаемом резиновом костюме». Сложно представить себе лицо Святого Петра, когда слуга Божий предстал перед вратами рая в столь неподобающем виде.
Хот-дог с летальным исходом
Как показывает опыт судебных экспертов, к неосторожному самоудовлетворению склонны не только мужчины, но и наши милые дамы. Если на секундочку допустить возможность существования жизни после смерти, то девушка, речь о которой пойдет ниже, наверняка отдала бы все на свете, чтобы медики обнаружили ее тело в менее компрометирующей позе. Если верить отчету патологоанатома, двадцатилетняя негритянка, имя которой не разглашается, скончалась от геморрагического инсульта в собственной постели, а в ее промежности эксперт обнаружил «колбасное изделие, а именно сосиску для приготовления хот-догов около 20 сантиметров в длину, идентичную сосискам из упаковки, найденной в морозильной камере холодильника погибшей». Вот такой вот интересный получился хот-дог.
Скажи «триста»
Если все прошлые герои нашей статьи пали жертвами собственной неосторожности, предаваясь плотской любви с различными непредназначенными для этого предметами, то владелец трактора John Deere модели JD410 испытывал к своему объекту вожделения не только телесную, но и возвышенную платоническую любовь. Рядом с телом мужчины, который по неосторожности задушил себя во время необычного самоудовлетворения с применением ремня безопасности и пластиковой трубки, подключенной к гидравлической системе машины, обнаружили сборник любовных стихов собственного написания. Горе-романтик, который ни разу не был женат и проживал вместе с мамой, посвящал свои поэмы тому самому злополучному трактору, которому он даже дал имя «Стоун», однако, бессердечная машина, вместо того, чтобы ответить взаимностью, коварно убила своего воздыхателя прямо во время «совокупления».
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