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23 факта об интимном, которых мы не знали

23 факта об интимном, которых мы не знали

1. Люди, которые приятно пахнут, автоматически воспринимаются нами как более привлекательные внешне.

2. Мужчины переживают эмоциональную тяжесть разлуки с близким человеком тяжелее, чем женщины.

3. Исследования показывают, что мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями», если общаются чаще нескольких раз в неделю.

4. Невыспавшиеся мужчины склонны переоценивать свою сексуальную привлекательность для женщин.

5. Эндорфины, выделяемые организмом во время сексуальной связи с партнером, дают ничуть не меньшее ощущение эйфории, чем наркотики-опиаты.

23 факта об интимном, которых мы не знали

6. Ученые знают случаи, когда сперматозоиды оставались живыми и, следовательно, готовыми к оплодотворению спустя 8 дней после эякуляции.

7. 12% взрослых людей на планете занимались сексом на работе.

8. Около 30% женщин на Земле испытывают проблемы с оргазмом.

9. Регулярный секс, который устраивает обоих партнеров, может привести к появлению любви между ними.

10. У людей, которые занимаются сексом один-два раза в неделю, лучше работает иммунная система.

23 факта об интимном, которых мы не знали

11. Срок годности латексных презервативов составляет около двух лет.

12. Если мужчина будет испытывать оргазм хотя бы четыре раза в неделю, это вдвое уменьшит риск заболевания раком простаты.

13. Арбуз содержит аминокислоту цитруллин, которая не только хороша для сердечно-сосудистой системы, но и позволяет повысить уровень сексуального влечения.

14. Занятия сексом в десять раз эффективнее валиума (диазепама).

15. Привычка регулярно избавляться от лобковых волос в несколько раз увеличивает риск распространения ЗППП. Большинство из них, кстати, могут никак не проявляться на протяжении трех-пяти лет. Так что гинеколога желательно посещать как можно чаще.

23 факта об интимном, которых мы не знали

16. Исследования показывают, что ношение каблуков увеличивает сексуальную привлекательность женщин в среднем на 25%.

17. Во время сексуального возбуждения резко вырастает болевой порог.

18. Когда женщина испытывает оргазм, у нее временно отключается миндалина в мозгу, отвечающая за такие эмоции, как беспокойство и страх.

19. Привычка ходить в туалет сразу после секса снижает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей.

23 факта об интимном, которых мы не знали

20. Каждый год 11 тыс. американцев травмируют себя во время занятий сексом.

21. Самый большой пенис, известный ученым, имел в длину 11 дюймов — 28 см.

22. По данным опросов, женщины в среднем имеют за жизнь четыре половых партнера, мужчины — семь. Кто врет?

23. Около 75% мужчин регулярно достигают оргазма во время занятий сексом. Среди женщин таких — только 29%.

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23 факта об интимном, которых мы не знали

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23 факта об интимном, которых мы не зналиПодписаться на мой Instagram
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