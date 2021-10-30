Неожиданные факты про человеческий рот

Среди всех частей человеческого тела, рот, наверное, является одной из самых удивительных и непознанных. Какие ещё неизвестные нам тайны хранят в себе наши зубы, дёсны, язык и слюни? Предлагаем вам узнать десять интригующих фактов про человеческий рот, которые, возможно, вас удивят.
10. Слюна может переварить часть нас
Слюна — тягучая бесцветная жидкость, покрывающая рот человека и отвечающая за множество функций. Слюна защищает полость рта от обезвоживания и помогает в пищеварении.
Последняя функция связана с ферментом под названием амилаза, который помогает расщеплять углеводы, основной химический компонент во многих продуктах питания, который, как это ни странно, также содержится и в некоторых частях нашего тела.
Таким образом, по сути, если метнуть в кого-нибудь шариком, смоченным слюной, то он, наверное, сможет переварить цель. Даже если это будет лишь маленькая её часть.
9. Зубы состоят из самого прочного вещества в нашем организме
Выбейте себе зубы. Давайте! Ударьте по ним!
Подождите! Не делайте этого! Но для тех из вас, кто всё же сделал это, обратите внимание, что среди кровавого месива вокруг рта зубы остались практически нетронутыми. Это потому, что зубы состоят из эмали, которая является самым твёрдым веществом в человеческом организме и, возможно, одним из самых прочных веществ на планете.
Это легко объясняет, почему большинство стоматологического оборудования представляет собой высококачественные, миниатюрные электроинструменты, которые с трудом могут откалывать даже самую крошечную поверхность наших зубов.
8. Язык представляет собой сложное соединение четырёх мышц
Мышцы — это эластичная мышечная ткань, ответственная за движение тела, выполнение различных действий и за другие функции. Мышцы бывают разных форм и размеров. В частности, язык является одной из самых сложных и уникальных мышц в теле.
На самом деле это — соединение четырёх различных мышц, каждая из которых отвечает за разные действия. Сочетание этих четырёх мышц производит большое количество весьма сложных движений, которые необходимы для того, чтобы мы могли говорить, есть и дышать.
Таким образом, как любая другая мышца в организме, язык также является высоко обучаемым. Он служит для образования звуков и других уникальных движений, которым обучается с помощью упражнений.
7. Рот является практически одним целым с глазами и носом
В действительности человеческий рот, нос и глаза связаны между собой. Однако будет преувеличением сказать, что они соединены между собой так же просто, как, например, канализационные трубы в ванной комнате. Если быть точными, то они имеют сложную систему желез, трубок и отверстий. Все они, в конечном счёте, приведут к двум главным системам: пищеварительной и дыхательной.
Так что перед тем, как давать кому-нибудь новое прозвище, просто имейте в виду, что все мы где-то глубоко внутри очень страшненькие.
6. Слюна — это фактически отфильтрованная кровь
Производство слюны происходит подсознательно и автоматически, и все мы знаем, что определённые продукты и условия могут привести к повышенной выработке слюны. Но как именно это происходит?
Это не только очень сложный процесс; слюна, оказывается, получается из главной жидкости человеческого тела — крови. Поскольку кровь течёт по одной из многочисленных желез, расположенных в разных частях лица, плазма (жидкая часть крови) фильтруется и, в конечном счёте, превращается в слюну.
Это происходит благодаря специальным клеткам, расположенным в слюнных железах, ответственных за реабсорбцию определённых элементов плазмы. Добавьте к этому многочисленные слизистые железы, находящиеся в полости рта, и мы имеем вязкую, прозрачную, биологическую среду организма.
5. Язык покрыт тысячами вкусовых сосочков
Наверное, все видели фильмы ужасов про монстров, выползающих из-под кровати, чтобы съесть главных героев. Мы являемся чем-то вроде них, но в гораздо более мягкой и приятной интерпретации. Наш язык покрыт множеством вкусовых сосочков. В среднем, взрослый человек имеет чуть более 10.000 сосочков, покрывающих всю верхнюю поверхность языка.
