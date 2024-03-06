6 нестандартных применений косметического средства

Ведение домашнего хозяйства требует от нас смекалки и находчивости. Опытные хозяюшки могут приспособить к решению бытовых вопросов любое подручное средство. В том числе и косметическое.







К примеру, лак для волос они умеют использовать не только для сохранения идеальной прически. Как быстро остановить стрелку на колготках? Что поможет шурупам держаться крепче? И как сохранить детские рисунки на долгую память? Ответы на все эти вопросы вы найдёте в нашей сегодняшней статье.





1. Как быстро вдеть нитку в иголку?

2. Шурупы будут держаться надёжнее!

3. Сохраняем детские рисунки надолго!

4. Останавливаем стрелку на колготках!

5. Избавляем шторы от пыли!

6. Больше никаких разрядов статического электричества!

Лак для волос позволит без труда вдеть нитку в иголку!Шитьё является неотъемлемой частью ведения домашнего хозяйства. Зачастую хозяюшки делают это вручную. В данном случае самым сложным является вдеть нитку в иголку. Согласитесь, мало у кого это получается с первого раза. Но, оказывается, есть один секрет, который поможет без труда вдеть нитку в игольное ушко.Все, что вам потребуется, — это лак для волос. Просто сбрызните им кончик нитки, и она без труда вденется в иголку. Такой простой совет позволит вам больше не тратить время и не напрягать своё зрение при шитье.Лак для волос сделает крепления вашей мебели надёжнее!Самостоятельная сборка мебели всегда несёт определенные риски. Мы постоянно сомневаемся в том, достаточно ли крепко мы закрутили шурупы. Чтобы точно быть уверенными в их надёжности, достаточно воспользоваться нашим советом.Возьмите из косметички лак для волос и хорошенько распылите его прямо на шурупы. Это позволит им более плотно прилегать к мебели и обеспечивать необходимую надежность крепежа.Лак для волос сохранит для вас детское творчество!Рисунки детей — особая память для любой мамы. Неудивительно, что они стараются сохранить их на долгие годы. Однако если просто хранить их в папке, с годами они могут потерять свой внешний вид. Чтобы этого точно не произошло, воспользуйтесь нашим советом.Возьмите детский рисунок и тщательно сбрызните его лаком для волос. Подождите, пока он полностью высохнет. И только тогда уберите его на место. Такие действия сохранят творчество вашего ребёнка на долгие годы.Лак для волос не даст вашим колготкам окончательно порваться!Зацепки на капроновых колготках — неизбежность, к которой мы почти привыкли. Главное — не дать пойти стрелке. И тут поможет наш совет.Сбрызните лаком для волос порванное место на колготках. Это простое действие не даст стрелки разойтись по всей длине.Лак для волос не позволит пыли оседать на шторах!Шторы являются самым основным сборщиком пыли в доме. Даже постоянные стирки не справляются с этой проблемой. Однако не торопитесь отказываться от текстиля на окнах. Ведь мы точно знаем, как минимизировать слой пыли на ваших шторах.Все, что вам нужно будет сделать сразу после стирки — распылить на них по всей длине лак для волос. За счёт своих антистатических свойств, он не позволит пыли оседать на поверхности штор. А вы сможете не переживать за чистоту воздуха в доме.Лак для волос позволит носить шерстяные свитера без опасений!Любители шерстяных свитеров точно знают, что такое разряд статического. Согласитесь, это очень неприятное ощущение. Но мы точно знаем, как устранить его легко и просто.Все, что вам понадобиться — лак для волос. Распылите его по всей поверхности шерстяного свитера, и вы забудете о разрядах электричества навсегда. Теперь вы сможете без опасений носить свои любимые шерстяные свитера.