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Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Если вы когда-либо хотели жить как в сказке, то, можно считать, ваша мечта наполовину исполнена. Самый маленький замок Великобритании выставили на продажу, и его стоимость не превышает цену за квартиру средних габаритов в Лондоне.

Замок Molly’s Lodge (в переводе «домик Молли») попадает в список всех замков страны как «особо важное строение более чем особого значения», присвоенного комиссией «Английское наследие» (организация, осуществляющая управление значимыми историческими памятниками).

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Расположен замок на территории площадью не более четверти гектара неподалеку от поселения Лонг-Комптон, графство Уорикшир.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Замок построил знаменитый британский архитектор Эдвард Блор в 1830-х годах. Причем первоначально здание служило сторожкой в имении Уэстон Парк на северной границе холмов Котсуолд-Хилс.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

К слову, именно Эдвард Блор достроил Букингемский дворец для королевы Виктории.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Внутри замок представляет собой полностью функционирующий дом, где есть одна спальня, ванная комната, гостиная, декоративная винтовая лестница и столовая со сводчатыми окнами и чугунным викторианским камином.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Пруд на территории замка.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Также на территории находится деревянное здание с дополнительной спальней, кабинетом и гаражом, фруктовый сад, декоративный пруд и курятник.



Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

В этом доме могут оставаться гости.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

Для тех, кто нуждается в собственном маленьком замке: его цена — 550 тысяч фунтов, или 38 миллионов рублей.

Миниатюрный замок в графстве Уорикшир можно купить за умеренную цену

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