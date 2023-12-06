Как обустроить идеальную спальню

Чтобы «сердце» дома стало вашим местом силы, очень важно правильно его оформить.







Спальня — одно из главных мест в доме, ведь сон так важен для нашего здоровья и самочувствия. Однако когда дело доходит до ремонта или смены интерьера, в целях экономии многие жертвуют именно этим помещением или планируют его не совсем правильно. Сегодня разбираемся, как обустроить спальню и что купить в нее, чтобы эта комната помогала вам отдыхать и хорошо высыпаться.



Используйте в интерьере комфортные для вас цвета

Повесьте затемняющие шторы или жалюзи

Позаботьтесь об освещении

Обновите матрас

Купите новые подушки

Перенесите телевизор в гостиную или на кухню

Следите за уровнем влажности

Дизайнеры часто советуют выбирать для спален спокойные пастельные тона и избегать раздражающих глаз цветов: якобы они мешают настроиться на сон. Однако кому-то глубокий синий цвет помогает расслабиться, а другим важно просыпаться бодрым, чему способствует яркий красный. Акцентная яркая стена в спальне вполне допустима — главное, чтобы выбранный оттенок вам нравился, повышал настроение и помогал чувствовать себя спокойнее. Правда, буйство красок и фактур все же лучше оставить для гостиной или кухни.Для качественного сна очень важна темнота, причем полная. Ученые утверждают, что даже часы с яркой подсветкой могут повлиять на количество глубокого сна — а именно оно помогает нам выспаться. Так что жителям больших и никогда не спящих городов очень важно отгородиться от света фонарей и настольных ламп в вечернее время. От лишнего света спасут затемняющие шторы — для спальни выбирайте максимально плотные.Свет в спальне должен быть теплым, мягким, с желтоватым оттенком: он помогает расслабиться, забыть о дневных заботах и подготовиться ко сну. Именно такой свет встречается в природе на закате и рассвете. Поэтому замените все лампочки: те, что с ярким белым светом, лучше перенести в ванную или кухню.Кроме того, важно, чтобы в спальне было несколько источников света: помимо большой люстры необходимы еще прикроватные лампы или бра, которые легко можно выключить, не вставая с постели. Уютную расслабленную атмосферу создаст и торшер в углу: его можно включать по вечерам вместо яркого верхнего освещения.Установите термостат и регулярно проветривайте комнатуДля глубокого качественного сна важно, чтобы в спальне не было слишком жарко: идеальная температура – это 18-22 градуса. Поэтому потрудитесь над созданием прохлады: особенно это важно зимой, когда во многих российских городах включают отопление, и воздух сильно нагревается. Также поможет проветривание перед сном, а еще желательно оставить небольшую щелочку на ночь. А самый простой выход — установить на батарею термостат, чтобы иметь возможность регулировать температуру самостоятельно.Сколько лет матрасу, на котором вы спите? Правильный ответ — в пределах 10 лет. Если вы не помните, когда в последний раз меняли матрас, а то и вовсе спите на раскладном диване, пора это изменить. Дело в том, что правильно подобранный матрас способен качественно улучшить сон и даже помочь высыпаться за меньшее количество времени. К выбору матраса подходите с умом: лучше брать что-то из современных материалов и от проверенных брендов.Раз уж мы заговорили о матрасах, вспомним и про подушки. Вы знали, что эксперты рекомендуют менять их раз в 3-4 года? Дело в том, что примерно за такой срок наполнитель в большинстве подушек изнашивается, а само изделие теряет форму — и вот уже ни о какой поддержке шеи речи не идет. Это приводит к тому, что вы не высыпаетесь и не даете отдыха организму.Прекрасным вариантом будет анатомическая подушка с пеной memory foam, которая поддерживает шейный отдел позвоночника в верном положении. Если же вы предпочитаете более традиционные виды, лучше всего выбирать подушки с бамбуковым волокном: оно натуральное, экологичное и не вызывает аллергии.О вреде экранов перед сном написаны сотни статей, и все равно почти в каждой спальне установлен телевизор. Однако вместо того, чтобы помочь вам расслабиться перед сном, мерцающий голубой экран подавляет выработку мелатонина — важнейшего для сна гормона. Поэтому из спальни телевизор лучше убрать и не смотреть его за пару часов до сна, а телефон оставлять на зарядке в другой комнате — вот увидите, засыпать после этого вы начнете гораздо быстрее.Зимой в городских квартирах влажность может держаться на уровне 25-30% — при оптимальных показателях в 40-60%. Но факт остается фактом: от сухого перегретого воздуха страдают наши слизистые — особенно во сне. Наверняка вы замечали, что зимой часто просыпаетесь с сухостью во рту, а увлажняющий крем впитывается за секунды?Пересыхание слизистых ведет к тому, что мы становимся более восприимчивы к вирусам и инфекциям. Кроме того, пересушенный воздух затрудняет поступление в организм кислорода, а значит, мы быстрее утомляемся.Поэтому заведите в спальне гигрометр и купите увлажнитель воздуха. Можно пользоваться и простым народным средством: завесить на ночь батареи влажным полотенцем (это заодно поможет уменьшить температуру воздуха в помещении). А еще советуем завести домашние растения: монстера, фикус, циперус, хлорофитум и некоторые другие виды могут улучшить атмосферу самой важной комнаты в доме.