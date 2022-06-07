Невероятно, но вам придется в это поверить!
Невероятно, но в это придётся поверить! Речь идет о маленьких друзьях человека – кошках. После опубликованных американскими учеными исследований пришлось признать, что урчание кошек имеет необычные целительские свойства.
Помимо прочего было обнаружено, что эти пушистики помогают при травмах, а также могут укреплять костную систему человека! На сегодняшний день известно, что урчание кошек обладает способностью подавлять стресс, расслаблять и снимать напряжение человеческого тела. Но оказывается, в свете новых данных к этому перечню добавляется еще один пункт: «терапевтические» свойства этого самого урчания! Научный Центр «Fauna Communications Research Institute», расположенный в Южной Каролине, в ходе своих исследований натолкнулся на неожиданный результат.
Оказывается, частота вибрации напряжения в 20 и 50 Hz вызывает увеличение плотности костной ткани, укрепляет выносливость костей к нагрузкам. И самое интересное, положительно влияет на сращивание переломов! Это научное открытие основано на многих годах исследований. Ученые центра с огромной радостью поведали о нем миру сравнительно недавно. Но это еще не все! Вибрация, к примеру, большей частоты может побудить организм человека к воспроизведению противовоспалительных веществ, способных значительно уменьшить боль при артритах. Именно урчание кошки и вызывает частоту вибраций, находящихся в пределах от 25 до 50 Hz, которая и является необходимой для укрепления и ускорения процесса сращивания костей. Природа не зря сотворила кошку такой мягкой и пушистой. Ежедневно поглаживая или держа в объятиях этого зверька, прикладывая его на болезненные участки тела, человек тем самым обеспечивает себе улучшение своего состояния. Ведь это животное поистине может делать чудеса, что научно обосновано.
Хотя многие его любят просто за грациозность, красоту и своеобразность. Поэтому, в случае появления болей в костях, будет совсем не лишним следовать советам ученых. Для этого стоит всего лишь завести дома такого зверька. Эти удивительные животные сами по себе очень редко страдают болезнями костей. Ведь, когда они урчат, то воспроизводят ту самую исцеляющую частоту вибраций, которая не позволяет им заболеть раком костей или остеосаркомой. Хочется добавить еще некоторые сведения о кошках, помимо уже сказанного. При растяжении мышц и сухожилий это волшебное урчание может снизить степень боли. Ну разве это не чудо природы?! И еще один важный факт! Именно эта вибрация держит кровяное давление в норме, увеличивая тем самым продолжительность и качество жизни человека!
Итак, дорогие владельцы этих чудесных животных, наслаждайтесь обществом кошек, дарите им хорошее отношение и вкусный корм – они по праву этого достойны. Ведь то, что они способны дать человеку одним своим урчащим присутствием, поистине велико! А тем, кто еще не завел себе такую зверушку, но прочитав, им тут же захочется как можно быстрее воплотить в жизнь свою давнюю мечту.
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