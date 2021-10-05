10 здоровых продуктов, которые есть много опасно

Когда человек слишком увлекается правильным питанием, он забывает, что даже полезные продукты могут навредить здоровью. Далеко не все из них безопасны, если употреблять их в большом количестве.
Чтобы избавиться от проблем с ЖКТ и распрощаться с лишними килограммами, нужно пересмотреть свой рацион.
Мы расскажем, какие 7 здоровых продуктов могут навредить, если злоупотреблять ими.
Хлеб цельнозерновой
Этот продукт нередко предлагают в качестве диетического. Его рассматривают как альтернативу белому хлебу и сдобе. Конечно, цельнозерновой хлеб полезный, но есть некоторые нюансы.
Этот продукт в последнее время стал удачным рекламным ходом. При его изготовлении зерна настолько сильно измельчают, что усваиваются они очень быстро. Поэтому говорить о пользе можно только в том случае, если вы будете кушать его в умеренных количествах.
Покупайте хлеб из ржаной муки грубого помола. Он содержит больше медленных углеводов и дольше усваивается организмом.
Обезжиренные молочные продукты
Люди, которые следят за своей фигурой, отдают предпочтение молочным продуктам без жира. Они низкокалорийные, но таят в себе опасность. На вкус обезжиренные продукты недостаточно хороши, поэтому производители не жалеют вкусовых добавок и других вредных «бонусов».
Продукты с пометкой «0% жира» нельзя употреблять в неограниченном количестве. Если вы очень любите молочку и не можете отказать себе в этом удовольствии, лучше приготовьте йогурт или кефир самостоятельно, используя качественные компоненты.
Эксперты Росконтроля провели исследования, которые показали, что не весь обезжиренный творог полезен. Самым вкусным и полезным оказался продукт марки «Домик в деревне», а творог от компании «President» не прошел испытания — норма плесневых и дрожжевых грибков значительно превышена.
Лимон
Он богат витаминами и микроэлементами, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие тромбоза. Регулярное употребление лимона способствует укреплению сосудов и капилляров, делает их более эластичными. Но злоупотреблять им не стоит — кислота вредит ЖКТ, раздражает слизистую.
Не бросайте лимон в горячую жидкость —; так он теряет свои полезные свойства. При воздействии высоких температур витамин С разрушается.
Британские ученые провели интересное исследование. Как оказалось, лимон негативно влияет на костную ткань женщин, так как в его составе присутствуют агрессивные компоненты. Специалисты советуют сократить употребление лимонов до двух раз в неделю. Кушать можно только те продукты, которые не имеют трещин и вмятин.
Морковь
Овощ содержит много полезных веществ, бета-каротин. Но если этого корнеплода съесть слишком много, может развиться явление, которое называют каротинемия. Бета-каротин накапливается в верхних слоях кожи, что приводит к избыточной пигментации. Кожный покров приобретает желтый или оранжевый цвет, особенно в области носа, на коленях, ладонях и локтях.
Издание The Journal of Dermatology напоминает о том, что пищевые добавки с большим содержанием бета-каротина нужно принимать осторожно. Передозировка может вызвать ярко-оранжевый оттенок кожи.
Тунец
Эта рыба отличается тем, что в ее мышцах «консервируется» ртуть. Особенно опасен тунец в сыром виде — зачастую такой кладут в суши. Если превысить допустимую дозу ртути, можно нанести вред здоровью. Это вещество провоцирует развитие неврологических нарушений, которые могут привести к плачевным последствиям.
Карамболь
Карамболь рекомендуют включать в рацион людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов. Плод низкокалорийный, но богат витаминами и микроэлементами. Он принесет пользу только в том случае, если кушать его в разумных количествах. Карамболь противопоказан людям, у которых есть проблемы со здоровьем — он может спровоцировать почечную недостаточность.
«Передозировка» может проявляться такими симптомами, как рвота, слабость, икота, судороги. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу. С осторожностью относитесь к соку из карамболя — он слишком концентрированный.
Вода
Все мы знаем медицинскую рекомендацию: в день нужно выпивать не меньше 2 литров воды. Она способствует выведению токсинов и нормализует работу организма. Но если существенно превысить эту норму, может быть интоксикация. Вода снижает концентрацию натрия в крови, из-за чего происходит электролитный дисбаланс.
Известный английский журнал рассказал, что гипонатриемия зачастую бывает у людей, которые занимаются спортом. Во время Бостонского марафона у 13% участников наблюдалась интоксикация. Медики рекомендуют становиться на весы до и после занятий, чтобы понять, сколько жидкости вы употребили.
Мускатный орех
В небольшом количестве он придаст особенный аромат блюду. Но злоупотреблять им опасно — он может вызвать галлюцинации. Такое побочное явление появляется через несколько часов после приема большой дозы орехов. Человека мучает тревога, страх, неконтролируемое беспокойство.
Опасно злоупотреблять мускатным орехом, если вы принимаете мощные успокоительные. Emergency Medicine Journal опубликовал результаты исследований: такая комбинация может оказаться смертельной.
Красная икра
Этот продукт считается полезным, поэтому рекомендуется регулярно включать его в рацион. Икра богата витаминами и питательными веществами, она помогает восстановить силы после оперативного вмешательства.
Красная икра не может долго храниться в свежем виде, поэтому производители добавляют уротропин. Он продлевает срок годности, но причиняет вред человеческому организму. Икра сохраняет свои полезные свойства в сильносоленом виде, но в больших количествах ее кушать не стоит. Соль задерживает жидкость в организме, что приводит к развитию целлюлита и других проблем со здоровьем.
Эксперты Росконтроля протестировали красную икру разных марок и выяснили, какой продукт безопасен для здоровья. Эксперт Ирина Конохова рассказала, что лучше выбирать икру в стеклянной банке. Такая упаковка безопаснее, чем жесть, и можно рассмотреть содержимое. Обязательно нужно изучить состав. Лучшей эксперты признали икру марки «Северная компания», а вот икра «Тунгутун» не прошла испытания.
Свежевыжатые соки
Свежевыжатые овощные и фруктовые соки — кладезь витаминов и микроэлементов. Но они достаточно калорийные и концентрированные, поэтому могут добавить вам пару лишних килограммов или вызвать аллергические реакции.
Помните о том, что даже здоровые продукты нужно кушать в меру. Всегда обращайте внимание на состав и срок годности — если есть сомнения, лучше отказаться от покупки.
Стремление употреблять только здоровые продукты достойно похвалы, но в погоне за стройным телом люди иногда теряют чувство меры. Им кажется, что чем больше полезных продуктов они съедят, тем быстрее достигнут цели. Это большое заблуждение — превышение допустимых порций может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Излюбленные продукты худеющих — обезжиренные. Но нужно понимать, что употребление в больших количествах не принесет пользы. Для их изготовления применяют масла низкого качества и заменяют животные жиры пальмовым маслом.
Не стоит злоупотреблять и сладкими фруктами — они содержат много сахара, поэтому очень калорийны. Кислые плоды тоже могут быть опасны — они негативно влияют на слизистую.
С осторожностью относитесь к мясу курицы. В промышленном варианте ее польза значительно снижается, так как технологи не жалеют добавок, которые помогают нарастить вес. Лучше покупать птицу на экофермах.
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