Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Если вы когда-либо хотели жить как в сказке, то, можно считать, ваша мечта наполовину исполнена. Самый маленький замок Великобритании выставили на продажу, и его стоимость не превышает цену за квартиру средних габаритов в Лондоне.



Замок Molly’s Lodge (в переводе «домик Молли») попадает в список всех замков страны как «особо важное строение более чем особого значения», присвоенного комиссией «Английское наследие» (организация, осуществляющая управление значимыми историческими памятниками).











Расположен замок на территории площадью не более четверти гектара неподалеку от поселения Лонг-Комптон, графство Уорикшир.







Замок построил знаменитый британский архитектор Эдвард Блор в 1830-х годах. Причем первоначально здание служило сторожкой в имении Уэстон Парк на северной границе холмов Котсуолд-Хилс.







К слову, именно Эдвард Блор достроил Букингемский дворец для королевы Виктории.







Внутри замок представляет собой полностью функционирующий дом, где есть одна спальня, ванная комната, гостиная, декоративная винтовая лестница и столовая со сводчатыми окнами и чугунным викторианским камином.







Пруд на территории замка.











Также на территории находится деревянное здание с дополнительной спальней, кабинетом и гаражом, фруктовый сад, декоративный пруд и курятник.

В этом доме могут оставаться гости . Для тех, кто нуждается в собственном маленьком замке: его цена — 550 тысяч фунтов, или 38 миллионов рублей Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)