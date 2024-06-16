Мужской лайфхак: 12 полезных вещей, которые можно сделать из пивных бутылок

12 полезных вещей из пивных бутылок
В жизни каждого (холостого) мужчины рано или поздно наступает момент, когда батарея пустых бутылок из-под пива в квартире превращается в объект гордости, хвастовства гостям и начинает претендовать на место в списке жизненных достижений. Ну уж нет, от мусора (как и от вредных привычек), нужно избавляться быстро и безжалостно.
12 полезных вещей из пивных бутылок
Из пустых пивных бутылок можно сделать эти 12 сомнительно полезных, но забавных вещей. Чем не вторичная переработка стекла?
1. Факел
12 полезных вещей из пивных бутылок
Весьма практичная вещь. Особенно, если пропитать «фитиль» маслом. Про боевую вариацию этой самоделки скромно умолчим.
2. Ксилофон
12 полезных вещей из пивных бутылок
Алкоголь с искусством всегда объединяла крепкая дружба. Главное, наполнить каждую бутылку разным количеством жидкости.
3. Флакон для жидкого мыла, шампуня или геля для душа
12 полезных вещей из пивных бутылок
Достойный и практичный декор для истинно мужской ванной. Даже, если мыло пахнет клубникой и сахарной ватой.
4. Стаканы для пива
12 полезных вещей из пивных бутылок
Каждому виду – свой стакан.
5. Кубок
12 полезных вещей из пивных бутылок
Зачем просто пить, если можно пить, как король?
6. Подсвечники
12 полезных вещей из пивных бутылок
Можно сделать из того, что останется после изготовления кубков. Просто поставьте туда свечку.
7. Солонка и перечница
12 полезных вещей из пивных бутылок
Потому что настоящим мужчинам нужно больше перца! А вот с количеством соли доктора советуют притормозить, тигр.
8. Люстра
12 полезных вещей из пивных бутылок
Если бутылок скопилось действительно много.
9. Торшер
12 полезных вещей из пивных бутылок
Чтобы не расставаться с милыми сердцу вещами даже в спальне.
10. Наконечник для стрелы
12 полезных вещей из пивных бутылок
Придётся повозиться с зажигалкой, зато получите навык, который пригодится на необитаемом острове. Если попадёте туда в компании пары стеклянных бутылок.
11. Цветочные горшки
12 полезных вещей из пивных бутылок
Кто говорит, что мужчины не любят комнатные растения, рекомендуем пересмотреть фильм «Леон». Даже киллер заботился о фикусе.
12. Слайд для игры на гитаре
12 полезных вещей из пивных бутылок
Кстати, изначально их и делали из стеклянных горлышек пивных бутылок.
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