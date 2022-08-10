XX век в фотографиях Джека Лондона

Большинство людей при упоминании имени Джека Лондона вспоминает, что он был популярным американским писателем, автором около 50 книг, включая любимейшие с детства «Зов предков» и «Белый клык». Другие, возможно, вспомнят, что он был путешественником и общественным деятелем.







Однако вряд ли кто-либо знает, что Джек Лондон был еще и крайне продуктивным фотографом. За всю жизнь он сделал около 12 тысяч фотографий: пронзительные кадры жизни бездомных в Ист-Энде (восточная часть Лондона), образы русско-японской войны, куда он попал по заданию Hearst Syndicate, портреты аборигенов с островов южной части Тихого океана и снимки разрушений после страшного землетрясения в Сан-Франциско.



В своих работах Джек Лондон показал силу восприятия и обнажил свое чувство сострадания, уважения и любви к человеку. До 2010 года большинство фотографий писателя оставались неопубликованными, пока не была издана фотокнига с 200 кадрами. Ее авторами стали Джинн Кемпбелл Ризман (Jeanne Campbell Reesman), Сара Эс. Ходсон (Sara S. Hodson) и Филип Адам (Philip Adam).



Джек Лондон жил в эпоху, когда фотографии впервые стали использоваться как новый способ освещать новости. Проницательным взглядом Лондон фиксировал исторические моменты в лицах и телах людей, которые жили в то время.

Жители печально известного квартала Уайтчепел, где происходили убийства, приписываемые Джеку-потрошителю . Мужчины спят на набережной Темзы, Лондон, 1902 год.Бездомные женщины спят в саду Спиталфилдс, Лондон, 1902 год . В Лондоне воскресным утром мужчины, получившие билеты, выстроились в очередь за бесплатным завтраком от благотворительной организации «Армия спасения», 1902 год.Полицейский проверяет уснувшего человека у редакции газеты Truth, Лондон, 1902 год.Джека Лондона задерживают японские военные в Корее, 1904 год.Оценка ущерба в Санта-Розе после землетрясения, Калифорния, 1906 год . Разрушенная землетрясением улица Кирни, Сан-Франциско, 1906 год.После землетрясения, Сан-Франциско, 1906 год.Сан- Франциско , 1906 год.Аборигены Нуку-Хива, крупнейшего острова в архипелаге Маркизских островов, 1907 год.Небольшая семья корейских беженцев скрывается от японской армии, Корея, 1904 год.Пассажиры корабля S.S. Siberia плывут в Японию. 1904 год . Американский путешественник и режиссер Мартин Джонсон позирует вместе с жителем Соломоновых островов. Джонсон входил в состав членов экипажа «Снарка» ( корабль Джека Лондона, на котором он путешествовал по южной части Тихого океана). Гуадалканал, 1908 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)