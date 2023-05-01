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Простые подкормки для великолепного урожая

Вопреки распространенному мнению, выращивание рассады — процесс довольно простой. Главное — знать несколько секретов, которые помогут вырастить крепкую, коренастую и здоровую рассаду, что является залогом богатого урожая.
Один из секретов заключается в использовании правильных подкормок, которые очень легко приготовить самостоятельно.

Простые подкормки для великолепного урожая

Для приготовления подкормки, которую просто обожает рассада, добавьте к 1 литру отстоянной воды 2 ст л молока. Молоко содержит огромное количество витаминов и минеральных веществ, которые необходимы для активного роста и развития рассады.
Для того чтобы сделать подкормку более эффективной и повысить иммунитет рассады, добавьте к раствору две капли йода.

Простые подкормки для великолепного урожая

Используйте подкормку для рассады 1 раз в неделю. Важно отметить, что данное средство не стимулирует вытягивание рассады, а стимулирует процесс корнеобразования.
Еще одно средство, которое поможет получить отменную рассаду — аминокислота таурин, которая содержится в глазных каплях Тауфон.

Простые подкормки для великолепного урожая

Аминокислота таурин необходима рассаде так как она поможет улучшить усвоение питательных веществ из подкормки и усилит обменные процессы растения, что также скажется на качестве рассады и будущего урожая. На один горшочек с рассадой необходимо всего 1-2 капли аминокислоты.
Вносите тауфон вместе с молочной подкормкой, и результат не заставит себя ждать.

Простые подкормки для великолепного урожая
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подкормкаРассада

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