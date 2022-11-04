4 причины, почему стоит решиться на строительство загородного дома, когда у вас есть ребенок

Растущее желание людей перебраться за город стало действительно распространенным явлением в России.







И дело не всегда в дороговизне жизни в мегаполисе: согласно проведенному в 2021 году социологическому исследованию, основной причиной переезда за город у россиян является желание быть ближе к природе, находясь в спокойной и размеренной среде вдали от города. Особенно вопрос переезда становится актуальным, когда в семье появляется ребенок. В желании расширить пространство и создать безопасное для семьи место жизни, родители хотят предусмотреть все нюансы. В этой статье вместе с экспертами СК “Дачный Сезон” расскажу, почему строительство загородного дома — удачное решение, которое не нужно откладывать на завтра.

Вы сами решаете, что такое удобный дом именно для вашей семьи

Несомненный плюс строительства загородного дома – вариативность. Готовое типовое решение из каталога компании или создание собственного проекта — выбирать пользователю. Будь то дом для небольшой семьи с отдельной комнатой для ребенка и просторной спальней для родителей или же большой загородный коттедж, где будут жить несколько поколений семьи, в любом из вариантов строительство загородного дома позволит значительно увеличить квадратные метры и повысить их функциональную нагрузку.

При этом уровень комфорта у владельцев загородных домов только повышается: возможность контролировать температуру воздуха в помещении и бесперебойно пользоваться горячей водой становятся весомыми аргументами для семей, задумывающихся о переезде.Возможность жизни на свежем воздухе имеет еще один весомый плюс для мам: спускать коляску в мороз с 5-го этажа больше нет необходимости. Для прогулки достаточно просто выйти с ребенком во двор, где уже стоит собранная коляска. А огороженное пространство позволит родителям не беспокоится о безопасности ребенка во время игр.Для повышенного комфорта и безопасности строительный рынок предлагает и широкий выбор материалов, позволяющих компаниям, следящим за трендами, учитывать все пожелания родителей. «При строительстве дома для семей с детьми особое внимание уделяется тем материалам, которые легко моются, обладают достаточной прочностью и при этом являются экологичными и безопасными. Например, каркасные дома в нашей строительной компании возводятся из дерева в сочетании с утеплителем из минеральной ваты, что позволяет избежать вредных испарений и возможных аллергических реакций у ребенка, а также гарантировать надежность постройки. Кроме того, мы даем продолжительную гарантию на наши дома.», – рассказывает Тимур Дасаев, креативный директор компании «Дачный Сезон», которая уже более 20-ти лет работает на рынке загородного строительства.Желание обзавестись собственным жильем – безусловно важная строка семейного бюджета. Но и тут строительство загородного дома выгодно выделяется на фоне других вариантов. Так, у семьи появляется возможность вначале построить дом для жизни, а уже после тратить дополнительные ресурсы на благоустройство придомовой территории.Помочь семьям с строительством призваны и государственные программы: так, до 1 июля 2024 года была продлена “Семейная ипотека”, позволяющая паре с ребенком до 4-х лет (рожденным с 2018 по 2023 гг.) получить льготную ставку 6%. Выгодную ипотеку под 3% позволит взять программа “Сельская ипотека”, помогающая приобрести или построить жилье в сельской местности – поселении, поселке или в малом городе с населением до 30 тыс. человек.Популярность таких программ подтверждает статистика: по данным РБК в 2021 популярные российские банки выдали более 13 тысяч льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство и готовые загородные дома.Наличие неподалеку детских садов и школ, удобный путь до работы – все это является основной потребностью для задумывающихся о жизни за городом родителей и одновременно их основным поводом для беспокойства. Однако сегодня пригородная инфраструктура становится заметно лучше, особенно в поселках, где все продумано для максимального удобства жителей: в шаговой доступности находятся продуктовые магазины, торговые комплексы, медицинские и образовательные учреждения.Развитием инфраструктуры занимаются не только девелоперы, но и государство. Весной 2022 года был принят закон, определяющий перечень приоритетных объектов инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке, куда вошли школы, детские сады и больницы, в том числе за городом. Поэтому можно сказать, что в будущем жить за городом станет еще комфортнее.Здоровый сон, повышение физической активности, расслабленный образ жизни – очевидный, но от этого не маловажный плюс проживания за городом.Кроме того, дети, проживающие в загородном доме, получают возможность чаще бывать на свежем воздухе, не подвергаясь влиянию городских выхлопных газов, и растут без повышенного уровня шума, характерного для города. Проводя время на природе, ребенок уделяет меньше внимания гаджетам, что безусловно благоприятно сказывается на его здоровье и семейных отношениях.Загородная жизнь раскрывает новые возможности для совместных семейных активностей: хобби, активные игры на природе, посиделки у костра или садоводство – выбор максимально широк. Кроме того, за городом после активных трудовых будней у родителей появляется больше времени на друг друга: чтение книг в гамаке, совместные встречи закатов и многое другое, что только укрепляет брачный союз.А отсутствие вблизи дома назойливых соседей позволит не только не переживать о шуме и сне новорожденного, но и избежать лишнего источника заражения в виде кнопок в лифте, поручней и прочих элементов общего пользования в многоквартирном доме.Приобретение жилья за городом – серьезный шаг для любой семьи с ребенком, однако именно он является залогом ее благополучия, с которым не стоит временить.