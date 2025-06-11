Требуют ремонта: эти советские машины чаще всего ломались

Обычно советские автомобили считались очень надежными. Многие водители жившие во времена СССР могли чинить свою «ласточку» огромное количество раз. Но даже стойкие советские машины не всегда могли прослужить долго, технические неисправности давали о себе знать. Какие автомобили в СССР ломались чаще всего?
«Москвич-412»
Москвич-412 / Фото: drom.ru
Главной проблемой этой машины была ее коробка передач, которая со временем устарела и была очень нестабильной. С тормозами у автомобиля тоже наблюдались неполадки. Она работала очень неравномерно и если вдруг водитель нажимал на тормоз, то машину могло увести в бок. Также можно выделить проблему с тормозными усилителями. Собственники авто часто могли столкнуться с проблемой быстрого износа прокладок. Муфты от цилиндров тоже не были высокого качества. Здесь частенько можно было наблюдать утечку тормозной жидкости.
«Москвич-2141»
Советский Москвич-2141 / Фото: platesmania.com
Для своего времени автомобиль зашел очень далеко. Он являлся одним из эталонов, но даже здесь можно было найти проблемные зоны. Кузов машины быстро могла захватить обычная коррозия. Это происходило из-за того, что он был сделан не из самых качественных материалов. Сюда же добавлялись и мелкие проблемы. У машины часто ломался термостат и тормозные цилиндры. Советские водители много раз жаловались на протечки масла.
ГАЗ-24 «Волга»
Легендарная советская «Волга» / Фото: auto.ru
Это автомобиль — легенда советского автопрома. Он заслуженно назывался одним из лучших в своей сфере.
«Волга» уникальна в своей структуре. Она требовала индивидуального подхода в обслуживании. Особого внимания требовала передняя подвеска. Водителю здесь нужно было часто и регулярно смазывать компоненты. Это делалось для того, чтобы все механизмы автомобиля хорошо функционировали. Если за этим не следить, то автомобиль мог сломаться практически сразу.
Были проблемы у автомобиля и с двигателем. Он мог перегреться и за этим следовал ремонт или даже полная проверка. Правда, такие случаи были единичными.
Много внимания надо было уделить тормозному оборудованию. Если вдруг во время пути водитель заметил, что его автомобиль склоняется в сторону, то вам надо было срочно ехать настраивать тормозную систему.
ЗАЗ-1102 «Таврия»
Часто ломающийся ЗАЗ-1102 «Таврия» / Фото: avto-trend.ru
Этот автомобиль хоть и имел достаточно продуманную структуру, тоже не обошелся без минусов. Первые модели, которые сошли с производства, страдали от большого количества различных дефектов. Детали кузова часто были подвержены тому, что на них появлялись большие трещины из-за нагрузок. Специалисты находили проблемные зоны и в двигателе. Он ел достаточно много масла. Это было из-за того, что у двигателя наблюдалась проблема с герметичностью сальников клапанов. Отсюда вытекали и другие дополнительные проблемы. Можно перечислить некоторые: дефекты системы охлаждения, износ ступичных подшипников и неисправности стартеров, иногда не работал и генератор.
Главной проблемой было то, что капот «врезался» в салон, если происходило столкновение. Это могло погубить жизнь водителю.
ВАЗ-2109
Классическая «девятка» / Фото: platesmania.com
Классическая «девятка» была довольно надежной машиной, но тоже не без изъянов. Слабых мест было достаточно. Электрическая система частенько повреждалась и выходила из строя. Также повреждались и платы задних фонарей, и клапаны холостого хода. Коммутатор и диодный мост генератора тоже ломались и их нужно было ремонтировать. Плохие дороги воздействовали на систему подвески автомобиля. Она быстро ломалась и изнашивалась.
ВАЗ-2101 «Жигули» и его «сыновья»
Советский ВАЗ-2101 / Фото: cont.ws
Те, кто хоть раз сидел за рулём «Жигулей» почти всегда положительно отзывались о машине. В 1970-80-х годах зарубежные владельцы автомобиля описывали как надежный и экономичный. Его было легко обслуживать и ремонтировать. У советских владельцев было немного по другому. Они обычно сами занимались ремонтом и уходом, в то время иностранцы старались отдавать машину в руки профессионалам. Из-за того, что советские водители сами пытались починить авто, это приводило к неожиданным поломкам.
Главная проблема «Жигулей» поломка шарнира передней подвески. Такая поломка могла случиться при повороте машины, ведь тогда колесо автомобиля отклонялось далеко и двигаться дальше не могло. Эвакуаторов в то время было минимум, поэтому водителю самому приходилось устранять поломку на месте.
Частой проблемой был и поломанный кран «печки» салона. В ней стояла резиновая мембрана, которая за лето высыхала и теряла свои функции. Как только на улице становилось холодно, водитель включал печку, но мембрана рушилась и антифриз вливался в салон машины. Сам кран был установлен в труднодоступном месте. Его было сложно ремонтировать. Тут уже нужны были хорошие навыки механика.
ЗАЗ-966 «Запорожец»
Проблемный «Запорожец» / Фото: drom.ru
Многие автомобилисты намучились с легендарным «Запорожцем». Водительское сиденье у машины всегда находилось в не самом устойчивом положении. Часто спинка сиденья отклонялась назад и водитель мог оказаться практически в горизонтальном положении. Владельцы легендарной машины часто придумывали оригинальные решения проблемы. Они подкладывали сзади запасное колесо, оно не давало упасть сиденью.
Еще одной проблемой был перегрев двигателя. Сначала он имел в себе 30 лошадиных сил, но чуть позднее их увеличили до 40. Часто перегревался и бензонасос. Его бывало обвязывали влажной тряпкой. Машина имела и свои плюсы, она была довольно проходимая, но в то же время у нее часто повреждались внутренние пыльники.
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