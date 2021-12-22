Интереснейшие исторические снимки, которые стоит посмотреть

Предлагаем вашему вниманию подборку разноплановых снимков, сделанных разными фотографами в разный период истории. Каждая фотография расскажет вам что-то свое — от страшной катастрофы до повседневной жизни в Париже.







Часть рухнувшего скоростного шоссе Хансин после Великого хансинского землетрясения (или Землетрясение в Кобе), произошедшего 17 января 1995 года.







Парижские роллеры, 1942 год.







Квадрофонический магнитофон «Юпитер Квадро», созданный на базе стереофонического магнитофона Маяк-001, 1975 год.







Первый в мире «летающий человек» Отто Лилиенталь. Погиб в 1896 году, когда его планер рухнул с высоты 15 метров.







Аэрофотосъёмка лунного ландшафта Западного фронта во время Первой мировой войны, холм Combres, St. Mihiel сектор, к северу от Hattonchâtel и Vigneulles, 1919.







Прыжок на автомобиле. Эль Пасо (Техас), 1922 год.







На заднем плане трое с лопатами. СССР, 1937.







Первомайская демонстрация в Киеве. 1954 год.







По распоряжению бывшего президента Франции Шарля де Голля, уничтоженный гитлеровцами вместе со всеми жителями Орадур-сюр-Глан не восстанавливался, а стал городом-музеем.







Владимир Путин со школьными друзьями.







Арнольд Шварценеггер, 1963.







Развилка дорог в Афганистане, 1955 г.







Спасение водителя сошедшего с моста тягача, Реддинг, штат Калифорния, США, 1954 г.

Мобильный пункт голубиной связи во время Первой мировой войны.Сергей Есенин со студентами Сельскохозяйственного института на памятнике А. С. Пушкину. Детское Село. Июль, 1924 г.Самая идеальная авиакатастрофа… Никто не погиб. Великобритания 10 октября 1960 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)