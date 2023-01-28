Как женщина 10 лет прятала молодого любовника на чердаке, и Чем всё закончилось

История этой любви выглядит очень несколько странно. Ровно 100 лет назад, в 1920-х годах, немолодая и не слишком привлекательная (судя по фото) дама сумела не просто завести себе юного любовника, но и привязала его к себе, превратив, по сути дела, то ли в раба, то ли в домашнее привидение - ведь около 10 лет начинающий писатель жил на чердаке в доме своей покровительницы и спускался вниз только когда ее муж уходил на работу.
Немецкая иммигрантка Вальбурга (Долли) сумела в Америке удачно выйти замуж. Ее супруг, Фред Остеррайх, директор швейной фабрики и удачливый бизнесмен, был, вероятно, вполне сносным мужем. Жена хозяйничала в их большом доме в Милуоки, а супруг целыми днями пропадал на работе. Правда, через несколько лет оказалось, что свободное время он тоже не слишком охотно посвящает семейным радостям, а предпочитает выпивать на стороне. Единственный ребенок четы умер, и через некоторое время супруга, которой к тому времени было уже немного за тридцать, отчаянно заскучала. Судя по свидетельским показаниям, Фред Остеррайх считался на фабрике человеком тяжелым, склонным к конфликтам, а его милую и приветливую жену все очень любили.
Однажды осенью 1913 года Долли обнаружила, что сломалась ее швейная машинка. Дама позвонила мужу и тот прислал к ним домой мастера. 17-летний Отто Санхубер сумел не только починить технику, но и утешил страдающую от одиночества домохозяйку. Этот роман перерос в очень необычные отношения. Сначала пара встречалась на съемных квартирах и в отелях, но затем экономная Вальбурга решила, что незачем тратить деньги попусту и начала водить любовника прямо в дом. Это очень скоро заметили соседи. Они пытались намекнуть горячей немке, что та компрометирует себя, но дама соврала, назвав Отто сводным братом. Однако она стала осторожнее и решила этот вопрос кардинально.
Отто Санхубер
Любовник скоро уволился с фабрики и поселился на чердаке дома Остеррайхов. Надо сказать, что молодой человек мечтал стать писателем и в таком необычном сожительстве увидел для себя возможность отдаться призванию. Трудно сказать, что руководило им в первую очередь – любовь или желание найти время для творчества. Жил он в чердачной каморке без окон, вход в которую был скрыт за шкафом. По ночам писал романы при свете керосиновой лампы, а утром, как только ничего не подозревающий муж уезжал на работу, спускался вниз. Кроме очевидных обязанностей постоянного любовника, Отто к тому же помогал Долли справляться с домашней работой (вероятно, прислугу жена фабриканта не держала). Надо сказать, что карьера на литературном поприще у молодого писателя действительно в некоторой степени удалась. Постепенно его начали печатать в журналах, однако большой известности, о которой мечталось, он так и не получил.
Такая странная идиллия продолжалась пять лет. Затем супруг сообщил Долли, что они переезжают из Милуоки в Лос-Анджелес. Женщина не имела возможности повлиять на это решение, но зато она смогла подобрать новый дом… с большим чердаком. Странный треугольник переехал на бульваре Сансет в Голливуде, все пошло по-прежнему и продолжалось еще почти пять лет. Муж, судя по всему, иногда слышал непонятные шумы и замечал быстро пустеющий холодильник, однако не мог докопаться до причины этих странностей. Закончилась идиллия трагически.
Вальбурга Остеррайх, 1930 год
Летом 1922 года Отто услышал со своего чердака, как супруги ссорятся. Когда Фред начал избивать жену, любовник вынужден был вмешаться. Он выскочил из убежища и ворвался в комнату, но этим только ухудшил положение. В доме хранились пистолеты, и, выхватив их из комода, Отто застрелил мужа своей любовницы. Дальше находчивая пара сымитировала ограбление: у Фреда забрали дорогие часы, Долли заперли в шкафу, ключи бросили в прихожей, а сам виновник просто опять спрятался в своем жилище. Приехавшая полиция освободила заплаканную Вальбургу из шкафа и провела расследование, но заглянуть на чердак не догадалась. В этом странном деле жена вызвала подозрения следователей, но понять, как она сама заперла себя, они не смогли, поэтому обвинения сняли. Получив многомиллионное наследство, Долли Остеррайх переехала в новый большой дом вместе со своим любовником, правда, тот по привычке продолжал жить тайно на чердаке.
Дальнейшая история любвеобильной Долли кажется еще менее правдоподобной. Она меняла любовников, держа при этом одного под крышей. Над парой тяготело нераскрытое преступление, однако дама относилась к этому явно легкомысленно: одной своей новой пассии – адвокату Герману Шапиро, который вел ее дела, - она, например, подарила те самые дорогие часы, которые были якобы украдены у убитого мужа, а другому опрометчиво поручила избавиться от пистолетов. Это было ошибкой, так как, расставшись с Долли, тот прямиком пошел в полицию. Женщину арестовали, она мужественно переносила тяготы заключения, но очень переживала за Отто, который все еще был заперт на чердаке. В конце концов, по ее просьбе Герман Шапиро поехал в дом, чтобы привезти продукты для «сводного брата», и тут только история многолетней «чердачной самоизоляции» открылась. Как опытный адвокат, Шапиро посоветовал Отто скрыться, чтобы не ухудшать положение Долли. Тот так и сделал, поселившись затем в Канаде под другим именем.
Журналист берет интервью у Долли Остеррайх
Адвокату удалось в тот раз замять дело об убийстве. Вероятно, Вальбурга Остеррайх действительно была удивительной женщиной. Даже зная всю правду о ней и о ее «чердачном любовнике», Герман Шапиро продолжал жить с ней. Через много лет он, правда, после ссоры попытался сдать ее и Отто в полицию, но за давностью лет их оправдали. Так пара убийц осталась без ответа, и Долли жила затем еще много лет вполне спокойно, заведя себе очередного постоянного любовника. Умерла она в возрасте 80 лет. Это уголовное дело об убийстве, жизни втроем под одной крышей и о человеке-летучей мыши (так пресса прозвала Отто) стало одним из самых громких в США в 1930-х годах. История многократно экранизировалась и становилась основой детективных романов.
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