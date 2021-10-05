10 здоровых продуктов, которые есть много опасно

Когда человек слишком увлекается правильным питанием, он забывает, что даже полезные продукты могут навредить здоровью. Далеко не все из них безопасны, если употреблять их в большом количестве.

Чтобы избавиться от проблем с ЖКТ и распрощаться с лишними килограммами, нужно пересмотреть свой рацион.

Мы расскажем, какие 7 здоровых продуктов могут навредить, если злоупотреблять ими.

Хлеб цельнозерновой