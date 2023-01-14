23 факта об интимном, которых мы не знали
1. Люди, которые приятно пахнут, автоматически воспринимаются нами как более привлекательные внешне.
2. Мужчины переживают эмоциональную тяжесть разлуки с близким человеком тяжелее, чем женщины.
3. Исследования показывают, что мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями», если общаются чаще нескольких раз в неделю.
4. Невыспавшиеся мужчины склонны переоценивать свою сексуальную привлекательность для женщин.
5. Эндорфины, выделяемые организмом во время сексуальной связи с партнером, дают ничуть не меньшее ощущение эйфории, чем наркотики-опиаты.
6. Ученые знают случаи, когда сперматозоиды оставались живыми и, следовательно, готовыми к оплодотворению спустя 8 дней после эякуляции.
7. 12% взрослых людей на планете занимались сексом на работе.
8. Около 30% женщин на Земле испытывают проблемы с оргазмом.
9. Регулярный секс, который устраивает обоих партнеров, может привести к появлению любви между ними.
10. У людей, которые занимаются сексом один-два раза в неделю, лучше работает иммунная система.
11. Срок годности латексных презервативов составляет около двух лет.
12. Если мужчина будет испытывать оргазм хотя бы четыре раза в неделю, это вдвое уменьшит риск заболевания раком простаты.
13. Арбуз содержит аминокислоту цитруллин, которая не только хороша для сердечно-сосудистой системы, но и позволяет повысить уровень сексуального влечения.
14. Занятия сексом в десять раз эффективнее валиума (диазепама).
15. Привычка регулярно избавляться от лобковых волос в несколько раз увеличивает риск распространения ЗППП. Большинство из них, кстати, могут никак не проявляться на протяжении трех-пяти лет. Так что гинеколога желательно посещать как можно чаще.
16. Исследования показывают, что ношение каблуков увеличивает сексуальную привлекательность женщин в среднем на 25%.
17. Во время сексуального возбуждения резко вырастает болевой порог.
18. Когда женщина испытывает оргазм, у нее временно отключается миндалина в мозгу, отвечающая за такие эмоции, как беспокойство и страх.
19. Привычка ходить в туалет сразу после секса снижает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей.
20. Каждый год 11 тыс. американцев травмируют себя во время занятий сексом.
21. Самый большой пенис, известный ученым, имел в длину 11 дюймов — 28 см.
22. По данным опросов, женщины в среднем имеют за жизнь четыре половых партнера, мужчины — семь. Кто врет?
23. Около 75% мужчин регулярно достигают оргазма во время занятий сексом. Среди женщин таких — только 29%.
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