Эти крошечные образования появляются в виде маленьких бугорков над поверхностью языка, и в малой степени похожи на грибы с нервными окончаниями, проходящими через их вершины. С течением времени эти нервные окончания отмирают, и мы становимся менее склонными ощущать более острые вкусы.
Это объясняет, почему у пожилых людей снижается аппетит и почему маленькие дети так любят более простые и более сладкие вкусы. Так что наслаждайтесь батончиками «Марса», пока можете, только берегитесь кариеса.
4. Теперь существует и пятый вкус
Попробуйте быстро, без запинки назвать вкусы. Что вы назвали? Сладкий, солёный, кислый и горький.
Есть только четыре, вы считаете? На рубеже XX века японский учёный Кикунаэ Икэда (Kikunae Ikeda) открыл пятый вкус, который окрестили словом «умами» («приятный вкус»).
Этот вкус наиболее интенсивно создаёт глутамат натрия, вот почему неудивительно, что он остаётся одним из основных ингредиентов большинства блюд современной азиатской кухни и фаст-фуда.
Так что помните, когда в следующий раз будете есть сукияки: это не солёный вкус, это умами!
3. Вкусовое ощущение вовлекает в себя запах
Вы когда-нибудь пробовали есть куриный суп, болея гриппом или с заложенным носом? Не очень приятно, правда? Вне зависимости от того, сколько в супа добавлено соли и перца (и кубиков куриного бульона), он покажется смесью влажной тряпки и горячей воды.
Это происходит потому, что наша способность воспринимать вкус включает в себя и наше обоняние. Несмотря на наличие на нашем языке множества нервных окончаний, ответственных за основное ощущение пяти вкусов, большинство «аккуратных» вкусов формирует наше восприятие совсем иначе.
По мере того как еда попадает к нам в рот, большая порция пищи превращается в лёгкий микроскопический «туман», попадающий к нам в нос. Таким образом, любые специи и запах, присутствующие в пище, стимулируют наши обонятельные рецепторы, смешивая восприятие с вкусовыми ощущениями. Всё это объединяется в кулинарное буйство аромата и вкуса.
2. Рот является одной из самых грязных частей тела
Все мы хотели бы признаться себе, что наш рот является идеально чистым. В конце концов, нам же не зря часто напоминали, что нужно чистить зубы два раза в день и использовать зубную нить? Ведь мы едим только чистые продукты, так в чём проблема?
Считайте, что вы ошибались. Человеческий рот — одна из самых грязных частей тела. В этом его опережают только половые пути, откуда выделяется моча, и желудочно-кишечный тракт, откуда выделяются продукты жизнедеятельности.
Но всё не так плохо. У нас во рту на самом деле есть сотни видов бактерий, которые просто живут себе там и не причиняют нам никакого вреда. Если к нам в рот попадут какие-либо болезнетворные микробы, эти «хорошие» бактерии опередят их в росте и возьмут измором, благодаря чему мы не заболеем.
Однако если какая-либо из этих «хороших» бактерий попадёт в другие части тела (например, в кожу в случае укуса человека, или если слюна, не попав в «то горло», окажется в лёгких), то может развиться инфекция.
1. Рот главным образом состоит из мышц
Благодаря чему открывается наш рот? Не считая костной структуры, представленной черепом и нижней челюстью, трудно поверить, что рот — это всего лишь ряд мышц, натянутых вместе с кожей и мембранами.
Беглый взгляд по учебнику анатомии покажет нам, что эти мышцы составляют значительную часть контура нашего лица. Каждая мышца отвечает за определённое движение нашего рта, будем ли мы дуть, свистеть, жевать или что-то надувать.
Поэтому фраза «сделай такое лицо, и оно таким и останется» не является такой уж неправильной. Если мышцы и челюсть зафиксировать в определённом положении, как, например, при спазме жевательных мышц или вывихе, то когда доктор будет вправлять челюсть обратно, будет уже не до смеха.
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