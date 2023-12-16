Как Советский Союз пытался покорить британский рынок своими автомобилями

Как в СССР делали праворульные машины.
Некоторые ошибочно полагают, что советский автопром выпускал автомобили исключительно для внутреннего потребления. На самом деле все было совсем не так. В стране производили достаточно большое количество интересных экспортных образцов, которые были желанными во многих странах мира, в том числе капиталистических. Одним из экспортных рынков СССР (неожиданно) была Великобритания.
Первым был праворульный ГАЗ-21П.
История освоения Советским Союзом автомобильных рынков стран с левосторонним движением началась в далеком 1965 году. Первым автомобилем с правым рулем стал ГАЗ-21П. После него последовало несколько «Москвичей». Появились праворульные УАЗы и даже ЗИЛ-130, однако эти автомобили шли на экспорт всего в одну страну – Индию. Любопытно, что часть праворульных авто оставалась и на советском рынке для внутреннего использования. Большая их часть успешно использовалась почтовой службой страны. Чаще всего это были «Запорожцы» и «Москвичи».
Некоторые праворульные машины оставались в стране. Например, вот такой Запорожец.
Самыми яркими «прулями» стали первые «Жигули», которые вышли на рынок в 1974 году. Это были модели с индексом 21012 и 21014. В будущем правый руль получили и другие творения АвтоВАЗа, в том числе «двойка» и «семерка». Для британского рынка создавались даже «Нивы» с правым расположением руля. Советский Союз пытался покорять даже самые экзотические рынки.
ВАЗ-2101 с правым рулем.
Все праворульные машины отличались с технической стороны от своих традиционных аналогов (что вполне закономерно и очевидно). Дело было не только в переносе руля в бардачок. Машины получали вакуумный усилитель тормозов, принципиально новое сцепление и гидропривод. Они отличались от оригинала стартером, трансмиссией, системой выпуска (она делалась под особенности местного климата той страны, куда экспортировалась машина). В машинах меняли сцепление. Экспортные праворульные модели получали и кузов из более толстого металла, который проходил дополнительную антикоррозийную обработку.
Само собой, появились и Жигули с правым рулем.
На начинке и расположении руля отличия автомобилей часто не заканчивались. От своих «старших» братьев данные образцы могли отличаться дизайном. Например, машины, которые поставляли в Великобританию, очень часто получали алюминиевые бампера. Стоит сказать, что в данном сегменте автопрома существовала достаточно плотная прослойка люксовых авто, на продажи которых делалась особая ставка. Лучшие шины, алюминиевые диски, отделка крыши винилом – вот лишь некоторые из тех «наворотов», которые получали экспортные образцы.
Создавались даже люксовые образцы, например на базе Lada 1600.
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