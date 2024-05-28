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13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


Завораживающие оптические боди-арт иллюзии.

Завораживающие оптические боди-арт иллюзии.

Художник Дайн Юн – настоящий мастер иллюзий. Он удивительным образом комбинирует фотографии и акварель, создавая сюрреалистические картины на которых пейзажи, лица, руки, глаза. Работы выглядят настолько реалистично, что сложно представить, что это результат кропотливой работы в Photoshop. Да и сам Дайн Юн утверждает, что даже оптические иллюзии реальны.


1. «Между превращениями»




 

2. «Когда я вижу тебя…»




 

3. «Вдохновение Робертом Годеттом»




 

4. «Как я себя чувствую сегодня»




 

5. «Иногда мне нужно только плечо, на которое можно опереться»




 

6. «Вдохновение Филлипом Кремером»




 

7. «Желание»




 

8. «Синдром Алисы в стране чудес»




 

9. «Подарок»




 

10. «Там, где твоя вселенная»




 

11. «Селфи»




 

12. «Невидимая видимость»




 

13. «Дом реформатора и поэта Манха Хань Юн-ун»




 

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